سعید محمدی خواننده لر، روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه ۳ و ۴ شهریور ۱۴۰۵ در باغ‌رستوران امیران روی صحنه می‌رود. اگر قصد حضور در این برنامه را دارید، جزئیات محل برگزاری و آخرین اطلاعات اعلام‌شده را در ادامه بخوانید.

سعید محمدی، خواننده لر، در روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه ۳ و ۴ شهریور ۱۴۰۵ در باغ‌رستوران امیران روی صحنه می‌رود. این برنامه در جاده مرق برگزار می‌شود و علاقه‌مندان به موسیقی لری می‌توانند برای حضور در این اجرای زنده، جزئیات برنامه را از محل برگزاری پیگیری کنند.

جزئیات اجرای سعید محمدی در اصفهان

اطلاعاتی که تاکنون درباره این برنامه اعلام شده، در جدول زیر آمده است:

عنوان جزئیات خواننده سعید محمدی نوع برنامه اجرای زنده موسیقی لری تاریخ اجرا سه‌شنبه و چهارشنبه ۳ و ۴ شهریور ۱۴۰۵ محل برگزاری باغ رستوران امیران آدرس جاده مرق، خلیج فارس ۲۸ ساعت اجرا اعلام نشده

سعید محمدی در باغ‌رستوران امیران

این برنامه در فضای باغ‌رستوران امیران برگزار می‌شود و سعید محمدی در دو شب متوالی میزبان علاقه‌مندان موسیقی لری خواهد بود.

در حال حاضر، اطلاعاتی درباره ساعت دقیق اجرا، قیمت ورودی یا بلیت و نحوه رزرو منتشر نشده است؛ بنابراین افرادی که قصد حضور در این برنامه را دارند، بهتر است پیش از مراجعه، جزئیات مربوط به ورود و زمان اجرای برنامه را از مجموعه محل برگزاری پیگیری کنند.

آدرس باغ‌رستوران امیران

محل برگزاری اجرای سعید محمدی، باغ‌رستوران امیران است که در جاده مرق، خلیج‌فارس ۲۸ قرار دارد.

باتوجه‌به برگزاری برنامه در باغ‌رستوران، بهتر است علاقه‌مندان پیش از مراجعه، ساعت دقیق اجرا و شرایط ورود یا رزرو را از مجموعه پیگیری کنند.

سخن آخر

اجرای زنده سعید محمدی، خواننده لر، در روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه ۳ و ۴ شهریور ۱۴۰۵ در باغ‌رستوران امیران برگزار می‌شود.

اگر اطلاعات بیشتری درباره این برنامه دارید یا عکس و ویدئویی از اجرای سعید محمدی در اختیار دارید، آن را با ما به اشتراک بگذارید. همچنین می‌توانید نظر خود را درباره این اجرا در بخش دیدگاه‌ها برای ما بنویسید.

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