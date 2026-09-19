پیمان ابراهیمی، فینالیست «عصر جدید»، ۳ مهر ۱۴۰۵ با یک اجرای استندآپ کمدی در سالن ارحام صدر پردیس هنر مهستان اصفهان روی صحنه می‌رود. در ادامه، جزئیات زمان اجرا، قیمت بلیت و نحوه خرید بلیت این برنامه را بخوانید.

پیمان ابراهیمی، فینالیست «عصر جدید»، پس از اجراهای قبلی، جمعه ۳ مهر ۱۴۰۵ بار دیگر با استندآپ کمدی در سالن ارحام صدر پردیس هنر مهستان اصفهان روی صحنه می‌رود. این اجرا از ساعت ۱۷:۳۰ آغاز می‌شود و بلیت آن از طریق سامانه اصفهان‌تیکت عرضه می‌شود.

اطلاعات استندآپ کمدی پیمان ابراهیمی در یک نگاه

عنوان جزئیات نام اجرا استندآپ کمدی پیمان ابراهیمی هنرمند پیمان ابراهیمی تاریخ اجرا جمعه ۳ مهر ۱۴۰۵ ساعت ۱۷:۳۰ سالن سالن ارحام صدر، پردیس هنر مهستان قیمت بلیت ۲۵۰ تا ۸۰۰ هزار تومان مدت اجرا ۶۰ دقیقه رده سنی +۱۵ سال تهیه‌کننده رامین سامانی سامانه فروش اصفهان‌تیکت

استندآپ پیمان ابراهیمی چه زمانی برگزار می‌شود؟

استندآپ کمدی پیمان ابراهیمی جمعه ۳ مهر ۱۴۰۵ ساعت ۱۷:۳۰ برگزار می‌شود.

محل برگزاری استندآپ پیمان ابراهیمی

استندآپ کمدی پیمان ابراهیمی در سالن ارحام صدر، پردیس هنر مهستان اصفهان برگزار می‌شود.

آدرس پردیس هنر مهستان: اصفهان، میدان ارتش، محله فرح‌آباد، جنب توپخانه ۴۴.

قیمت بلیت استندآپ پیمان ابراهیمی

قیمت بلیت این اجرا بر اساس جایگاه صندلی متفاوت است و از ۲۵۰ هزار تومان تا ۸۰۰ هزار تومان اعلام شده است. برای مشاهده جایگاه‌های موجود و انتخاب صندلی، می‌توانید به صفحه فروش بلیت در اصفهان‌تیکت مراجعه کنید.

خرید بلیت استندآپ پیمان ابراهیمی

بلیت این اجرا به صورت آنلاین از طریق اصفهان‌تیکت عرضه می‌شود.

خرید بلیت استندآپ کمدی پیمان ابراهیمی در اصفهان

طبق اطلاعات سامانه فروش، پس از انتخاب صندلی، خریدار ۱۵ دقیقه برای تأیید و تکمیل خرید فرصت دارد. در صورتی که چند نفر به صورت همزمان یک صندلی را انتخاب کنند، اولویت با فردی است که زودتر وارد مرحله پرداخت شود.

شماره تماس و اطلاعات فروش بلیت

در اطلاعات منتشرشده برای این اجرا، شماره ۰۹۳۷۲۲۲۱۹۱۰ نیز درج شده است.

استندآپ پیمان ابراهیمی برای چه گروه سنی است؟

این اجرا برای افراد بالای ۱۵ سال در نظر گرفته شده و ورود افراد زیر ۱۵ سال به سالن ممنوع اعلام شده است.

همچنین طبق اطلاعات منتشرشده در صفحه فروش بلیت، آوردن خوراکی به داخل سالن ممنوع است.

سخن آخر

اگر در اجراهای قبلی پیمان ابراهیمی حضور داشته‌اید، تجربه‌تان از این برنامه را با ما به اشتراک بگذارید.

پرسش‌های متداول