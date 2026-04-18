خسارت آثار تاریخی اصفهان بر اثر حملات به یونسکو گزارش شد
مدیرکل پژوهش و نوآوری شهرداری اصفهان گفت: گزارش خسارتهای جنگ رمضان برای دفتر منطقهای یونسکو ارسال شد.
مرتضی نصوحی، مدیرکل پژوهش و نوآوری شهرداری اصفهان، در آیین تجلیل از پیشکسوتان حوزه صنایع دستی به تشریح اقدامات این نهاد برای مستندسازی آسیبهای جنگ رمضان پرداخت و گفت: اصفهان از سال 1394 به عضویت شبکه شهرهای خلاق یونسکو درآمده و عنوان شهر جهانی صنایع دستی را هم در اختیار دارد.
وی با اشاره به رویکرد مدیریت شهری در این دوره مبنی بر توسعه فعالیتهای شبکهای افزود:تلاش شده اقدامات در حوزههای مختلف به شکل مشارکتی و مبتنی بر همافزایی انجام شود تا از موازیکاری جلوگیری و برنامهها با انسجام بیشتری پیش برود. در حوزه صنایع دستی هم با انجام آسیبشناسی و برنامهریزی، تعامل با بخشهای مختلف افزایش یافت.
نصوحی با اشاره به برنامههای جوانسازی این عرصه اظهار داشت:برای کاهش سن ورود به حوزه صنایع دستی، سه سال پیاپی جشنواره صنایع دستی دانشآموزی برگزار شد تا دانشآموزان بیشتر با این حوزه آشنا شوند.
وی ادامه داد:در نمایشگاه فننما هم از سال دوم، پاویون صنایع خلاق را در دستور کار قرار دادیم تا ظرفیتهای هنر و صنایع خلاق بهتر معرفی شود؛ این بخش با استقبال قابلتوجه بازدیدکنندگان روبهرو شد.
مدیرکل پژوهش و نوآوری شهرداری اصفهان تصریح کرد:مدیریت شهری در نمایشگاههای مختلف صنایع دستی و گردشگری مشارکت فعال داشته و طی چند دوره، اصفهان میزبان شبکه شهرهای خلاق در حوزه صنایع دستی بوده است. همچنین با همکاری اداره کل میراث فرهنگی، برنامههای آموزشی متعددی برای ارتقای توانمندی فعالان این حوزه اجرا شد.
نصوحی در اشاره به اقدامات هویتی در شهر گفت:پلاک شهر خلاق در میدان امام بهعنوان یکی از نمادهای مهم شهری نصب شد که نقش مؤثری در تقویت برند شهری اصفهان دارد. همچنین تعدادی از چهارراهها به نام رشتههای صنایع دستی نامگذاری شد.
وی با بیان اینکه گذر صنایع دستی در پارک شهید رجایی ایجاد شده، افزود:ارائه گزارش این طرح در نهایت به کسب جایزه خشت طلایی انجامید.
نصوحی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به جنگ رمضان اظهار داشت:در جریان جنگ رمضان، بخشی از آثار تاریخی اصفهان دچار خسارت شد که با همکاری شبکه شهرهای خلاق، گزارشی از میزان آسیبها تهیه و برای دفتر منطقهای یونسکو ارسال گردید.
وی در پایان با تأکید بر اهمیت سرمایه انسانی خاطرنشان کرد:هنرمندان و فعالان صنایع دستی، سرمایههای اصلی اصفهان در حوزه منابع انسانی هستند و برگزاری آیینهای تجلیل از پیشکسوتان، نشاندهنده جایگاه مهم آنان در توسعه فرهنگی و هویتی شهر است. امیدوارم مدیریت شهری بتواند در مسیر حمایت از این ظرفیتها نقش مؤثری ایفا کند.