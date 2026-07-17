خاموشی‌های نوبتی به‌دلیل افزایش مصرف برق

جدول قطعی برق امروز جمعه ۲۶ تیر ۱۴۰۵ در فلاورجان و قهدریجان + ساعت خاموشی هر منطقه

به‌دلیل افزایش مصرف برق و برای حفظ پایداری شبکه، امروز جمعه ۲۶ تیر ۱۴۰۵ برنامهٔ قطعی برق در بخش گسترده‌ای از غرب استان اصفهان اجرا می‌شود. خاموشی‌ها از ساعت ۱۰ صبح آغاز و تا ساعت ۲۲ ادامه دارد و شهرها و روستاهای محدودهٔ فلاورجان و قهدریجان را در نوبت‌های دو‌ساعته دربر می‌گیرد. در ادامه، ساعت خاموشی هر گروه از محله‌ها به‌همراه فهرست کامل مناطق آورده شده است.

جدول قطعی برق امروز جمعه ۲۶ تیر ۱۴۰۵ در فلاورجان و قهدریجان + ساعت خاموشی هر منطقه
فهرست

مشترکان برق در غرب استان اصفهان امروز جمعه ۲۶ تیر ۱۴۰۵ باید خود را برای خاموشی‌های نوبتی آماده کنند. بر پایهٔ اطلاعیهٔ شرکت توزیع نیروی برق، به‌دلیل افزایش مصرف در روزهای گرم تابستان و به‌منظور حفظ پایداری شبکه، برق محدودهٔ گسترده‌ای از شهرها و روستاهای شهرستان فلاورجان و بخش‌های همجوار آن به‌صورت زمان‌بندی‌شده قطع خواهد شد.

این برنامه از ساعت ۱۰ صبح آغاز می‌شود و تا ساعت ۲۲ ادامه دارد. مناطق مختلف در شش نوبت دو‌ساعته دسته‌بندی شده‌اند و هر گروه از محله‌ها در بازهٔ مشخصی از شبکه خارج می‌شود. سنگین‌ترین بخش خاموشی‌ها در دو نوبت نخست، یعنی ساعت ۱۰ تا ۱۲ و ۱۲ تا ۱۴ متمرکز است که بیشترین تعداد محله‌ها و روستاها را دربر می‌گیرد؛ در حالی‌که نوبت‌های بعدازظهر و شب هر کدام تنها یک محدودهٔ محدود را شامل می‌شوند.

در نوبت نخست از ساعت ۱۰ تا ۱۲، محله‌هایی از شهر فلاورجان، دشتچی و کافشان، بخش‌هایی از قهدریجان و سودرجان، شهر بهاران، حسن‌آباد و همچنین کانال اشترجان و صحرای مینادشت بی‌برق می‌شوند. در نوبت دوم از ساعت ۱۲ تا ۱۴، دامنهٔ خاموشی به شهرهای پیربکران، ابریشم، اشترجان، مینادشت، زازران و روستاهای اطراف اتوبان ذوب‌آهن و پلیس‌راه گسترش می‌یابد.

از ساعت ۱۴ تا ۱۶ محدودهٔ کمربندی سودرجان و اطراف بیمارستان شفا، از ساعت ۱۶ تا ۱۸ شهر ابریشم و بلوار الغدیر، از ساعت ۱۸ تا ۲۰ چاه‌های کشاورزی مینادشت و از ساعت ۲۰ تا ۲۲ محدودهٔ کمربندی کلیشاد و بخش‌هایی از خیابان توحید فلاورجان در نوبت خاموشی قرار می‌گیرند.

شرکت توزیع برق از مشترکان خواسته است تا با مدیریت مصرف، به‌ویژه خاموش‌کردن وسایل پرمصرف در ساعات اوج بار، به عبور شبکه از پیک تابستان کمک کنند. توصیه می‌شود پیش از آغاز خاموشی، دستگاه‌های حساس الکترونیکی از برق جدا شود و مشترکان دارای بیماران یا تجهیزات پزشکی وابسته به برق، تمهیدات لازم را از پیش فراهم کنند. برنامهٔ قطعی برق روزهای آینده نیز به‌محض اعلام از سوی شرکت توزیع، به‌روزرسانی و منتشر خواهد شد.

جدول زمان‌بندی خاموشی (بر اساس ساعت)

نوبت ساعت خاموشی ردیف‌های جدول
۱ ۱۰ تا ۱۲ ۲، ۳، ۶، ۱۳، ۱۶، ۲۰، ۲۱، ۲۲، ۲۳، ۲۷، ۲۹، ۳۴
۲ ۱۲ تا ۱۴ ۱، ۴، ۵، ۷، ۸، ۹، ۱۰، ۱۷، ۱۸، ۱۹، ۲۴، ۲۵، ۲۶، ۲۸، ۳۰
۳ ۱۴ تا ۱۶ ۱۲
۴ ۱۶ تا ۱۸ ۱۵
۵ ۱۸ تا ۲۰ ۳۳
۶ ۲۰ تا ۲۲ ۱۱

جدول کامل مناطق (ردیف ← آدرس ← ساعت خاموشی)

ردیف محدوده / آدرس ساعت خاموشی
۱ محله گارماسه – جمال‌آباد – خیابان مدرس – فلاورجان بلوار بسیج، محله ولیعصر تا خبراباد ۱۲–۱۴
۲ شهر فلاورجان (بلوار سپاه، خ امام، طالقانی، شریعتی، رهنما، فردوسی، بقیع)، جوجیل ۱۰–۱۲
۳ دشتچی، کافشان، هویه، ریاخون، جاده درجه تا پمپ بنزین مهدی ۱۰–۱۲
۴ شهر قهدریجان (خیابان امام، شریعتی، قسمتی از طالقانی و کاشانی و قسمتی از منتظری) ۱۲–۱۴
۵ جاده دانشگاه آزاد قهدریجان، بلوار خلیج فارس، بلوار باهنر تا خیابان مطهری قهدریجان و رجایی ۱۲–۱۴
۶ شهر زازران (از بعد از منازل شرکت گاز) – روستای جلال‌آباد ۱۰–۱۲
۷ بلوار دانشگاه – پشت دانشگاه آزاد شرودان، کروچ، صحرای جوجیل، سه‌راهی اسفهران ۱۲–۱۴
۸ منازل گاز زازران – جاده امامزاده تا CNG قهدریجان و جاده اردوگاه ۱۲–۱۴
۹ محله مقداد قهدریجان، دنبال کانال تا فیلور – ناحیه صنعتی قهدریجان – بطرف قلعه میر و شهرک کوهرنگی ۱۲–۱۴
۱۰ سمت چپ کانال تا سردخانه پیاز – امامزاده انوش – قسمتی از خیابان طالقانی و خیابان بهشت ۱۲–۱۴
۱۱ دنبال کانال اردوگاه – افجد – کمربندی کلیشاد، فلاورجان قسمتی از خیابان توحید و ملاصدرا و فاضل هندی، آزادگان و قسمتی از عمار یاسر و میثم ۲۰–۲۲
۱۲ دنبال کانال روبروی خودکفایی ارتش – افجد – کمربندی سودرجان – کنارگذر اتوبان از پل کلیشاد تا ابتدای موسیان – بیمارستان شفا ۱۴–۱۶
۱۳ خ توحید حسن‌آباد – یزدآباد – کرسگان – حسین‌آباد و چولرستان ۱۰–۱۲
۱۴ ضلع غربی بلوار ابریشم و خیابان امام
۱۵ روبروی خودکفایی ارتش – شهر ابریشم تا شهرداری ابریشم، بلوار الغدیر شهر ابریشم – اردوگاه ۱۶–۱۸
۱۶ خ توحید حسن‌آباد – گلخانه‌های حسن‌آباد – چاه‌های کشاورزی حسن‌آباد و افجد و سودرجان تا خ مالک اشتر ۱۰–۱۲
۱۷ خ توحید حسن‌آباد – گلخانه‌های حسن‌آباد – چاه‌های کشاورزی افجد تا کارخانه ایرانیت – موسیان و قسمتی از کرسگان ۱۲–۱۴
۱۸ جاده پیربکران، روستای جوجی و رارا – شهر پیربکران تا پل بابا محمود ۱۲–۱۴
۱۹ جاده آبنیل غرب، خ مطهری کلیشاد – اجگرد ۱۲–۱۴
۲۰ جاده آبنیل – شرق خ کلیشاد فلاورجان، شهرک آزادگان – فلاورجان خیابان مطهری، محله جعفرآباد – سودرجان ۱۰–۱۲
۲۱ شهر بهاران – باغکومه و سهلوان – قسمتی از اجگرد ۱۰–۱۲
۲۲ جاده پیربکران – دستنا – فرنخوان – درافشان – بلارتگان تا بطرف دارگان و نودرآمد ۱۰–۱۲
۲۳ علیشاهدان – قلعه سرخ – چهاربرج و مهرگان – سمسان – رحیم‌آباد ۱۰–۱۲
۲۴ علیشاهدان دنبال راه‌آهن و روستاهای خوانسارک – پلارت و پلارتگون ۱۲–۱۴
۲۵ قلعه سرخ – چهاربرج – وزیرآباد – شهرک صنعتی وزیرآباد و گلخانه‌ها و چاه‌های کشاورزی ۱۲–۱۴
۲۶ سمت چپ اتوبان از پلیس‌راه – روستاهای کارویه، بندارت، دارافشان، دشتلو، اسفهران، قلعه میر، خبراباد، گارماسه ۱۲–۱۴
۲۷ سمت راست اتوبان ذوب‌آهن از پلیس‌راه – روستاهای محمدیه، زفره، لارگان، درجه عابد، جمرود و فیلورگان ۱۰–۱۲
۲۸ از پلیس‌راه اشترجان بطرف اشترجان و صحرای اشترجان – قسمتی از اشترجان، مهرانجان – جاده کاوندان تا نرگان و امامزاده شمس‌الدین ۱۲–۱۴
۲۹ صحرای مینادشت – جاده فاضلاب فولادشهر – روستاهای فبلور، رحمت‌آباد و چاه‌های کشاورزی ۱۰–۱۲
۳۰ شهر مینادشت – جاده فاضلاب فولادشهر ۱۲–۱۴
۳۱ قسمتی از شهرک صنعتی اشترجان تا پایانه باربری
۳۲ قسمتی از شهر اشترجان تا گلزار شهدای اشترجان
۳۳ چاه‌های کشاورزی مینادشت و پشت شرکت خانه ۱۸–۲۰
۳۴ دنبال کانال اشترجان، طاد – ونهر – گلکون – سپهر فیروزان ۱۰–۱۲

 

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