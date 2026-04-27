انتخاب رئیس هیأت ورزش بیماران خاص و پیوند اعضا اصفهان
قاسمعلی رحیمی برای یک دوره چهار ساله دیگر به عنوان رییس هیات ورزش بیماران خاص و پیوند اعضا استان اصفهان انتخاب شد.
مجمع انتخاباتی هیات ورزش بیماران خاص و پیوند اعضا استان اصفهان، روز دوشنبه با حضور بر خط مهین فرهادیزاد مشاور فدراسیون و به ریاست سیدمهدی صدری مدیرکل ورزش و جوانان برگزار شد.
در این مجمع رحیمی به عنوان تنها نامزد تصدی ریاست هیات ثبت نام کرده بود که در فرایند رایگیری با کسب ۲۱ رأی از مجموع ۲۳ رأی مأخوذه موفق شد اعتماد دوباره اعضای مجمع را بدست آورد.
در مجمع امروز همچنین آرزو مهنا توسط اعضای مجمع هیات ورزش بیماران خاص و پیوند اعضا به عنوان بازرس هیات انتخاب شد.
مدیرکل ورزش و جوانان اصفهان در این مجمع گفت: ورزشکاران بیماران خاص و پیوند اعضا الگویی برای دیگر مردم به شمار میروند زیرا با وجود مشکلات فراوان، ورزش را به طور جدی دنبال میکنند.
سید مهدی صدری اظهار داشت: توسعه این رشتهها نه تنها یک فعالیت فقط ورزشی، بلکه اقدامی انسان دوستانه و مؤثر در بهبود کیفیت زندگی این قشر از جامعه است.
وی اضافه کرد: حضور افراد تحت پوشش هیاتهای جانبازان و توانیابان، ناشنوایان، نابینایان و هیات ورزش بیماران خاص و پیوند اعضا در عرصه ورزش، میتواند الگویی الهامبخش برای سایر اقشار جامعه باشد تا به سمت فعالیتهای ورزشی گرایش پیدا کنند.
مهین فرهادیزاد مشاور فدراسیون ورزش بیماران خاص و پیوند اعضا نیز گفت: اصفهان یکی از استانهای فعال و موفق در برنامهریزی و اجرای مسابقات، رویدادها و فعالیتهای حمایتی در رشتههای ورزشی بیماران خاص و پیوند اعضاست.