به‌دلیل افزایش مصرف برق و برای حفظ پایداری شبکه، امروز جمعه ۲۶ تیر ۱۴۰۵ برنامهٔ قطعی برق در بخش گسترده‌ای از غرب استان اصفهان اجرا می‌شود. خاموشی‌ها از ساعت ۱۰ صبح آغاز و تا ساعت ۲۲ ادامه دارد و شهرها و روستاهای محدودهٔ فلاورجان و قهدریجان را در نوبت‌های دو‌ساعته دربر می‌گیرد. در ادامه، ساعت خاموشی هر گروه از محله‌ها به‌همراه فهرست کامل مناطق آورده شده است.

مشترکان برق در غرب استان اصفهان امروز جمعه ۲۶ تیر ۱۴۰۵ باید خود را برای خاموشی‌های نوبتی آماده کنند. بر پایهٔ اطلاعیهٔ شرکت توزیع نیروی برق، به‌دلیل افزایش مصرف در روزهای گرم تابستان و به‌منظور حفظ پایداری شبکه، برق محدودهٔ گسترده‌ای از شهرها و روستاهای شهرستان فلاورجان و بخش‌های همجوار آن به‌صورت زمان‌بندی‌شده قطع خواهد شد.

این برنامه از ساعت ۱۰ صبح آغاز می‌شود و تا ساعت ۲۲ ادامه دارد. مناطق مختلف در شش نوبت دو‌ساعته دسته‌بندی شده‌اند و هر گروه از محله‌ها در بازهٔ مشخصی از شبکه خارج می‌شود. سنگین‌ترین بخش خاموشی‌ها در دو نوبت نخست، یعنی ساعت ۱۰ تا ۱۲ و ۱۲ تا ۱۴ متمرکز است که بیشترین تعداد محله‌ها و روستاها را دربر می‌گیرد؛ در حالی‌که نوبت‌های بعدازظهر و شب هر کدام تنها یک محدودهٔ محدود را شامل می‌شوند.

در نوبت نخست از ساعت ۱۰ تا ۱۲، محله‌هایی از شهر فلاورجان، دشتچی و کافشان، بخش‌هایی از قهدریجان و سودرجان، شهر بهاران، حسن‌آباد و همچنین کانال اشترجان و صحرای مینادشت بی‌برق می‌شوند. در نوبت دوم از ساعت ۱۲ تا ۱۴، دامنهٔ خاموشی به شهرهای پیربکران، ابریشم، اشترجان، مینادشت، زازران و روستاهای اطراف اتوبان ذوب‌آهن و پلیس‌راه گسترش می‌یابد.

از ساعت ۱۴ تا ۱۶ محدودهٔ کمربندی سودرجان و اطراف بیمارستان شفا، از ساعت ۱۶ تا ۱۸ شهر ابریشم و بلوار الغدیر، از ساعت ۱۸ تا ۲۰ چاه‌های کشاورزی مینادشت و از ساعت ۲۰ تا ۲۲ محدودهٔ کمربندی کلیشاد و بخش‌هایی از خیابان توحید فلاورجان در نوبت خاموشی قرار می‌گیرند.

شرکت توزیع برق از مشترکان خواسته است تا با مدیریت مصرف، به‌ویژه خاموش‌کردن وسایل پرمصرف در ساعات اوج بار، به عبور شبکه از پیک تابستان کمک کنند. توصیه می‌شود پیش از آغاز خاموشی، دستگاه‌های حساس الکترونیکی از برق جدا شود و مشترکان دارای بیماران یا تجهیزات پزشکی وابسته به برق، تمهیدات لازم را از پیش فراهم کنند. برنامهٔ قطعی برق روزهای آینده نیز به‌محض اعلام از سوی شرکت توزیع، به‌روزرسانی و منتشر خواهد شد.

جدول زمان‌بندی خاموشی (بر اساس ساعت)

نوبت ساعت خاموشی ردیف‌های جدول ۱ ۱۰ تا ۱۲ ۲، ۳، ۶، ۱۳، ۱۶، ۲۰، ۲۱، ۲۲، ۲۳، ۲۷، ۲۹، ۳۴ ۲ ۱۲ تا ۱۴ ۱، ۴، ۵، ۷، ۸، ۹، ۱۰، ۱۷، ۱۸، ۱۹، ۲۴، ۲۵، ۲۶، ۲۸، ۳۰ ۳ ۱۴ تا ۱۶ ۱۲ ۴ ۱۶ تا ۱۸ ۱۵ ۵ ۱۸ تا ۲۰ ۳۳ ۶ ۲۰ تا ۲۲ ۱۱

جدول کامل مناطق (ردیف ← آدرس ← ساعت خاموشی)