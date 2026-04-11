تمرینات تیم فوتبال سپاهان آغاز شد

از سرگیری تمرینات سپاهان با حضور محرم نویدکیا

محرم نویدکیا، سرمربی طلایی‌پوشان، بازیکنان خود را برای شروع دوباره تمرینات فراخواند.

نخستین جلسه تمرین تیم فوتبال سپاهان عصر دیروز در زمین چمن ۲۵ آبان برگزار شد.

در این تمرین که با حضور حداکثری بازیکنان همراه بود، بازیکنان بعد از گرم کردن به کار توپ پرداختند.

سپاهان یکی‌ از تیم‌هایی است که تحت تاثیر حملات ناجوانمردانه دشمن قرار گرفت اما با این حال خیلی زود تمریناتشان را آغاز کرد تا برای دلگرمی هوادارانشان و مردم اصفهان به میدان بروند.

 

اخبار مرتبط
