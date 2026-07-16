کاپیتان در خانه ماند؛ حاجصفی سیزدهمین فصلش را با سپاهان آغاز میکند
مدافع ۳۶ ساله و کاپیتان تیم ملی، چند هفته پس از جام جهانی ۲۰۲۶، یک فصل دیگر پیراهن طلاییپوشان اصفهان را بر تن میکند
قرارداد احسان حاجصفی، کاپیتان تیم ملی فوتبال ایران، برای یک فصل دیگر با باشگاه سپاهان تمدید شد تا این مدافع باتجربه با کارنامه ۳۳۹ بازی، سیزدهمین فصل حضورش در جمع زردپوشان اصفهان را آغاز کند.
احسان حاجصفی فصل آینده هم زردپوش میماند. باشگاه سپاهان اعلام کرد پس از توافق نهایی میان مدیران باشگاه و کاپیتان تیم ملی فوتبال ایران، قرارداد این مدافع باتجربه عصر چهارشنبه برای یک فصل دیگر تمدید شد تا او در فصل پیش رو نیز پیراهن طلاییپوشان اصفهان را بر تن کند و سیزدهمین فصل حضورش در این تیم را رقم بزند.
پیوند حاجصفی و سپاهان داستانی نزدیک به دو دههای است؛ از روزهایی که نوجوانی کاشانی در آکادمی باشگاه بالید تا امروز که باتجربهترین چهره رختکن زردهاست. او در چهار مقطع مختلف پیراهن سپاهان را پوشیده و در دوازده سال حضورش در این تیم ۳۳۹ بازی انجام داده است؛ کارنامهای که با ۴۱ گل و ۳۵ پاس گل، نام او را در میان ماندگارترین بازیکنان تاریخ باشگاه ثبت کرده است.
مدافع ۳۶ ساله تابستان گذشته پس از دو فصل بازی در آ.ا.ک آتن یونان به اصفهان بازگشت و فصل گذشته علاوه بر لیگ برتر، در رقابتهای باشگاهی آسیا هم شش بار برای سپاهان به میدان رفت و دو پاس گل داد. او که در سه جام جهانی اخیر برای ایران بازی کرده، همین چند هفته پیش در جام جهانی ۲۰۲۶ نیز دو بار پیراهن تیم ملی را بر تن کرد و حالا بلافاصله پس از پایان کار ملی، تکلیف فصل باشگاهیاش را روشن کرده است.
در اصفهان، تمدید با کاپیتان را باید گام بلند باشگاه برای تثبیت شاکله اصلی تیم دانست. بر اساس گزارش رسانهها، پس از ابقای کادر فنی، تمدید قرارداد محمد کریمی، دیگر کاپیتان زردپوشان، نیز در دستور کار باشگاه قرار دارد تا استخوانبندی تیم پیش از آغاز تمرینات فصل جدید حفظ شود.
حالا هواداران سپاهان امیدوارند حضور دوباره کاپیتان باتجربه در کنار نسل جوان تیم، نماینده اصفهان را در فصل پیش رو به جمع مدعیان جدی قهرمانی بازگرداند؛ جایگاهی که حاجصفی سالها پیش با همین پیراهن طعمش را چشیده است.