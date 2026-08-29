سعید پورسعید روز یکشنبه ۸ شهریور ۱۴۰۵ در باغ‌رستوران امیران روی صحنه می‌رود. اگر قصد حضور در این برنامه را دارید، جزئیات محل برگزاری و آخرین اطلاعات را در این مطلب بخوانید.

سعید پورسعید در اصفهان روی صحنه می‌رود. این خواننده قرار است در شهریور ۱۴۰۵ یک اجرای زنده در کافه‌رستوران امیران داشته باشد؛ برنامه‌ای که هزینه ورود آن مشخص شده و حضور در آن با رزرو قبلی امکان‌پذیر است.

جزئیات اجرای سعید پورسعید در اصفهان

اجرای زنده سعید پورسعید روز یکشنبه ۸ شهریور ۱۴۰۵ در کافه‌رستوران امیران برگزار می‌شود.این اجرا از ساعت ۲۲ آغاز می‌شود و تا ساعت ۲۳ ادامه دارد.

جزئیات اطلاعات خواننده سعید پورسعید تاریخ اجرا یکشنبه ۸ شهریور ۱۴۰۵ ساعت اجرا ۲۲ تا ۲۳ محل برگزاری کافه‌رستوران امیران هزینه ورود ۳۰۰ هزار تومان برای هر نفر نحوه رزرو پیام در واتساپ شهر اصفهان

هزینه ورود به اجرای سعید پورسعید در اصفهان

هزینه ورود این برنامه نفری ۳۰۰ هزار تومان اعلام شده است. این مبلغ بر اساس اطلاعاتی است که از کافه‌رستوران امیران دریافت شده است.

رزرو اجرای سعید پورسعید چگونه است؟

طبق اطلاعات اعلام‌شده از سوی مجموعه، رزرو از طریق شماره ۰۹۳۳۱۲۹۶۲۵۹ انجام می‌شود و متقاضیان باید برای هماهنگی، در واتساپ به این شماره پیام ارسال کنند.

بهتر است هنگام رزرو درباره ظرفیت، نحوه پرداخت و شرایط حضور از مجموعه سؤال شود؛ چراکه این جزئیات ممکن است با توجه به شرایط برنامه تغییر کند.

آدرس کافه‌رستوران امیران اصفهان

محل برگزاری این برنامه، کافه‌رستوران امیران است.

آدرس: اصفهان، جاده مرغ، خلیج فارس، پلاک ۲۸

اگر برای نخستین بار قصد مراجعه به این مجموعه را دارید، بهتر است پیش از حرکت، موقعیت دقیق محل را روی نقشه بررسی کنید تا زمان کافی برای رسیدن به برنامه داشته باشید.

سخن آخر

شما با کدام آهنگ سعید پورسعید بیشتر خاطره دارید؟ اگر آثار این خواننده برای شما هم خاطره‌ای ساخته، انتخابتان را در بخش نظرات با ما و دیگر مخاطبان «اصفهان امروز» به اشتراک بگذارید.

پرسش‌های متداول

آیا سعید پورسعید در اصفهان اجرای زنده دارد؟

بله، سعید پورسعید در کافه‌رستوران امیران اصفهان در 8 شهریور اجرای زنده دارد.

اجرای سعید پورسعید چه ساعتی است؟

زمان اجرای برنامه ۲۲ تا ۲۳ اعلام شده است.

هزینه ورود اجرای سعید پورسعید چقدر است؟

هزینه ورود ۳۰۰ هزار تومان برای هر نفر اعلام شده است.

محل اجرای سعید پورسعید در اصفهان کجاست؟

این برنامه در کافه‌رستوران امیران، اصفهان، جاده مرغ، خلیج فارس، پلاک ۲۸ برگزار خواهد شد.