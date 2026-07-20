جدول خاموشی برق مبارکه امروز دوشنبه ۲۹ تیر ۱۴۰۵ را ساعت‌به‌ساعت و به تفکیک گروه ببینید تا بدانید قطعی برق محله شما چه زمانی است؛ این صفحه هر روز پس از اعلام امور برق مبارکه به‌روزرسانی می‌شود.

اگر دنبال این هستید که بدانید قطعی برق مبارکه امروز، دوشنبه ۲۹ تیر ۱۴۰۵، ساعت چند سراغ محله شما می‌آید، این صفحه همان جایی است که باید هر روز سر بزنید. ما جدول خاموشی برق مبارکه را بر پایه اعلام رسمی روابط عمومی امور برق شهرستان، ساعت‌به‌ساعت و به تفکیک گروه اینجا منتشر و هر روز به‌روزرسانی می‌کنیم؛ از خودِ شهر مبارکه و صفاییه گرفته تا دیزیچه، زیباشهر، مجلسی، طالخونچه، کرکوند و روستاهای اطراف.

امسال با ناترازی شبکه برق کشور، مدیریت بار خانگی در استان اصفهان از نیمه تیرماه آغاز شد و مبارکه هم مانند دیگر شهرستان‌ها مشمول خاموشی‌های نوبتی است. الگوی رایج، قطع برق در بازه‌های دوساعته از حوالی ساعت ۱۰ صبح تا شب است و برنامه هر گروه جداگانه اعلام می‌شود. توجه داشته باشید این ساعت‌ها احتمالی است و بسته به وضعیت شبکه ممکن است کمی جابه‌جا شود یا در صورت بهبود تولید، اجرا نشود.

جدول خاموشی برق مبارکه امروز — دوشنبه ۲۹ تیر ۱۴۰۵

در جدول زیر، هر بازه زمانی و گروه‌هایی که در آن ساعت خاموش می‌شوند به همراه مهم‌ترین محله‌ها و مناطق هر گروه آمده است. برای پیدا کردن ساعت دقیق قطعی برق محله خودتان، ابتدا در جدول «گروه‌بندی محله‌ها» پایین‌تر، شماره گروه محله‌تان را پیدا کنید و بعد در همین جدول ببینید آن گروه چه ساعتی خاموش می‌شود.

ساعت قطعی گروه مهم‌ترین محله‌ها و مناطق ۱۰ تا ۱۲ ۱۳ خولنجان، لنج، نکوآباد، حسن‌آباد قلعه‌بزی، مزرعچه، شرکت سخت‌بتن، تصفیه‌خانه فاضلاب ۱۲ تا ۱۴ ۱۲، ۳۰، ۳۱ منطقه کارگاهی جنب میدان امیرکبیر؛ قرق خمسه، روستاهای اسدآباد، جوهرستان، بروزاد و میرآباد؛ سه‌راهی پلی‌اکریل و اراضی کشاورزی پشت دهسرخ ۱۴ تا ۱۶ ۲، ۷، ۹، ۱۰، ۱۴، ۲۱، ۲۲ ضلع شمال شریعتی، ۱۵خرداد، صفاییه محله ۷و۸، سایت اداری شهرستان، سرآرود، کوی سجاد؛ صفاییه محلات ۱-۲-۳-۹-۱۰، بداغ‌آباد، آسیاب‌آباد؛ قهنویه، صادقیه، محمدآباد، پمپ بنزین ایرانپور؛ زیباشهر، احمدآباد، فخرآباد، جوشان، پادگان امام علی؛ شهر مجلسی (مسکن مهر، دانشگاه آزاد، بلوار فجر، محله‌های سپهر/هنر/دانش/فرهنگ)؛ دهسرخ و وزیرآباد ۱۶ تا ۱۸ ۴، ۵، ۱۵ کرکوند، حسن‌آباد بیدکان، خیرآباد، سیاهبوم، سورچه؛ صفاییه محله ۴و۵، دهنو، درجه، وینچه، دیزیچه (عمان سامانی)، دانشگاه آزاد مبارکه، مسکن مهر دیزیچه؛ باغملک، کوشکیجه، قرق احمدآباد، مناطق کشاورزی ۱۸ تا ۲۰ ۱، ۸، ۱۱، ۱۶ مرکز شهر مبارکه (بلوار معلم، میدان سلیمانی، شریعتی، امام خمینی شمالی، ولایت، درمانگاه سینا)؛ خ سلمان، فردوسی، فتح‌المبین، نصیرآباد، خانه معلم؛ منطقه کارگاهی خیام و امیرکبیر، پایانه باربری، دانشگاه آزاد؛ شرکت نسوز، شاه‌آباد، اکبرآباد، میرآباد و بروزاد ۲۰ تا ۲۲ ۱۷، ۱۸ شهر دیزیچه (سجادیه، محمدیه، اسماعیل ترخان، پایانه مسافربری، جهاد کشاورزی)؛ نهچیر، شهر طالخونچه، فولاد علی، معدن شن سپاهان، جاده مبارکه‑بروجن ۲۲ تا ۲۴ ۲۰ شهر مجلسی (گلستان، آفتاب، کیوان، ولایت، کلانتری ۱۵)، جاده مجلسی‑بروجن، روستاهای قلعه‌سفید، لاو، آبرو، حوض‌ماهی، قمیشلو

ساعت‌های بالا برنامه احتمالی مدیریت بار برای امروز است و ممکن است تغییر کند. ملاک نهایی، اعلام رسمی امور برق شهرستان مبارکه و برنامه شخصی شماست که در بخش بعد نحوه دیدنش را توضیح داده‌ایم.

گروه‌بندی محله‌های مبارکه؛ محله من در کدام گروه است؟

امور برق مبارکه محله‌ها و معابر شهرستان را در قالب گروه‌های شماره‌دار دسته‌بندی کرده است. با پیدا کردن گروه محله خود در جدول زیر، می‌توانید هر روز ساعت قطعی آن را در جدول بالا دنبال کنید.

گروه محله‌ها و مناطق ۱ بلوار خلیج فارس (ضلع جنوبی)، بلوار معلم، میدان سردار سلیمانی، خ سعادت، خ خرمشهر، بلوار شریعتی، خ شهید رجایی، امام خمینی شمالی، بسیج شمالی، سلمان شمالی، بلوار بهشتی، نیکبخت، شهید یزدان، ۱۷ شهریور، بلوار ولایت، شهید کریمیان، درمانگاه سینا، شهدای جعفرزاده ۲ ضلع شمال بلوار شریعتی، ۱۵خرداد، خ باهنر، مصطفی خمینی، صفاییه محله ۷و۸، بلوار محتشم، بلوار الزهرا، سایت اداری شهرستان (ادارات)، آیت‌الله طالقانی، محله سرآرود، اداره پست، کوی سجاد ۳ بیمارستان محمد رسول‌الله (طبق برنامه امروز خاموشی ندارد) ۴ کرکوند، حسن‌آباد بیدکان، خیرآباد، سیاهبوم، سورچه پایین و بالا، جاده فولاد درب زرین‌شهر، راه‌آهن حسن‌آباد ۵ صفاییه محله ۴و۵، بلوار پرستار، کلانتری ۱۱، دهنو، درجه، وینچه، دیزیچه (عمان سامانی)، خ انتظام، اداره آبفا، دانشگاه آزاد مبارکه، مسکن مهر دیزیچه، قرق دهنو، بلوار شهید ربیعی ۷ صفاییه محلات ۱-۲-۳-۹-۱۰، روستای بداغ‌آباد، محله آسیاب‌آباد ۸ خ سلمان (چهارراه بازار تا فتح‌المبین)، فردوسی، رسالت، بسیج جنوبی، حافظ، امام خمینی جنوبی، مطهری، اباذر غفاری، مالک اشتر، ۲۲ بهمن، نصیرآباد فاز ۱و۲و۳، فنی‌وحرفه‌ای، بلوار جانبازان، خانه معلم ۹ انشعاب نوروزی، قلعه حکیم، صفیری، کدخدایی، هیرم‌پور، انشعابات کشاورزی جنب توکا، چغاجوغ، ابراهیم‌آباد، کشتارگاه هامون ۱۰ سرخال، محمدآباد قهنویه، محلات قهنویه و صادقیه، خ شهید ضیایی، خ سعدی، پمپ بنزین ایرانپور ۱۱ کارگاهی خیام، دانشگاه آزاد، پایانه باربری، بلوار خیام، شرکت تامکو، کشتارگاه صنعتی، منطقه کارگاهی امیرکبیر، شرکت پگاه، پارکینگ نیروی انتظامی ۱۲ منطقه کارگاهی جنب میدان امیرکبیر ۱۳ خولنجان، لنج، جاده سد نکوآباد، نکوآباد، حسن‌آباد قلعه‌بزی، مزرعچه، شرکت سخت‌بتن، تصفیه‌خانه فاضلاب ۱۴ زیباشهر (بلوار نسوز، شهرداری، امام خمینی)، بخشداری گرکن جنوبی، احمدآباد، فخرآباد، جوشان، هراتمه، زودان، پادگان امام علی، شهدای محراب ۱۵ اباذری، باغملک، کوشکیجه، قرق احمدآباد، بارجان، مهرآوران و مناطق کشاورزی محدوده ۱۶ شرکت نسوز، شاه‌علایی، دامداری شاه‌آباد، اکبرآباد، میرآباد و بروزاد ۱۷ شهر دیزیچه (سجادیه، محمدیه، اسماعیل ترخان، تالار سعیدی)، پایانه مسافربری مبارکه، جهاد کشاورزی، جایگاه CNG ۱۸ نهچیر، جاده مبارکه‑بروجن، شهر طالخونچه، فولاد علی، معدن شن سپاهان ۱۹ لرد طالخونچه و اراضی کشاورزی سینه‌کشی طالخونچه (طبق برنامه امروز خاموشی ندارد) ۲۰ جاده مجلسی‑بروجن، بلوار سلیمانی، مجلسی (گلستان، آفتاب، کیوان، ولایت، کلانتری ۱۵)، روستاهای قلعه‌سفید، لاو، آبرو، حوض‌ماهی، قمیشلو ۲۱ شهر مجلسی: مسکن مهر، دانشگاه آزاد، سهیل، میدان شورا، بلوار فجر، محله‌های سپهر، هنر، دانش، فرهنگ، بلوار ارم، میدان کوثر، پارک ارم ۲۲ شهر دهسرخ، جاده شرکت کشت و دام فضیل، انشعاب ۵۴، وزیرآباد ۲۳ کارخانه چینی زرین، زندان اسدآباد، قسمتی از روستای جوهرستان (طبق برنامه امروز خاموشی ندارد) ۲۷ شهرک صنعتی دهسرخ، ویلادره، انشعاب هفتم تیر، معدن شن فجر، پلیس‌راه اصفهان‑شیراز، دشت سبز (طبق برنامه امروز خاموشی ندارد) ۳۰ منطقه کشاورزی قرق خمسه، روستاهای اسدآباد، جوهرستان، بروزاد و میرآباد ۳۱ سه‌راهی پلی‌اکریل، اراضی کشاورزی پشت دهسرخ، ایستگاه مخابراتی، انشعاب امید فردا و عالیفر

برنامه خاموشی هر روز پیش از ساعات اوج در کانال‌های ما اعلام می‌شود. اگر می‌خواهید زودتر و بدون جست‌وجو باخبر شوید، در کانال‌های «اصفهان امروز» عضو شوید:

بله: عضو شوید | ایتا: عضو شوید | تلگرام: عضو شوید

تجربه شما: اگر برق محله‌تان بدون برنامه رفت یا خبری از خاموشی دارید، برای ما بفرستید تا در گزارش‌ها بازتاب دهیم: دریافت پیام‌های شهروندی

چطور برنامه دقیق خاموشی برق خودم را در مبارکه ببینم؟

جدول این صفحه تصویر کلی محله‌هاست، اما دقیق‌ترین برنامه، مخصوص انشعاب خودِ شماست و با شناسه قبض یا شماره موبایل قابل مشاهده است. سه راه رسمی برای دیدن آن وجود دارد:

نخست، اپلیکیشن «برق من» که با شناسه قبض یا شماره همراه، برنامه خاموشی همان انشعاب را نشان می‌دهد. دوم، بازوی «برق من» در پیام‌رسان بله به نشانی ble.ir/BarghemanBot که بدون نصب اپلیکیشن، برنامه شما را اعلام می‌کند. سوم، سایت شرکت توزیع برق استان اصفهان به نشانی epedc.ir . برای گزارش خاموشی بدون برنامه یا رفع اتفاقات هم شماره‌های سراسری ۱۲۱ (حوادث و اتفاقات برق)، ۱۵۲۱ و ۱۰۰۰۱۵۲۱ در دسترس است.

هنگام قطعی برق چه کنیم؟ نکات ایمنی و کاهش مصرف

پیش از وصل دوباره برق، برای جلوگیری از آسیب ناشی از نوسان، بهتر است دوشاخه لوازم حساس مانند یخچال و فریزر، تلویزیون، پکیج و کولر گازی را از پریز بکشید و چند دقیقه پس از پایداری برق دوباره وصل کنید. برای مودم و لوازم حساس، یک UPS کوچک یا برق اضطراری می‌تواند اینترنت و تجهیزات را در دقایق قطعی سرِ پا نگه دارد.

در کنار این‌ها، کمی صرفه‌جویی به عبور از پیک تابستان کمک می‌کند: دمای کولر گازی را روی ۲۴ تا ۲۶ درجه بگذارید (پایین‌تر فقط مصرف را بالا می‌برد)، فیلتر کولر را هر یک‌ماه یک‌بار تمیز کنید، لامپ‌های رشته‌ای را با ال‌ای‌دی جایگزین کنید و کارِ دستگاه‌های پرمصرف مثل اتو، لباسشویی و ظرفشویی را به ساعت‌های خارج از اوج (شب) موکول کنید. مشترکان کم‌مصرف هم می‌توانند با کاهش دست‌کم ۱۰ درصدی مصرف، از پاداش طرح «برق امید» (تخفیف تا ۳۰ درصد بهای برق) بهره‌مند شوند.

پرسش‌های متداول درباره قطعی برق مبارکه

برق محله من در مبارکه امروز چه ساعتی قطع می‌شود؟

ابتدا در جدول «گروه‌بندی محله‌ها» شماره گروه محله‌تان را پیدا کنید، سپس در «جدول خاموشی برق مبارکه امروز» ببینید آن گروه در کدام بازه دوساعته خاموش می‌شود. این جدول هر روز به‌روزرسانی می‌شود.

آیا ساعت‌های اعلام‌شده قطعی هستند؟

خیر. برنامه مدیریت بار احتمالی است و بسته به وضعیت شبکه ممکن است زمان آن جابه‌جا شود یا در صورت بهبود تولید اجرا نشود. ملاک نهایی، اعلام رسمی امور برق شهرستان مبارکه است.

چطور برنامه دقیق انشعاب خودم را ببینم؟

با شناسه قبض یا شماره موبایل از طریق اپلیکیشن «برق من»، بازوی بله به نشانی ble.ir/BarghemanBot، یا سایت epedc.ir. برای اتفاقات برق نیز با ۱۲۱ تماس بگیرید.

قطعی برق دیزیچه، زیباشهر، مجلسی و طالخونچه هم در همین جدول هست؟

بله. این شهرها و روستاهای تابع مبارکه در گروه‌های جداگانه (مانند گروه‌های ۵، ۱۴، ۱۷، ۱۸، ۲۰ و ۲۱) قرار دارند و ساعت خاموشی‌شان در همین جدول درج شده است.

خاموشی‌های برق مبارکه تا کی ادامه دارد؟

مسئولان تلاش می‌کنند وضعیت تا پایان مرداد مدیریت شود، اما این زمان‌بندی قطعی نیست و به وضعیت تولید و مصرف در استان بستگی دارد.