تئاتر اصفهان در مهر ۱۴۰۵
«زن، اسب، تفنگ» در تماشاخانه ماه اصفهان؛ اجرا از ۲ مهر
نمایش «زن، اسب، تفنگ» به نویسندگی مهدی ایروانی و کارگردانی پویان عطایی از دوم مهر در تماشاخانه ماه اصفهان اجرا میشود. جزئیات زمان اجرا، قیمت بلیت و عوامل این نمایش را در ادامه بخوانید.
نمایش «زن، اسب، تفنگ» به نویسندگی مهدی ایروانی و طراحی و کارگردانی پویان عطایی، از ۲ تا ۱۶ مهر ۱۴۰۵ در اصفهان روی صحنه میرود. این نمایش با همکاری خانه تئاتر حوزه هنری اصفهان، تالار هنر و دفتر تخصصی هنرهای نمایشی شهرداری اصفهان اجرا میشود.
اطلاعات نمایش «زن، اسب، تفنگ»
|عنوان
|جزئیات
|تاریخ اجرا
|۲ تا ۱۶ مهر ۱۴۰۵
|ساعت اجرا
|۱۹:۳۰
|محل اجرا
|تماشاخانه ماه اصفهان
|قیمت بلیت
|
۴۰۰هزار تومان با ۱۰ درصد تخفیف
|نویسنده
|مهدی ایروانی
|طراح و کارگردان
|پویان عطایی
|بازیگران
|پریسا کهکشپور، مریم دوستی ایرانی، آرزورضا گرمی
زمان اجرای نمایش «زن، اسب، تفنگ»
نمایش «زن، اسب، تفنگ» از ۲ تا ۱۶ مهر ۱۴۰۵ در تماشاخانه ماه اصفهان اجرا میشود. ساعت اجرای نمایش ۱۹:۳۰ اعلام شده است.
در صفحه فروش بلیت، سانسهای پنجشنبه ۲ مهر و جمعه ۳ مهر ساعت ۱۹:۳۰ درج شده است.
نمایش «زن، اسب، تفنگ» کجا اجرا میشود؟
این نمایش در تماشاخانه ماه اصفهان واقع در خیابان استانداری، کوچه سعدی، حوزه هنری روی صحنه میرود.
بر اساس اطلاعات اعلامشده برای اجرا، پارکینگ رایگان و اختصاصی نیز در محل اجرا وجود دارد.
قیمت بلیت نمایش «زن، اسب، تفنگ»
قیمت بلیت این نمایش ۳۶۰ هزار تومان است که با ۱۰ درصد تخفیف عرضه میشود. قیمت اصلی بلیت پیش از تخفیف ۴۰۰ هزار تومان اعلام شده است.
عوامل و بازیگران نمایش
نویسندگی نمایش «زن، اسب، تفنگ» را مهدی ایروانی بر عهده دارد و پویان عطایی طراح و کارگردان این اثر است.
بازیگران این نمایش عبارتاند از:
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پریسا کهکشپور
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مریم دوستی ایرانی
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آرزورضا گرمی
خرید بلیت نمایش «زن، اسب، تفنگ»
فروش اینترنتی بلیت نمایش از طریق گیشه۸ انجام میشود.
خرید بلیت نمایش «زن، اسب، تفنگ»
برای اطلاع از دیگر اجراهای روی صحنه، میتوانید برنامه تئاتر اصفهان ۱۴۰۵ را نیز دنبال کنید.
سخن آخر
اگر قصد تماشای «زن، اسب، تفنگ» را دارید، میتوانید پس از تماشای این نمایش، نظر خود درباره اجرا و بازی بازیگران را با اصفهان امروز و دیگر مخاطبان در میان بگذارید.