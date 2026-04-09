تیم فوتسال گیتی‌پسند اصفهان در هفته پایانی لیگ برتر که به‌علت جنگ تحمیلی لغو شده بود، سی‌ام فروردین میهمان پالایش‌نفت شازند است و پالایش‌نفت اصفهان نیز از جوادالائمه شهرکرد میزبانی می‌کند.

لیگ برتر فوتسال مردان باشگاه‌های ایران در فصل ۱۴۰۵-۱۴۰۴ پس از کش‌وقوس‌های فراوان و تأخیر بیشتر از یک‌ماه، بالاخره قرار است با اعلام برنامه جدید هفته بیست‌وششم و پایانی که از سوی سازمان‌لیگ منتشر شد، با انجام هفت بازی به اتمام برسد.

هفته بیست‌وششم و پایانی لیگ برتر فوتسال قرار بود روز چهاردهم اسفند سال ۱۴۰۴ برگزار شود، اما به‌علت آغاز جنگ تحمیلی علیه ایران از سوی آمریکا و رژیم‌ صهیونیستی، تمام مسابقات ورزشی به وضعیت معلق درآمد و پس از اعلام آتش‌بس از سوی طرفین جنگ رمضان، برنامه جدید اعلام شد.

تیم فوتسال گیتی‌پسند اصفهان که با ۲۰ پیروزی، دو تساوی و سه شکست از ۲۵ بازی با ۶۲ امتیاز در صدر جدول ایستاده است و یک‌امتیاز با مس سونگون ورزقان فاصله دارد، در صورت کسب پیروزی مقابل پالایش‌نفت شازند، در خانه حریف جشن قهرمانی‌اش را برپا می‌کند تا در تاریخ فوتسال ایران با هفت قهرمانی جاودانه‌تر شود.

از سوی دیگر، تیم فوتسال پالایش‌نفت اصفهان نیز با ۱۰ پیروزی، چهار تساوی و ۱۱ شکست از ۲۵ بازی که به کسب ۳۴ امتیاز انجامیده، در جایگاه هفتم جدول قرار گرفته و در بازی پایانی‌اش از ساعت ۱۵ همزمان با سایر بازی‌ها از جوادالائمه شهرکرد میزبانی خواهد کرد.