اصفهان در جستوجوی یک فصل متفاوت؛ دو تیم، دو رؤیا، یک شهر
دوباره صدای سوت آغاز لیگ برتر فوتبال ایران بلند شده و دو نماینده اصفهان با انگیزهای متفاوت به استقبال فصل تازه رفتهاند؛ سپاهان میخواهد این بار فاصله میان مدعی بودن و رسیدن به جام را از میان بردارد و ذوبآهن به دنبال ساختن تیمی تازه و بازگشت به جایگاهی مطمئنتر است؛ دو مسیر متفاوت که میتواند فصل فوتبال اصفهان را تماشاییتر از گذشته کند.
شهرزاد فلاح/ اصفهان امروز:
دوباره صدای سوت آغاز لیگ برتر فوتبال ایران بلند شده و دو نماینده اصفهان با انگیزهای متفاوت به استقبال فصل تازه رفتهاند؛ سپاهان میخواهد این بار فاصله میان مدعی بودن و رسیدن به جام را از میان بردارد و ذوبآهن به دنبال ساختن تیمی تازه و بازگشت به جایگاهی مطمئنتر است؛ دو مسیر متفاوت که میتواند فصل فوتبال اصفهان را تماشاییتر از گذشته کند.
فوتبال وقتی دوباره شروع میشود، همه چیز از نو معنا پیدا میکند؛ جدول هنوز سفید است، امتیازی تقسیم نشده و هیچ تیمی نمیداند پایان این ماراتن طولانی قرار است کجا بایستد. بیستوششمین دوره لیگ برتر فوتبال ایران از این هفته آغاز شده و ۱۸ تیم برای فصلی متفاوت وارد رقابت شدهاند؛ فصلی که برای فوتبال اصفهان نیز یک شروع دوباره است.
در این میان، دو پیراهن آشنا دوباره نگاه فوتبالدوستان اصفهانی را به مستطیل سبز دوخته است؛ زرد سپاهان و سبز ذوبآهن. دو باشگاه قدیمی فوتبال ایران که اگرچه اهداف و شرایطشان یکسان نیست، اما هر دو فصل جدید را با امید به آیندهای بهتر آغاز کردهاند.
این بار اما قرار نیست فقط از نامها و سابقهها حرف زده شود. آنچه فصل تازه را برای اصفهان جذاب میکند، تفاوت مسیر این دو تیم است؛ سپاهان با هدف قرار گرفتن در جمع مدعیان قهرمانی و ذوبآهن با هدف ساختن تیمی منسجمتر، باثباتتر و دورتر از روزهای پرنوسان فصل گذشته.
سپاهان؛ این بار جام را جدیتر میخواهد
سپاهان برای شروع فصل تازه، یک امتیاز مهم در اختیار دارد؛ ثبات روی نیمکت. محرم نویدکیا همچنان سرمربی طلاییپوشان است و ادامه همکاری او با باشگاه برای فصل جدید قطعی شده است. این اتفاق میتواند به تیمی که برای رسیدن به قهرمانی به هماهنگی و ثبات نیاز دارد، فرصت بیشتری برای اجرای ایدههای فنی بدهد.
سپاهان فصل جدید را با یک هدف روشن آغاز کرده است؛ اینکه فقط یکی از مدعیان نباشد، بلکه تا پایان برای جام بجنگد. این تفاوت کوچکی نیست. تیمی که مدعی قهرمانی است، باید بتواند فشار هفتههای پایانی، بازیهای بزرگ، مصدومیتها، محرومیتها و افتهای مقطعی را مدیریت کند.
طلاییپوشان لیگ بیستوششم را با دیدار خارج از خانه برابر چادرملو آغاز کردهاند و در همان هفتههای ابتدایی با مسابقات دشواری روبهرو میشوند. تقابل با تراکتور و سپس رویارویی با دیگر مدعیان، خیلی زود میزان آمادگی سپاهان را مشخص خواهد کرد.
این برنامه برای سپاهان یک پیام روشن دارد؛ قرار نیست فرصت زیادی برای گرم شدن وجود داشته باشد. تیم باید از همان هفتههای نخست امتیاز جمع کند و اجازه ندهد فاصله با صدر جدول زیاد شود.
از سوی دیگر، تغییرات ترکیب نیز بخشی از داستان سپاهان در تابستان بوده است. گزارشهای مربوط به نقلوانتقالات نشان میدهد طلاییپوشان ورودیها و خروجیهای قابل توجهی داشتهاند و ساختن هماهنگی میان بازیکنان قدیمی و جدید، یکی از وظایف مهم کادر فنی خواهد بود.
با این حال، آنچه بیش از هر چیز از سپاهان انتظار میرود، حفظ شخصیت یک تیم مدعی است؛ تیمی که در بازیهای بزرگ عقب ننشیند، برای سه امتیاز بجنگد و بتواند در لحظههای حساس مسابقه تصمیم درست بگیرد.
سپاهان دیگر نمیتواند به خوب بازی کردن یا مدعی بودن قانع باشد. انتظاری که از این تیم وجود دارد، بالاتر از این حرفهاست. هوادار سپاهان جام میخواهد و این فصل، هرچه به هفتههای پایانی نزدیکتر شود، فشار این انتظار نیز بیشتر خواهد شد.
ذوبآهن؛ شروع دوباره با یک مربی آشنا به جنگهای سخت
اما در سوی دیگر شهر، ذوبآهن داستان دیگری دارد. سبزپوشان فصل جدید را با عبدالله ویسی آغاز کردهاند؛ مربیای که سابقه قهرمانی در لیگ برتر را دارد و حالا مأموریتش ساختن تیمی است که بتواند با شرایط جدید کنار بیاید و جایگاه بهتری برای ذوبآهن رقم بزند.
ویسی در آستانه آغاز لیگ درباره شرایط تیمش با صراحت صحبت کرده و مسئولیت نتیجه نگرفتن را بر عهده خود دانسته است؛ موضعی که نشان میدهد سرمربی ذوبآهن قصد ندارد پشت مشکلات و محدودیتهای تیم پنهان شود.
ذوبآهن در تابستان تلاش کرده ترکیب خود را تقویت کند؛ بازیکنان جدیدی به تیم اضافه شدهاند و همزمان بخشی از مهرههای فصل گذشته نیز حفظ شدهاند. برای تیمی که میخواهد از روزهای نوسان فاصله بگیرد، این ترکیب میان حفظ ستونهای اصلی و اضافه کردن نیروهای تازه اهمیت زیادی دارد.
اما شاید مهمترین سرمایه ذوبآهن در این فصل، چیزی فراتر از نام بازیکنان باشد؛ فرصت ساختن یک تیم منسجم.
سبزپوشان برخلاف سپاهان با فشار مستقیم قهرمانی وارد لیگ نشدهاند. هدف نخست آنها میتواند ساختن تیمی باشد که هفته به هفته بهتر شود، امتیازهای لازم را جمع کند و در ادامه فصل به تیمی سختگیر برای مدعیان تبدیل شود.
[8/18/2026 12:33 PM] شهرزاد فلاح: نخستین دیدار ذوبآهن در لیگ بیستوششم برابر فولاد خوزستان در فولادشهر برگزار شده و این مسابقه برای سبزپوشان از یک جهت دیگر نیز اهمیت دارد؛ بازگشت فضای هواداری به ورزشگاه و دوباره سبز شدن فولادشهر میتواند بخشی از انرژی از دسترفته فوتبال اصفهان را به این تیم برگرداند.
ذوبآهن برای رسیدن به فصل بهتر، بیش از هر چیز به ثبات نیاز دارد؛ ثبات در نتیجه، ترکیب، تصمیمهای فنی و البته اعتماد. اگر ویسی بتواند این مجموعه را در کنار هم قرار دهد، ذوبآهن میتواند یکی از تیمهایی باشد که در طول فصل آرامآرام از یک تیم معمولی به تیمی قابل احترام تبدیل میشود.
دو تیم اصفهانی و یک هفته که از حالا دیده میشود
اما در میان تمام مسابقات فصل، یک بازی برای فوتبال اصفهان رنگ دیگری دارد؛ شهرآوردی که قرار است در هفته هفتم برگزار شود و ذوبآهن میزبان سپاهان باشد.
دربی اصفهان همیشه فراتر از سه امتیاز است. در این مسابقه، جدول، فرم دو تیم، شرایط روحی بازیکنان و حتی نتیجه هفتههای قبل، همه تحت تأثیر قرار میگیرد. یک طرف تیمی قرار دارد که جام میخواهد و طرف دیگر تیمی که میخواهد خودش را دوباره ثابت کند.
ممکن است تا هفته هفتم شرایط دو تیم کاملاً تغییر کرده باشد؛ سپاهان شاید در کورس قهرمانی قرار گرفته باشد و ذوبآهن نیز جایگاهی متفاوت از انتظارها پیدا کرده باشد. اما یک چیز ثابت میماند: هیچکدام دوست ندارند در مهمترین بازی فصل شهرشان بازنده باشند.
برای همین، دربی اصفهان از همین حالا بخشی از داستان لیگ بیستوششم است؛ داستانی که هنوز فصلهای زیادی از آن نوشته نشده است.
فصل گذشته را باید فراموش کرد؟
فصل گذشته برای فوتبال ایران شرایطی عادی نداشت و مسابقات به دلیل وقایع پیشآمده ناتمام ماند. بنابراین مقایسه مستقیم نتایج آن فصل با فصل جدید چندان ساده نیست. با این حال، هر دو تیم اصفهانی از تجربه همان دوره برای ساختن فصل تازه استفاده خواهند کرد.
برای سپاهان، درس اصلی میتواند این باشد که داشتن تیم قدرتمند به تنهایی برای رسیدن به جام کافی نیست و برای ذوبآهن نیز مهمترین درس، ضرورت ساختن تیمی است که در طول فصل افتهای شدید نداشته باشد.
حالا شرایط متفاوت است. فصل جدید کاملتر و با حضور ۱۸ تیم دنبال میشود و تعداد بازیها و رقابتها، اهمیت مدیریت انرژی و حفظ ثبات را بیشتر میکند.
در چنین شرایطی، تیمی موفقتر خواهد بود که فقط برای هفته اول برنامه نداشته باشد، بلکه بتواند از هفته نخست تا هفته پایانی همان کیفیت و تمرکز را حفظ کند.
فوتبال اصفهان؛ دوباره دوئل زرد و سبز
اصفهان حالا دوباره دو نماینده در بالاترین سطح فوتبال ایران دارد؛ دو تیم با دو فلسفه و دو هدف متفاوت. سپاهان به دنبال قهرمانی است و برای رسیدن به آن باید از همین هفتههای ابتدایی خودش را در قامت یک مدعی واقعی نشان دهد. ذوبآهن، اما راه متفاوتی دارد؛ تیمی که میخواهد آرامآرام ساخته شود، نتیجه بگیرد و از جایگاه فعلی خود فاصله بگیرد.
شاید زیبایی فوتبال اصفهان نیز همین باشد؛ اینکه یک شهر، همزمان دو روایت فوتبالی متفاوت دارد. یک تیم برای جام میجنگد و دیگری برای بازسازی جایگاه خود. یکی زیر فشار توقعات قهرمانی است و دیگری فرصت دارد با کم کردن فاصله میان وعده و عمل، اعتماد هوادارانش را دوباره به دست آورد.
حالا دیگر حرفها تمام شده و نوبت مستطیل سبز است.سوت داور که زده شود، نه نامهای بزرگ امتیاز میآورند، نه خاطرههای گذشته و نه وعدههای تابستانی. آنچه باقی میماند، ۹۰ دقیقه جنگیدن برای هر توپ، هر گل و هر امتیاز است.
برای سپاهان، این فصل میتواند مسیر رسیدن دوباره به جام باشد؛ برای ذوبآهن، فرصتی برای بازگشت به روزهایی که سبزپوشان اصفهانی یکی از تیمهای سخت لیگ بودند
و برای اصفهان، شاید مهمتر از همه این باشد که دو تیم شهر، این بار نه فقط برای حضور در لیگ، بلکه برای بهتر بودن از فصل قبل وارد میدان شوند.
فوتبال اصفهان دوباره دو رنگ شده است؛ زرد و سبز. حالا باید منتظر ماند و دید در پایان این ماراتن، کدامیک زودتر به رؤیای خود نزدیک میشود.
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