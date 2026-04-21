آغاز مرمت اضطراری بناهای تاریخی اصفهان با تخصیص ۵۰ میلیارد تومان از بودجه استانی

امیر کرم‌زاده اظهار داشت: برآوردهای اولیه نشان می‌دهد میزان خسارت‌ها در حال افزایش است و نیاز به اقدام فوری در سه حوزه سازه، تزئینات و مطالعات فنی داریم.

به گفته وی شورای فنی میراث فرهنگی استان با حضور کارشناسان وزارت میراث فرهنگی و پژوهشگاه میراث فرهنگی تشکیل شده و بررسی‌ها نشان می‌دهد بسیاری از بناهای تاریخی از نظر سازه‌ای آسیب دیده‌اند و تخریب تزئینات آن‌ها رو به افزایش است و از این رو در گام نخست باید مطالعات دقیق تزئیناتی و فنی انجام گیرد.

مدیر کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان اصفهان با اشاره به اختصاص بودجه‌ای از سوی استاندار اصفهان افزود: با حمایت استاندار، مبلغ ۵۰۰ میلیارد ریال از محل اسناد خزانه برای اجرای مرمت‌های اضطراری اختصاص یافته تا بتوانیم در برخی نقاط سریع‌تر اقدامات تثبیت و حفاظت را آغاز کنیم اما این مرمت‌ها صرفاً در سطح اضطراری انجام می‌شود و هدف، جلوگیری از گسترش خرابی‌ها است.

کرم‌زاده تاکید کرد: برنامه فعلی شامل مرمت اضطراری «تالار اشرف»، «رکیب‌خانه»، «جبه‌خانه»، «عمارت چهل‌ستون» و مجموعه «میدان نقش‌جهان» است.

وی تصریح کرد: در زمان حاضر برای چهل‌ستون حدود ۲۰ تا ۳۰ میلیارد ریال و برای میدان نقش‌جهان حدود ۵۰ میلیارد ریال از منابع استانی جذب شده است.

کرم‌زاده گفت: تاکنون هیچ‌گونه اعتبار ملی به استان ابلاغ نشده و این اعتبارات با پیگیری‌های مستقیم استانداری اصفهان تأمین شده است.

مدیرکل میراث فرهنگی استان اصفهان با اشاره به حمایت‌های وزارت میراث فرهنگی گفت: با دستور وزیر، قرار است هفته آینده منابع ملی نیز تخصیص پیدا کند تا بتوانیم مرمت‌های اساسی‌تر را آغاز کنیم؛ با این حال کار مرمت اضطراری در مکان‌های آسیب‌پذیر از هم‌اکنون شروع شده است.

وی همچنین از همکاری دانشگاه هنر اصفهان در مطالعات تخصصی مرمت خبر داد و افزود: وزارت علوم نیز اعتبار مستقلی را به دانشگاه هنر اصفهان ابلاغ کرده است تا اساتید و متخصصان این دانشگاه در زمینه مطالعات فنی و تزئیناتی بناها با ما همکاری کنند.

کرم‌زاده اظهار داشت: ۶ کارشناس رسمی قوه قضاییه نیز مسوولیت برآورد میزان دقیق خسارت‌ها را برعهده دارند که هنوز جمع بندی نهایی گزارش‌ها انجام نشده است.

به گزارش ایرنا، در حملات و بمباران روز ۱۷ اسفند به خیابان پاسداران در نزدیکی میدان نقش جهان، کاشی‌های ایوان‌های شمالی و غربی مسجد جامع عباسی در برخی نقاط دچار ریزش شد.

مسجد جامع عباسی در مجموعه ثبت جهانی میدان نقش‌جهان قرار دارد که از موج انفجارها و حملات دشمن دچار آسیب شده است.

با این وصف در حالی که بناهای مجموعه ثبت جهانی میدان نقش جهان از آسیب‌های حملات ۱۷ اسفند مصون نماند، مجددا بمباران استانداری اصفهان در عرصه دولت خانه صفوی ( بخشی از محور تاریخی فرهنگی اصفهان که در فهرست آثار ملی قرار دارد) حریم درجه ۲ میدان نقش‌جهان و همچنین حریم درجه یک کاخ چهل‌ستون، آسیب‌های گسترده‌ای را به این یادمان‌های تاریخی شهر موزه اصفهان وارد کرد.

«کاخ موزه چهلستون»، «تالار اشراف»، «تالار تیموری»، «عمارت جبه خانه» (موزه هنرهای تزیینی اصفهان)، «عمارت رکیب خانه» (موزه هنرهای معاصر اصفهان) و همچنین «کاخ عالی قاپو» از جمله آثار شاخص دولتخانه صفوی هستند که در جریان حملات و موج انفجارهای حمله به استانداری اصفهان، دچار آسیب‌های زیادی شدند.

به واقع این حملات در حریم مهمترین اثر میراث جهانی اصفهان یعنی «میدان نقش جهان» و همچنین حریم درجه یک کاخ موزه ثبت جهانی چهل‌ستون رخ داد؛ جایی که مطابق هشدارهای یونسکو باید از حملات مصون می‌ماند.

به گفته مقامات اداره کل میراث فرهنگی استان اصفهان ۲۸ بنای تاریخی این خطه در بمباران و حملات ائتلاف آمریکایی- صهیونیستی دچار آسیب‌ شدند.

مجموعه جهانی کاخ‌موزه چهلستون، مجموعه جهانی نقش‌جهان، مسجد جامع عباسی و کاخ عالی‌قاپو،تالار اشرف، عمارت رکیب‌خانه، عمارت جبه‌خانه،عمارت توحیدخانه،عمارت پیشه و هنر(اداره کل میراث فرهنگی استان)، خانه امین‌التجار، کاخ هشت‌بهشت، خانه جبارزاده، خانه مشکی، خانه صیفور قاسمی، حمام جارچی باشی، تکیه میرزا رفیعا نایینی، بقعه بابا رکن‌الدین، تکیه مادر شاهزاده و تکیه کازرونی در تخت فولاد، مدرسه تاریخی سعدی، کاخ سردار اعظم(ساختمان وزارت خارجه) آثار تاریخی آسیب دیده بر اثر موج انفجارهای بمباران‌های اخیر شهر اصفهان در جریان حملات ائتلاف آمریکایی صهیونیستی بوده‌اند.

همچنین خانه تاریخی کریمی در شهرضا ( اداره میراث‌فرهنگی شهرستان)، کاروانسرا و بازار تاریخی شهر کوهپایه، مسجد جامع خوانسار، خانه تاریخی ابهری خوانسار، مسجد رئیسان خوانسار، مدرسه مریم بیگم خوانسار و همچنین کارخانه تاریخی ریسندگی نوین شهرضا از جمله دیگر بناهای آسیب‌دیده بر اثر موج انفجار بمباران‌ها در سایر شهرستان‌های استان اصفهان اعلام شده‌اند.