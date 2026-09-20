کنسرت‌نمایش «دالتون‌ها در کاشان» از ۱۰ تا ۲۰ مهر ۱۴۰۵ در تالار فرهنگ شهر کاشان اجرا می‌شود. این نمایش در دو سانس ۱۹ و ۲۱ روی صحنه می‌رود؛ در ادامه، جزئیات اجرا و قیمت بلیت را بخوانید.

کنسرت‌نمایش «دالتون‌ها در کاشان» به نویسندگی علیرضا ملایی‌فرد و کارگردانی ابوالفضل آهنج، در مهرماه در تالار فرهنگ شهر کاشان اجرا می‌شود. این اثر با ترکیبی از کمدی، موسیقی، ماجراجویی و فضای انیمیشن، داستان دالتون‌ها پس از فرار از زندان و ورود آنها به کاشان را روایت می‌کند.

اطلاعات نمایش «دالتون‌ها در کاشان»

عنوان جزئیات تاریخ اجرا ۱۰ تا ۲۰ مهر ۱۴۰۵ ساعت اجرا ۱۹ و ۲۱ مدت اجرا ۱ ساعت و ۳۰ دقیقه ژانر کمدی، انیمیشن، ماجراجویانه، موزیکال محل اجرا تالار فرهنگ شهر کاشان قیمت بلیت ۲۰۰ هزار تومان نویسنده علیرضا ملایی‌فرد کارگردان ابوالفضل آهنج محدودیت سنی خودداری از همراه داشتن کودکان زیر ۱۰ سال

داستان کنسرت‌نمایش «دالتون‌ها در کاشان»

در خلاصه منتشرشده برای این نمایش آمده است که دالتون‌ها پس از فرار از زندان به کاشان می‌آیند و در این شهر با مشکلات جدیدی روبه‌رو می‌شوند.

بازیگران و عوامل «دالتون‌ها در کاشان»

بازیگران این کنسرت‌نمایش عبارت‌اند از: محمدرضا عابدین‌زاده، ابوالفضل آهنج، علی‌اصغر رعیت‌مقدم، امیرعلی حسامی، هانیه حسینی‌نسب و فاطمه اقبالی.

سایر عوامل نمایش:

دستیار کارگردان: علیرضا کمال

مدیران تولید: محسن توکلی، قاسم جنوبی، معین خدایی و حسین عطایی

منشی صحنه: فاطمه اقبالی

موسیقی: ابوالفضل آسوده

نور: علیرضا رحمتی

رسانه: آرتیست استودیو

این نمایش با حمایت گروه هنری گل نرگس، گروه رسانه آرتیست استودیو، مهدکودک امید فردا و خانواده حسامی روی صحنه می‌رود.

محل اجرای «دالتون‌ها در کاشان»

«دالتون‌ها در کاشان» در تالار فرهنگ شهر کاشان اجرا می‌شود.

نشانی: کاشان، خیابان نطنز، خیابان آیت‌الله سعیدی، تالار فرهنگ

خرید بلیت دالتون‌ها در کاشان

اطلاعات اجرای «دالتون‌ها در کاشان» در صفحه این نمایش در تیوال منتشر شده و قیمت بلیت آن ۲۰۰ هزار تومان اعلام شده است.

سخن آخر

اگر قصد تماشای این نمایش را دارید، تجربه و نظر خود را درباره آن با ما و دیگر مخاطبان در میان بگذارید. برای اطلاع از دیگر اجراهای نمایشی، برنامه تئاتر اصفهان ۱۴۰۵ را نیز دنبال کنید.

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