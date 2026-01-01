خیز بلند گوششکستههای دیار زایندهرود برای میادین جهانی؛
دوبنده تیم ملی بر تن «محمد اسکندری»؛ نایبقهرمان اصفهانی مسافر جام «وهبی امره» شد
محمد اسکندری، فرنگیکار ۶۷ کیلوگرم اصفهانی، پس از کسب مقام نایبقهرمانی در مسابقات کشوری، با نظر کادر فنی به عضویت تیم ملی کشتی فرنگی درآمد. او به عنوان نماینده ایران در نخستین مرحله چرخه انتخابی تیم ملی، اواسط دیماه راهی تورنمنت بینالمللی «جام وهبی امره» در ترکیه خواهد شد.
کشتی اصفهان در ادامه روند رو به رشد خود در سطح اول ورزش کشور، بار دیگر موفق به معرفی نمایندهای شایسته به تیم ملی بزرگسالان شد. بر اساس آخرین لیست اعلامی از سوی فدراسیون کشتی و کادر فنی تیم ملی کشتی فرنگی جمهوری اسلامی ایران، «محمد اسکندری»، کشتیگیر تکنیکی و عنواندار اصفهانی، در فهرست نهایی اعزام به رقابتهای بینالمللی ترکیه قرار گرفته است. این اعزام که در راستای اجرای دقیق «چرخه انتخابی تیم ملی» صورت میپذیرد، نخستین آزمون جدی برای ملیپوشان در سال جدید میلادی به شمار میرود. اسکندری که با درخشش در رقابتهای قهرمانی کشور تواناییهای خود را به اثبات رسانده است، حالا مأموریت دارد تا در روزهای هجدهم تا بیست و یکم دیماه، در آوردگاه استانبول روی تشک برود و جایگاه خود را در وزن پرمدعی ۶۷ کیلوگرم تثبیت کند.
مأموریت سنگین در استانبول؛ جام وهبی امره و چرخه انتخابی
رقابتهای بینالمللی کشتی جام «یاشاردوغو» و «وهبی امره» ترکیه، همواره به عنوان یکی از تورنمنتهای سطح بالا و دارای رنکینگ در تقویم اتحادیه جهانی کشتی شناخته میشود. برای کادر فنی تیم ملی ایران، این مسابقات که در بازه زمانی ۱۸ تا ۲۱ دیماه سال جاری برگزار میشود، اهمیتی فراتر از یک تورنمنت تدارکاتی معمولی دارد. این رویداد رسماً به عنوان «اولین میدان بینالمللی» در چرخه انتخابی تیم ملی برای سال ۲۰۲۶ (۱۴۰۴-۱۴۰۵) تعریف شده است.
حضور محمد اسکندری در این لیست نشاندهنده اعتماد کادر فنی به پتانسیلهای این کشتیگیر اصفهانی است. عملکرد فرنگیکاران در جام وهبی امره، ملاک اصلی مربیان برای غربالگری اولیه جهت اعزام به مسابقات قهرمانی آسیا (بیشکک قرقیزستان) و مسابقات جهانی پیشرو خواهد بود. اسکندری در وزن ۶۷ کیلوگرم، که یکی از شلوغترین و سختترین اوزان کشتی فرنگی محسوب میشود، باید با رقبای سرسخت ترک، اروپایی و حتی همتیمیهای داخلی خود رقابت کند. موفقیت در این تورنمنت میتواند سکوی پرتابی برای او به سمت پیراهن شماره یک تیم ملی باشد.
مسیر رسیدن به دوبنده ملی؛ تحلیل عملکرد در قهرمانی کشور
دعوت از محمد اسکندری به اردوی تیم ملی و اعزام به ترکیه، پاداش عملکرد قابلقبول او در مسابقات کشتی فرنگی قهرمانی بزرگسالان کشور است که اخیراً (آذر ۱۴۰۴) برگزار شد. بررسی فنی مسابقات او نشان میدهد که این کشتیگیر اصفهانی در شرایط آمادگی مطلوبی به سر میبرد.
در رقابتهای قهرمانی کشور، اسکندری در وزن ۶۷ کیلوگرم با عبور از سد حریفان مقدماتی به مراحل پایانی رسید. اوج کار او در مرحله نیمهنهایی بود؛ جایی که موفق شد با اجرای فنون و مدیریت کشتی، «مصطفی رضایی» کشتیگیر قدرتمند مازندرانی را با نتیجه قاطع ۷ بر ۳ شکست دهد و فینالیست شود. اگرچه در دیدار نهایی، اسکندری در مصاف با «محمد کمالی» از استان فارس با نتیجه ۱۰ بر ۲ مغلوب شد و به مدال نقره بسنده کرد، اما کیفیت کشتیهای او و ایستادن بر سکوی دوم کشور، کادر فنی را مجاب کرد تا او را در لیست مسافران ترکیه قرار دهند. این در حالی است که نفراتی مانند آرمین محبثابت (تهران) و مصطفی رضایی در رده سوم مشترک ایستادند و اسکندری توانست بالاتر از آنها جواز حضور در اردو را کسب کند.
مرور سوابق؛ از استعدادیابی نوجوانی تا سکوهای بزرگسالان
حضور محمد اسکندری در سطح اول کشتی کشور اتفاقی ناگهانی نیست و ریشه در سالها تلاش در ردههای پایه دارد. نگاهی به کارنامه ورزشی او نشان میدهد که استارت فعالیتهای حرفهای او در سطح ملی به سال ۱۳۹۶ (۲۰۱۷) بازمیگردد. او در آن سال به عنوان نماینده نوجوانان استان اصفهان در مسابقات قهرمانی کشور (گروه ب) که در بیجار برگزار شد، در وزن ۶۰ کیلوگرم روی تشک رفت و نوید ظهور یک استعداد جدید را داد.
روند پیشرفت او در سالهای بعد نیز تداوم داشت. اسکندری در سال ۱۴۰۰ موفق شد مدال برنز مسابقات قهرمانی بزرگسالان کشور در وزن ۶۷ کیلوگرم را به گردن بیاویزد. همچنین حضور در مسابقات معتبر «جام تختی» (دوره چهل و دوم) و کسب رتبه هشتم در میان برترینهای ایران و جهان، تجربه بینالمللی لازم را به او تزریق کرد. علاوه بر این، دعوت به اردوی تیم ملی جوانان در اواخر سال ۱۴۰۰ و نایبقهرمانی در انتخابیهای متعدد استانی، نشان از ثبات فنی این ورزشکار دارد. اکنون با اعزام به جام وهبی امره، محمد اسکندری فرصت دارد تا کلکسیون افتخارات خود را با یک مدال برونمرزی تکمیل کرده و نام خود را به عنوان یکی از مدعیان اصلی وزن ۶۷ کیلوگرم در آسیا مطرح کند.