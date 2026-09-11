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اگر رئیس جمهور ترور شد بیدارم نکن؛ ۱۰ شب اجرا در اصفهان
نمایش «اگر رئیسجمهور ترور شد بیدارم نکن» از ۲۲ تا ۳۱ شهریور ۱۴۰۵ ساعت ۱۹:۳۰ در تماشاخانه ماه حوزه هنری اصفهان روی صحنه میرود. در ادامه، زمان اجرا، قیمت و نحوه خرید بلیت این نمایش را بخوانید.
- زمان اجرای اگر رئیسجمهور ترور شد بیدارم نکن
- قیمت بلیت اگر رئیسجمهور ترور شد بیدارم نکن
- خرید بلیت اگر رئیسجمهور ترور شد بیدارم نکن
- امکانات سالن اجرای نمایش
- داستان نمایش اگر رئیسجمهور ترور شد بیدارم نکن
- عوامل و بازیگران اگر رئیسجمهور ترور شد بیدارم نکن
- نکات مهم برای تماشای نمایش
- سخن آخر
- پرسشهای متداول
«اگر رئیسجمهور ترور شد بیدارم نکن» نمایشی در ژانر کمدی و درام است که با نویسندگی رضا رمضانیان و طراحی و کارگردانی محسن فروغی در اصفهان اجرا میشود. مدت این نمایش ۷۵ دقیقه است.
زمان اجرای اگر رئیسجمهور ترور شد بیدارم نکن
|عنوان
|جزئیات
|تاریخ اجرا
|۲۲ تا ۳۱ شهریور ۱۴۰۵
|ساعت
|۱۹:۳۰
|مدت اجرا
|۷۵ دقیقه
|ژانر
|کمدی، درام
|سالن
|تماشاخانه ماه حوزه هنری اصفهان
|نویسنده
|رضا رمضانیان
|طراح و کارگردان
|محسن فروغی
قیمت بلیت اگر رئیسجمهور ترور شد بیدارم نکن
قیمت پایه بلیت این نمایش ۳۰۰ هزار تومان است و ۱۰ درصد مالیات بر ارزش افزوده به آن اضافه میشود.
طبق اطلاعات تیوال، برای برخی سانسها ۳۰ درصد تخفیف در نظر گرفته شده و خرید گروهی دستکم ۵ بلیت نیز شامل ۵۰ درصد تخفیف میشود.
پس از خرید، امکان جابهجایی یا لغو بلیت وجود ندارد؛ بنابراین پیش از پرداخت، تاریخ و سانس موردنظر خود را بررسی کنید.
خرید بلیت اگر رئیسجمهور ترور شد بیدارم نکن
بلیت این نمایش از طریق تیوال به فروش میرسد. طبق قوانین اعلامشده، بلیت پس از آغاز نمایش اعتبار ورود ندارد و امکان بازگشت وجه یا جابهجایی آن نیز وجود ندارد.
امکانات سالن اجرای نمایش
«اگر رئیسجمهور ترور شد بیدارم نکن» در تماشاخانه ماه حوزه هنری اصفهان اجرا میشود.
نشانی: خیابان استانداری، خیابان سعدی، عمارت سعدی حوزه هنری.
صفحه فروش بلیت اعلام کرده است که سالن پارکینگ رایگان دارد. بااینحال، در توضیحات همان صفحه به ترافیک اطراف و محدودیت جای پارک نیز اشاره شده و از مخاطبان خواسته شده است ۳۰ دقیقه زودتر در محل حاضر شوند.
داستان نمایش اگر رئیسجمهور ترور شد بیدارم نکن
داستان نمایش درباره الکساندر، نویسندهای مشهور، فقیر و زیرک در نیویورک است که در حال نوشتن نمایشنامه جدید خود است؛ اما با شنیدن صدای وحشتناک درِ خانه، اتفاقاتی در ادامه داستان رقم میخورد.
عوامل و بازیگران اگر رئیسجمهور ترور شد بیدارم نکن
نویسنده: رضا رمضانیان
طراح و کارگردان: محسن فروغی
بازیگران: محمدجواد حقانیفر، فاطمه نادری، تارا منصوری، مهدی مراد عباسی، غزل دافعیان، نگار بیگی، رؤیا جمالی و رها حسنعلیزاده
دستیار اول کارگردان: آوا شهبازی
گریمور: مرجان صباغیان
منشی صحنه: مریم صدری
طراح پوستر: شیما برنا
تیزر و تبلیغات: سهیل جمالی و آرین استوار
دستیار دوم کارگردان: مهدی مراد عباسی
نورپرداز: علی حقشناس و هادی شعبان
دستیاران صحنه و سالن: پوریا مراد عباسی و بنیامین خلیلی
نکات مهم برای تماشای نمایش
- باتوجهبه توصیه درجشده در صفحه فروش، بهتر است حدود ۳۰ دقیقه زودتر در محل حاضر شوید.
- کودکان زیر ۸ سال امکان حضور در این اجرا را ندارند.
- پس از شروع نمایش، بلیت اعتبار ورود ندارد.
- امکان لغو یا جابهجایی بلیت پس از خرید وجود ندارد.
- شرایط تخفیف را پیش از خرید بررسی کنید.
سخن آخر
اگر نمایش «اگر رئیسجمهور ترور شد بیدارم نکن» را دیدهاید، تجربه خود را از این نمایش با مخاطبان اصفهان امروز به اشتراک بگذارید. نظر شما درباره فضای کمدی و درام نمایش میتواند برای دیگر علاقهمندان تئاتر اصفهان مفید باشد. اگر دنبال تئاترهای روی صحنه اصفهان هستید، برنامه تئاتر اصفهان ۱۴۰۵ را ببینید و از زمان اجرا، سالن، قیمت و نحوه خرید بلیت نمایشهای اصفهان باخبر شوید.