پیروزی بسپار شیمی سپیدان و شکست رخش تالش

در دیدار نخست این هفته، تیم بسپار شیمی سپیدان با ارائه نمایشی قدرتمند، تیم نزاجا را با نتیجه ۱۱ بر ۷ از پیش رو برداشت. این پیروزی، گامی مهم برای سپیدان در مسیر رقابت‌های این فصل لیگ محسوب می‌شود.

در دومین بازی روز، تیم رخش تالش با نتیجه ۱۴ بر ۷ نتیجه را به تیم فراجا واگذار کرد. این نتیجه، کام شاگردان رخش تالش را در این بازی تلخ کرد. در بخش بانوان چهارشنبه رقابت ها ادامه خواهد داشت . همچنین، مسابقات بخش آقایان در روزهای پنجشنبه و جمعه با حضور تیم های بسپار شیمی سپیدان، فراجا، نزاجا، رخش تالش ، گوی و چوگان اسپادانا خمینی شهر و آذرخش شاهین شهر برگزار خواهد شد .