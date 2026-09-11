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حاجی فیروزها امسال دیرتر میآیند در اصفهان؛ زمان و قیمت بلیت
نمایش درام «حاجی فیروزها امسال دیرتر میآیند» از ۹ شهریور تا ۱۰ مهر ۱۴۰۵ ساعت ۱۹:۳۰ در میدان نقش جهان اصفهان روی صحنه میرود. در ادامه زمان اجرا، قیمت بلیت، محل برگزاری و عوامل این نمایش را بخوانید.
«حاجی فیروزها امسال دیرتر میآیند» نمایشی به نویسندگی و کارگردانی محمدرضا رهبری است که تهیهکنندگی آن را نیز بر عهده دارد.
این نمایش از ۹ شهریور تا ۱۰ مهر ۱۴۰۵ ساعت ۱۹:۳۰ اجرا میشود و قیمت بلیت این نمایش ۵۰۰ هزار تومان اعلام شده و مدت اجرای آن ۵۰ دقیقه است.
زمان اجرای حاجی فیروزها امسال دیرتر میآیند
|عنوان
|جزئیات
|تاریخ اجرا
|۹ شهریور تا ۱۰ مهر ۱۴۰۵
|ساعت
|۱۹:۳۰
|مدت اجرا
|۵۰ دقیقه
|ژانر
|درام
|محل اجرا
|میدان نقش جهان، قیصریه، بازار قنادیها، جنب بانک سپه، موزه گرمابه شاه
|قیمت بلیت
|۵۰۰ هزار تومان
|نویسنده، کارگردان و تهیهکننده
|محمدرضا رهبری
قیمت بلیت حاجی فیروزها امسال دیرتر میآیند
قیمت بلیت این نمایش ۵۰۰ هزار تومان اعلام شده است.
محل اجرای نمایش حاجی فیروزها امسال دیرتر میآیند
محل اجرا طبق اطلاعات درجشده روی پوستر نمایش:
میدان نقش جهان، قیصریه، بازار قنادیها، جنب بانک سپه، موزه گرمابه شاه
داستان نمایش حاجی فیروزها امسال دیرتر میآیند
خلاصهای که برای این نمایش اعلام شده، عبارت است از:
«حاجی فیروزها امسال دیرتر میآیند...»
بازیگران و عوامل حاجی فیروزها امسال دیرتر میآیند
نویسنده، کارگردان و تهیهکننده: محمدرضا رهبری
بازیگران: سید علیرضا بدری، احمد خوانساری، سارا خرازی، امیر نریمان، آرام ایرانپور، صدرا نیکاعتصام، متین زارعی، مهربانو رهبری و حانیه تأخیری
دستیار کارگردان: سارا خرازی
منشی صحنه: حانیه تأخیری
مدیر اجرا: مژده زارعی
نوازنده ویولن: آرش امینی
نوازنده تنبک: متین تسلیمی
گریم: صفورا عبدالهی
طراح گرافیک: محمدعلی خوشکام
تصویربردار: نرگس ناظوری
عکاس: آناهیتا صفدریان
طراح تیزر: مرضیه معتمدی
گروه روابط عمومی: آلا توحیدی، مهربانو رهبری، آرام ایرانپور، امیر نریمان و سارا خرازی
نکات مهم تماشای نمایش
بر اساس اطلاعات اعلامشده برای این اجرا، از همراه داشتن فرزندان زیر ۳ سال خودداری شود.
سخن آخر
اگر «حاجی فیروزها امسال دیرتر میآیند» را تماشا کردهاید، تجربه خود را از این اجرا با مخاطبان اصفهان امروز به اشتراک بگذارید.برنامه تئاتر اصفهان ۱۴۰۵ را ببینید و از برنامه اجراها، زمان، محل برگزاری و قیمت بلیت نمایشهای روی صحنه اصفهان باخبر شوید.