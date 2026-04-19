تمرینات تیم فوتبال سپاهان پس از تغییر برنامه لیگ تعلیق شد

پس از اعلام رسمی سازمان‌ لیگ مبنی‌ بر موکول‌شدن ادامه بازی‌های فصل بیست‌وپنجم لیگ برتر فوتبال و جام‌ حذفی به‌ بعد از جام‌ جهانی، تمرینات سپاهان تعطیل شد.

بیست‌وپنجمین دوره رقابت‌های لیگ برتر فوتبال مردان باشگاه‌های ایران که تا هفته بیست‌ودوم پیش رفته است، پس از آغاز جنگ تحمیلی سوم علیه ایران توسط رژیم‌صهیونیستی و آمریکا، از روز نهم اسفند متوقف شد و با گذشت ۵۰ روز از آن‌ زمان، در نهایت به‌علت شرایط حاکم‌ بر منطقه، آتش‌بس و احتمال ادامه جنگ و فاصله نزدیک با جام‌ جهانی ۲۰۲۶، پس از کش‌وقوس‌های فراوان و پیشنهادهای متعدد درباره نحوه پایان فصل، با تصمیم سازمان‌ لیگ تا پس از این مسابقات تعلیق ماند.

سازمان لیگ در بیانیه‌ای به‌طور رسمی اعلام کرد: مدیران سازمان لیگ جلسه‌های متعددی با مدیران عامل باشگاه‌ها برگزار کردند که با در نظر گرفتن همه جوانب از جمله شرایط کشور و باشگاه‌ها، حفظ سلامتی بازیکنان و پیشگیری از آسیب‌های احتمالی ناشی از برگزاری فشرده مسابقات باقی‌مانده، سازمان‌ لیگ فوتبال پس از کارشناسی‌های صورت‌گرفته تصمیم به تعلیق برگزاری مسابقات لیگ برتر تا پایان بازی‌های تیم ملی کشورمان در جام جهانی گرفت. بدین ترتیب فرصت کافی در اختیار باشگاه‌های لیگ برتر قرار دارد تا آماده‌سازی مناسبی برای حضور در ادامه رقابت‌های بیست‌وپنجمین دوره لیگ برتر داشته باشند.

به‌دنبال بیانیه فوق و تعطیلی رقابت‌های لیگ برتر فوتبال تا پس از پایان جام جهانی، تمرینات تیم فوتبال سپاهان اصفهان تا اطلاع‌ ثانوی تعطیل شد؛ شاگردان محرم نویدکیا ظهر شنبه ۲۹ فروردین آخرین جلسه تمرین‌شان را در کمپ اختصاصی برگزار کردند و پس از آن، طلایی‌پوشان مجدداً به تعطیلی و استراحت رفتند.

باتوجه به اینکه هنوز تصمیمات نهایی اتخاذ نشده و مشخص نیست لیگ برتر قرار است به چه شکل برگزار شود؛ همچنین فاصله بین دو لیگ، جام ملت‌های ۲۰۲۷ عربستان و البته مشکلات قراردادی بازیکنان می‌تواند محدودیت‌های مهمی برای ادامه لیگ بیست‌وپنجم داشته باشد.