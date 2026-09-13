برنامههای تفریحی اصفهان
شب شو در اصفهان؛ جنگ شبانه ۲ مهر در تالار رودکی
اگر به دنبال یک شب شاد در اصفهان هستید، «شب شو» ۲ مهر با حضور چهار کمدین در تالار رودکی برگزار میشود. جزئیات این برنامه و قیمت بلیت را در ادامه بخوانید.
«شب شو (جنگ شبانه اصفهان)» پنجشنبه ۲ مهر ۱۴۰۵ از ساعت ۲۱ در تالار رودکی اصفهان برگزار میشود.در این برنامه عباس جلیلزاده، سعید یاردوستی، شاهرخ خواجویی و حجت کاظمی بهعنوان کمدین حضور دارند.
اطلاعات شب شو اصفهان در یک نگاه
|عنوان
|جزئیات
|نام برنامه
|شب شو (جنگ شبانه اصفهان)
|تاریخ
|پنجشنبه ۲ مهر ۱۴۰۵
|ساعت
|۲۱
|محل برگزاری
|تالار رودکی اصفهان
|کمدینها
|عباس جلیلزاده، سعید یاردوستی، شاهرخ خواجویی، حجت کاظمی
|قیمت بلیت
|۳۵۰ تا ۸۰۰ هزار تومان + ۱۰ درصد مالیات
|خرید بلیت
|ملوتیک
قیمت بلیت شب شو اصفهان
قیمت بلیت این برنامه بر اساس صندلی انتخابی، از ۳۵۰ هزار تومان تا ۸۰۰ هزار تومان، بهعلاوه ۱۰ درصد مالیات اعلام شده است.خرید بلیت از طریق سایت ملوتیک انجام میشود.
شب شو کجا برگزار میشود؟
محل برگزاری «شب شو» تالار رودکی اصفهان است.
آدرس تالار رودکی: اصفهان، ملکشهر، بهارستان غربی، خیابان ۱۷ شهریور، روبهروی شهربازی ملکشهر.
شماره تماس تالار رودکی: ۰۳۱-۳۴۴۱۰۰۰۶
نکات مهم برای تماشاگران
بر اساس اطلاعات درجشده برای فروش بلیت:
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برای کودکان ۴ سال به بالا دریافت بلیت الزامی است.
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رعایت حجاب و شئونات اسلامی برای ورود به سالن الزامی است.
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هنگام خرید، در انتخاب صندلی دقت کنید؛ پس از تکمیل خرید امکان جابهجایی یا کنسلی وجود ندارد.
سخن آخر
اگر قصد دارید «شب شو» را ببینید، نظرتان درباره برگزاری این نوع جنگهای شبانه در اصفهان چیست؟ تجربه حضور در برنامههای مشابه را داشتهاید؟ نظر و تجربه خود را با اصفهان امروز در میان بگذارید.