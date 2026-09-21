نمایش فیزیکال و فلسفی در زرینشهر
صعودِ هبوط در زرینشهر؛ زمان و قیمت بلیت
نمایش «صعودِ هبوط» از ۳۰ شهریور تا ۳ مهر ۱۴۰۵ در نگارخانه معین الکتاب زرینشهر روی صحنه میرود و هر شب ساعت ۱۹ اجرا میشود. در ادامه، زمان اجرا، قیمت بلیت، محل برگزاری و عوامل این نمایش را بخوانید.
نمایش «صعودِ هبوط» با رویکردی فیزیکال و فلسفی، بهمواجهه انسان با پوچی و مفهوم «هیچ» میپردازد. این نمایش از ۳۰ شهریور تا ۳ مهر در نگارخانه معین الکتاب زرینشهر اجرا میشود و بلیت آن از طریق تیوال به فروش میرسد.
اطلاعات نمایش «صعودِ هبوط»
|عنوان
|جزئیات
|نام نمایش
|صعودِ هبوط
|تاریخ اجرا
|۳۰ شهریور تا ۳ مهر ۱۴۰۵
|ساعت اجرا
|۱۹
|مدت اجرا
|۸۰ دقیقه
|محل اجرا
|نگارخانه معین الکتاب - زرینشهر
|قیمت بلیت
|۵۰۰ هزار تومان + ۱۰٪ مالیات ارزشافزوده
|نویسنده، طراح و کارگردان
|علی سلیمیان (آزادمهر)
|فروش بلیت
|تیوال
|محدودیت سنی
|زیر ۱۱ سال
نمایش «صعودِ هبوط» درباره چیست؟
«صعودِ هبوط» روایتی فیزیکال و فلسفی از وضعیت انسان در مواجهه با پوچی و سنگینی «هیچ» است. این نمایش که ریشه در اندیشههای ابزوردیسم، اگزیستانسیالیسم و آرای آلبر کامو دارد، پارادوکس عمیقی را به تصویر میکشد: حقیقیترین «صعود» و تعالی، تنها از دلپذیرش رنجآلود و تاریکترین «هبوط» انسان آغاز میشود. نمایش با زبان بدن و فرمهای فیزیکال، تلاش برای جستجوی معنا در دل تلاطمها و پوچی زمانه را به چالش کشیده و بر ضرورت زیستن و ایستادگی در عین درک «هیچ» تأکید دارد. این اثر، نه صرفاً یک نظریه، بلکه ضرورتی زیسته برای عبور از انفعال و یافتن روشنایی در دل تاریکیهاست.
عوامل و اجراگران نمایش «صعودِ هبوط»
نویسنده، طراح و کارگردان این نمایش علی سلیمیان (آزادمهر) است.
اجراگران نمایش عبارتاند از: نگار بیگی، حدیث ناصری، مهشید سلیمانی، مهسا سیاهی، رها کرمی، میترا سلحشوری، یلدا ایمانی، ملیکا معین، سلما زارعی، النا موسوی، نرگس لکهایی و مهسا سلیمانی.
بازیگران کودک: آریان سلحشوری، فاطیما دهقان، باران آتشی، یاسمین ایمانی و طاها طغیانی
طراحی صحنه و فضا: علی سلیمیان
مدیر صحنه: فاطمه بیگی
مسئول نور: فرهاد ادیبی
مسئول صدا: محمدجواد غفاری
سرپرست دفنوازان: حسین کرمی
عکاس: مایا چراغی
هماهنگی: سمیه بادنشین
گروه طراحی لباس: فاطمه شریفی و هدی عابدینی
تبلیغات رسانهای: محمدجواد غفاری
طراح پوستر و بروشور: محمدجواد غفاری
قیمت بلیت «صعودِ هبوط» در زرینشهر
قیمت بلیت این نمایش ۵۰۰ هزار تومان اعلام شده و ۱۰ درصد مالیات ارزش افزوده نیز به آن اضافه میشود.
در صفحه فروش بلیت، ۲۵ درصد تخفیف برای سانسهای مشخصشده اعلام شده است. همچنین برای خرید گروهی، تخفیف ۳۰ درصدی برای حداقل چهار بلیت و ۴۰ درصدی برای حداقل ۱۰ بلیت در نظر گرفته شده است.
خرید بلیت نمایش «صعودِ هبوط»
بلیت نمایش «صعودِ هبوط» از طریق تیوال عرضه میشود. هنگام خرید، به زمان اجرا و شرایط فروش توجه داشته باشید؛ طبق توضیحات صفحه فروش، امکان لغو یا جابهجایی بلیت وجود ندارد.
همچنین باتوجهبه اعلام برگزارکننده درباره ترافیک اطراف محل اجرا و کمبود جای پارک، توصیه شده است مخاطبان ۳۰ دقیقه زودتر در محل حاضر شوند. پس از آغاز اجرا، بلیت اعتبار ورود ندارد.
نمایش «صعودِ هبوط» کجا اجرا میشود؟
این نمایش در نگارخانه معین الکتاب زرینشهر برگزار میشود.
نشانی: زرینشهر، خیابان شهدا، جنب پارک مادر، نگارخانه معین الکتاب
سخن آخر
اگر این نمایش را تماشا کردهاید، تجربه و نظر خود را با ما و دیگر مخاطبان اصفهان امروز در میان بگذارید.برای اطلاع از دیگر اجراهای روی صحنه، برنامه تئاتر اصفهان ۱۴۰۵ را نیز دنبال کنید.