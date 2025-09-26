سرمربی ذوبآهن در آستانه بازی با آلومینیوم
ذوبآهن آینده را میسازیم؛ چارهای جز جوانگرایی نداریم
سرمربی جوان تیم فوتبال ذوبآهن اصفهان، قاسم حدادیفر، در آستانه دیدار با آلومینیوم اراک، از استراتژی بلندمدت باشگاه برای آینده صحبت کرد. او با تأکید بر سیاست «جوانگرایی»، از رسانهها و هواداران خواست تا به این پروژه اعتماد کنند و برای ساختن تیم آینده ذوبآهن از آنها حمایت کنند.
تیم فوتبال ذوبآهن اصفهان، در مسیر تغییر و تحول، چالشهای جدیدی را پیش رو دارد. سرمربی این تیم، قاسم حدادیفر، در نشست خبری پیش از بازی امروز، به صراحت از دشواریهای تغییرات گسترده و ورود بازیکنان جوان به تیم صحبت کرد. او با تأکید بر اینکه «چارهای جز جوانگرایی نداریم»، نشان داد که تیم مدیریتی و فنی، تصمیم قاطعی برای بازسازی و ایجاد تیمی با پتانسیل بالا در آینده گرفتهاند.
نیاز به زمان و حمایت
حدادیفر با اذعان به اینکه بازیکنان جوان نیاز به زمان دارند تا به هماهنگی لازم برسند، از هواداران خواست که صبور باشند. او تأکید کرد که در حال ساختن «ذوبآهن آینده» هستند و این مسیر نیازمند حمایت رسانهها و تماشاگران است. این استراتژی، نشاندهندهی درک عمیق کادر فنی از شرایط تیم و نیاز فوتبال ایران به پرورش استعدادهای جدید است. این پروژه، علاوه بر اینکه آینده باشگاه را تضمین میکند، میتواند سرمایههای بزرگی را برای فوتبال کشور فراهم آورد.
آینده درخشان با جوانان
سرمربی ذوبآهن، به کیفیت بالای بازیکنان جوان خود اشاره کرد و اظهار امیدواری کرد که آنها بتوانند فشارهای بازیهای پرفشار لیگ را تحمل کرده و نکات فنی را به خوبی اجرا کنند. این تمرکز بر روی بازیکنان جوان، یک رویکرد مثبت و آیندهنگر است که میتواند در درازمدت، ذوبآهن را به یکی از مدعیان اصلی تبدیل کند و بار دیگر به جایگاه اصلی خود در فوتبال کشور بازگرداند.