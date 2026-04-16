مدیرعامل باشگاه سپاهان اصفهان:
آماده ادامه حضور در لیگ و بازی با ذوب آهن هستیم
مدیر عامل باشگاه فرهنگی و ورزشی سپاهان اصفهان با تأکید بر آنکه قطعی شدن نبود حمایت مالی کارخانه فولاد مبارکه از باشگاه سپاهان پروژه ما را جلوتر میاندازد آمادگی این باشگاه برای ادامه حضور در لیگ برتر را اعلام کرد.
منوچهر نیکفر مدیرعامل باشگاه سپاهان اصفهان با اشاره به نامه ارسالی مبنی بر احتمال عدم حضور دو باشگاه صنعتی فولاد مبارکه و فولاد خوزستان در ادامه رقابتهای فصل جاری به دلیل خسارات ناشی از جنگ تحمیلی با دشمن متخاصم صهیونیستی - آمریکایی گفت: هنوز نامه ای از سمت وزارت صمت به باشگاه سپاهان در این باره ابلاغ نشده است، اما در کل قصد داشتیم طی یک برنامه ۳ ساله که بودجه باشگاه سپاهان را از شرکت فولاد مبارکه جدا کنیم که اکنون شرایط جنگی در کشور باعث شد تا زودتر برنامهها را جلو بیندازیم و بازیکنان هم مشکلات سپاهان را درک می کنند.
مدیرعامل باشگاه سپاهان افزود: اگر کارخانه می خواهد حمایتش را قطع کند دست خودش است و نمی توانیم چیزی بگوییم اما ما قصد کناره گیری نداریم و ادامه خواهیم داد. ما از روش های مختلف منبع درآمدهای خودمان را تکمیل می کنیم. من اطمینان می دهم اگر حمایت کارخانه فولاد مبارکه نباشد کاملا هزینه های فصل جاری را در اختیار داریم. تابع تصمیم مدیران سازمان لیگ و فدراسیون نیز هستیم.
به تازگی اخباری منتشر شده مبنی بر اینکه وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) طی نامهای رسمی به سازمان لیگ برتر فوتبال اعلام کرده که به دلیل حملات تجاوزگرانه آمریکایی - صهیونی و آسیب دیدن بخشهایی از زیرساختهای صنعتی دو باشگاه سپاهان و فولاد خوزستان تا اطلاع ثانوی و تا زمان بازگشایی فعالیت این شرکتها، اجازه حضور در هیچ مسابقه رسمی نخواهد داشت.
نیکفر، درباره این نامه گفت: در جریان این نامه نیستیم اما از لحاظ پرداختیها بهروزترین تیم هستیم. فولاد مشکلات مالی پیدا کرده اما تا امروز که صحبت میکنیم خوشبختانه از نظر پرداختی عقب ماندگی نداریم.
وی درباره وضعیت تمرینات تیم بیان کرد: بازیکنان در تمرینات هستند و تنها بازیکنان خارجی در تمرینات حضور ندارند که به آنها هم نامه زدیم که حضور پیدا کنند. آمادگی انجام بازی عقب مانده با ذوبآهن پیش از اردوی تیم ملی را داریم.
نیکفر درباره احتمال معرفی استقلال به عنوان نماینده ایران در لیگ نخبگان به AFC اظهار کرد: در نظر داریم که نتایج در زمین رقم بخورد. یک بازی با استقلال انجام دادیم و یک بازی عقب افتاده هم داریم. اگر این بازی برگزار شود و ببریم، به صدر برمیگردیم. لیگ را قبل از جام جهانی نمیشود برگزار کرد اما بازیهای عقب افتاده امکان انجام دارد.
مدیرعامل سپاهان در پایان عنوان کرد: هر فرمولی که سازمان لیگ تعیین کند باید انجام شود. ممکن است که نشود همه هفتههای باقیمانده برگزار شود و شاید این فرمول در نظر گرفته شود که ۸ تیم اول با هم و ۸ تیم دوم با هم تورنمنتی برگزار کنند. در جلساتی که داشتیم روی فرمت بازیها تمرکز نکردیم و صرفا روی زمان بازیها بوده است. در هفتههای باقیمانده پنج بازی خانگی داریم که شانس بیشتری برای پیروزی داریم. مشکلی برای ادامه نداریم و تنها به فکر تیم ملی هستیم اما باید روی کاغذ نتیجه عادلانه باشد.