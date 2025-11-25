شیرزنان ایرانی بر بام جهان ایستادند؛ کاپیتان اصفهانی تاریخساز شد
برنز جهان بر سینه «رویا»ی اصفهان؛ درخشش خیرهکننده تیم ملی کبدی در آوردگاه بنگلادش
تیم ملی کبدی بانوان ایران در دومین دوره مسابقات قهرمانی جهان ۲۰۲۵ در بنگلادش، با درخشش «رویا داودیان» کاپیتان اصفهانی خود، به مقام سوم مشترک دست یافت. ایران با عبور مقتدرانه از سد رقبایی چون لهستان و کنیا، تنها در نیمهنهایی مغلوب هند شد. داودیان تنها نماینده اصفهان در این رقابتها بود.
پرونده دومین دوره رقابتهای کبدی قهرمانی بانوان جهان در حالی در بنگلادش بسته شد که نام ایران بار دیگر در میان قدرتهای برتر این رشته طنینانداز شد. در این کارزار نفسگیر جهانی که با حضور ۱۱ تیم مدعی از قارههای مختلف برگزار گردید، دختران ملیپوش ایران با نمایشی از غیرت و تکنیک، موفق شدند بر سکوی سوم جهان تکیه بزنند. اما در میان هیاهوی این موفقیت تیمی، درخشش یک ستاره بیش از همه برای ورزش دوستان نصفجهان غرورآفرین بود؛ «رویا داودیان». بانوی ورزشکار اصفهانی که نه تنها به عنوان تنها نماینده استان در این تورنمنت حضور داشت، بلکه با بستن بازوبند کاپیتانی و ارائه عملکردی خیرهکننده، نقشی انکارناپذیر در هدایت تیم به جمع چهار تیم برتر دنیا ایفا کرد. این موفقیت در حالی به دست آمد که مسیر رسیدن به سکوی جهانی، مملو از نبردهای سنگین و تمرینات طاقتفرسا بود.
مسیر طوفانی تا سکوی جهانی؛ از پیروزیهای ۵۰ امتیازی تا نبرد با هند
تیم ملی کبدی بانوان ایران برای رسیدن به این مدال ارزشمند، مسیری پر فراز و نشیب اما مقتدرانه را طی کرد. شاگردان کادر فنی ایران در مرحله گروهی این رقابتها، خط و نشانی جدی برای رقبا کشیدند. نتایج به دست آمده در مرحله مقدماتی گویای آمادگی بالای ملیپوشان بود.
ایران در گامهای نخست با نتایجی قاطع حریفان را از پیش رو برداشت. پیروزی ۵۵ بر ۱۱ مقابل لهستان، برد ۴۲ بر ۱۰ برابر کنیا، برتری کوبنده ۵۱ بر ۱۵ مقابل زنگبار و شکست دادن نپال با نتیجه ۳۹ بر ۱۱، قدرت تهاجم و استحکام دفاعی ایران را به رخ جهانیان کشید. تنها لغزش ایران در مرحله گروهی، شکست نزدیک ۲۱ بر ۳۱ مقابل تیم چین تایپه بود که البته مانع صعود ایران به جمع چهار تیم برتر نشد.
اوج حساسیت این رقابتها در مرحله نیمهنهایی رقم خورد؛ جایی که ایران باید به مصاف قدرت بلامنازع کبدی جهان، یعنی هند میرفت. در این دیدار که حکم فینال زودرس را داشت، با وجود تلاش جانانه دختران ایران و رهبری میدانی رویا داودیان، تجربه و قدرت هندیها چربید و بازی با نتیجه ۳۳ بر ۲۱ به سود هند پایان یافت. با این نتیجه، تیم ملی ایران از صعود به فینال بازماند اما همراه با دیگر تیم بازنده نیمهنهایی، مقام سوم مشترک جهان و مدال برنز را به ارمغان آورد. در نهایت هند قهرمان شد و چین تایپه به نایبقهرمانی رسید.
رویا داودیان؛ تکستارهای از قلب اصفهان
آنچه این دوره از مسابقات را برای ورزش اصفهان متمایز میکند، حضور و درخشش رویا داودیان است. او که سابقه درخشانی در کسب مدال طلای تاریخی بازیهای آسیایی جاکارتا دارد، در این دوره از مسابقات جهانی ۲۰۲۵ بار سنگینتری بر دوش داشت. داودیان به عنوان تنها نماینده استان اصفهان در اردوهای آمادهسازی و ترکیب نهایی تیم ملی حضور داشت.
انتخاب او به عنوان کاپیتان و محور اصلی تیم، نشان از اعتماد کامل کادر فنی به تواناییهای فنی و رهبری او داشت. داودیان نهتنها در دفاع و حمله امتیازات حساسی برای ایران کسب کرد، بلکه با تجربه بالای خود در مدیریت بحران در لحظات سخت بازی، تیم را در مسیر صعود حفظ کرد. رسانههای ورزشی و کارشناسان کبدی، عملکرد او را ستودند و از او به عنوان یکی از ارکان اصلی کسب این مقام سوم یاد کردند.
پشت پرده موفقیت؛ اردوهای فشرده و تمرینات علمی
رسیدن به این سطح از آمادگی اتفاقی نبود. رویا داودیان برای حضور در این آوردگاه جهانی، ماهها تمرینات سخت و منظمی را پشت سر گذاشت. او پیش از اعزام به بنگلادش، در نهمین مرحله اردوی آمادهسازی تیم ملی که از ۱۶ تا ۲۴ آبان ۱۴۰۴ در مجموعه ورزشی بعثت تهران برگزار شد، حضوری فعال داشت.
برنامه تمرینی کاپیتان اصفهانی تیم ملی شامل ترکیبی از تمرینات مدرن بدنسازی و مرور تاکتیکهای کبدی بود:
-
تمرینات قدرتی و استقامتی: برای تابآوری در برابر فشار فیزیکی مسابقات فشرده.
-
تمرینات سرعتی و چابکی: جهت فرارهای سریع و شکار مهاجمان حریف.
-
تمرینات تاکتیکی و هماهنگی تیمی: برای اجرای دقیق نقشههای کادر فنی.
این دیسیپلین ورزشی و تداوم در تمرینات باعث شد تا او در اوج آمادگی جسمانی و روانی راهی مسابقات جهانی شود.
طلای جاکارتا و رویای لیگ حرفهای
رویا داودیان نامی شناخته شده در تاریخ کبدی ایران است. او عضوی از آن تیم رویایی بود که در بازیهای آسیایی جاکارتا، پس از ۱۵ سال سلطه هند را پایان داد و با مدال طلا به ایران بازگشت؛ مدالی که نقطه عطفی در ورزش بانوان ایران محسوب میشد و نشان داد حجاب اسلامی مانعی برای قهرمانی در بالاترین سطح آسیا نیست.
با این حال، داودیان همواره دغدغه توسعه زیرساختهای این رشته را داشته است. او بارها به این نکته اشاره کرده که اگرچه لیگ ستارگان کبدی برای مردان راهاندازی شده، اما بانوان همچنان از داشتن یک لیگ منسجم، حرفهای و با حمایت مالی قوی محروم هستند. این ملیپوش اصفهانی که اکنون در لیگهای داخلی (و بعضاً تیمهای تهرانی به دلیل نبود اسپانسر در اصفهان) فعالیت میکند، امیدوار است این مدال جهانی، توجه مسئولان استانی و کشوری را برای سرمایهگذاری بیشتر روی کبدی بانوان جلب کند.
آینده روشن برای کبدی بانوان
کسب مقام سوم جهان در سال ۲۰۲۵ نشان داد که کبدی بانوان ایران نه تنها یک جرقه نبوده، بلکه به یک جریان پایدار در ورزش کشور تبدیل شده است. عملکرد درخشان برابر تیمهای آفریقایی و اروپایی و کاهش فاصله با قدرتهای سنتی آسیا، نویدبخش روزهای روشنتری است. در این میان، رویا داودیان به عنوان نماد ورزش بانوان اصفهان ثابت کرد که پتانسیل دختران این استان در صورت حمایت، حد و مرزی ندارد و میتواند پرچم ایران را در دوردستترین نقاط جهان به اهتزاز درآورد.