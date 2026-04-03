فیفا به دنیال پرونده شکایت باشگاه تراکتور از ریکاردو آلوز اعلام کرد
ستاره پرتغالی سپاهان اصفهان 4 ماه محروم شد
رای پرونده شکایت باشگاه تراکتور از ریکاردو آلوز از فیفا اعلام شد و به این ترتیب ستاره پرتغالی سپاهان اصفهان 4 ماه محروم شد.
ریکاردو آلوز، ستاره پرتغالی سپاهان در تابستان ۱۴۰۴ با انتقالی مستقیم از باشگاه تراکتور به نصف جهان آمد. این جابهجایی از همان ابتدا با حواشی خاصی همراه بود، اتفاقاتی که باعث شد ابتدا مجوز بازی آلوز برای سپاهان از سوی سازمان لیگ صادر نشود.
مذاکرات دو باشگاه تراکتور و سپاهان برای حل مسالمتآمیز این اختلاف نیز گرهگشا نبود تا در نهایت تکلیف این پرونده به تصمیم مراجع بینالمللی پیوند بخورد.
با اعتراض آلوز و سپاهان به تصمیم سازمان لیگ، فیفا به طور موقت اجازه داد تا ستاره پرتغالی با پیراهن طلایی به میدان برود و تأثیرگذاری او در برنامههای تاکتیکی محرم نویدکیا مشهود بود.
حالا پس از چند ماه حکم فیفا در خصوص این پرونده صادر شده که جزئیات آن به شرح زیر است:
تصمیم اتاق حل اختلاف فیفا ادعای تراکتور تا حدی پذیرفته میشود.
دعوای متقابل، ریکاردو آلوز کوئلیو دا سیلوا رد میشود.
ریکاردو آلوز کوئلیو داسیلوا باید مبلغ یک میلیون و ۲۰۰ هزار دلار آمریکا بهعنوان غرامت بابت نقض قرارداد به تراکتور پرداخت کند؛ بهعلاوه ۵ درصد سود سالانه از تاریخ ۲۴ جولای ۲۰۲۵ (سوم مردادماه ۱۴۰۴) تا زمان پرداخت کامل. دیگر ادعاهای باشگاه تراکتورسازی رد میشود.
محرومیت چهارماهه از حضور در مسابقات رسمی برای ریکاردو آلوس کوئلیو داسیلوا اعمال میشود. این محرومیت از تاریخ ابلاغ این تصمیم بلافاصله اجرایی است.
این مجازات ورزشی در فاصله بین آخرین مسابقه رسمی فصل و اولین مسابقه فصل بعدی (شامل جامهای داخلی و رقابتهای بینالمللی باشگاهی) به حالت تعلیق درمیآید. پرداخت کامل (شامل تمام سودهای مربوطه) باید بهحساب بانکی درجشده در فرم پیوست ثبت حساب بانکی انجام شود.
درصورتیکه مبلغ فوق به همراه سود ظرف ۳۰ روز از تاریخ ابلاغ این تصمیم پرداخت نشود، این پرونده بنابهدرخواست، برای بررسی و تصمیمگیری رسمی به کمیته انضباطی فیفا ارجاع خواهد شد. این تصمیم بدون هزینه دادرسی صادر شده است.