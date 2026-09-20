اسکیت کراس؛ نقطه شروع اصفهان تا کل ایران
اصفهان؛ نقطه آغاز اسکیت کراس در ایران، میزبان رقابت ورزشکارانی از ۱۵ استان کشور بود؛ مسیری که طی تنها دو سال، این رشته را از یک فعالیت تازه در اصفهان به یکی از رشتههای رو به توسعه در کشور رسانده است. اسکیت کراس که فعالیت آن در ایران تنها حدود دو سال است بهصورت رسمی آغاز شده، در همین مدت کوتاه توانسته مسیر قابل توجهی را طی کند. این رشته که نخستین بار در اصفهان راهاندازی شد، امروز در ۱۵ استان کشور فعال شده و ورزشکاران این استانها در رقابتهای قهرمانی کشور به مصاف یکدیگر میروند؛ روندی که از گسترش سریع اسکیت کراس در میان ورزشکاران جوان حکایت دارد. اسکیت کراس در ساختار بینالمللی، از رشتههای زیرمجموعه فدراسیون جهانی اسکیت به شمار میرود و مسابقات قهرمانی جهان این رشته نیز در سطح بینالمللی برگزار میشود. در ایران نیز کمیته اسکیت کراس با مسئولیت شهرام اکبری فعالیت میکند؛ مدیری که ریاست هیئت اسکیت استان اصفهان را نیز بر عهده دارد و از نزدیک روند شکلگیری و توسعه این رشته را در کشور دنبال کرده است.
اصفهان امروز – فاطمه کاویانی: اصفهان؛ نقطه آغاز اسکیت کراس در ایران، میزبان رقابت ورزشکارانی از ۱۵ استان کشور بود؛ مسیری که طی تنها دو سال، این رشته را از یک فعالیت تازه در اصفهان به یکی از رشتههای رو به توسعه در کشور رسانده است. اسکیت کراس که فعالیت آن در ایران تنها حدود دو سال است بهصورت رسمی آغاز شده، در همین مدت کوتاه توانسته مسیر قابل توجهی را طی کند. این رشته که نخستین بار در اصفهان راهاندازی شد، امروز در ۱۵ استان کشور فعال شده و ورزشکاران این استانها در رقابتهای قهرمانی کشور به مصاف یکدیگر میروند؛ روندی که از گسترش سریع اسکیت کراس در میان ورزشکاران جوان حکایت دارد. اسکیت کراس در ساختار بینالمللی، از رشتههای زیرمجموعه فدراسیون جهانی اسکیت به شمار میرود و مسابقات قهرمانی جهان این رشته نیز در سطح بینالمللی برگزار میشود. در ایران نیز کمیته اسکیت کراس با مسئولیت شهرام اکبری فعالیت میکند؛ مدیری که ریاست هیئت اسکیت استان اصفهان را نیز بر عهده دارد و از نزدیک روند شکلگیری و توسعه این رشته را در کشور دنبال کرده است. برگزاری مسابقات قهرمانی کشور اسکیت کراس در اصفهان را میتوان یکی از مهمترین نشانههای مسیر طیشده این رشته در دو سال گذشته دانست؛ رقابتهایی که با حضور ۳۵۰ ورزشکار از ۱۵ استان کشور در دو بخش بانوان و آقایان برگزار شد و اصفهان در پایان، از نظر مجموع مدالها، بیشترین مدال را به دست آورد.
از اصفهان تا ۱۵ استان کشور
شهرام اکبری، رئیس هیئت اسکیت استان اصفهان و رئیس کمیته اسکیت کراس کشور، با اشاره به روند شکلگیری این رشته در ایران اظهار کرد: اسکیت کراس برای نخستین بار در اصفهان راهاندازی شد و طی حدود دو سال فعالیت رسمی در کشور، توانسته است از اصفهان به استانهای مختلف گسترش پیدا کند. او افزود: امروز ۱۵ استان در اسکیت کراس فعالیت دارند و ورزشکاران این استانها در مسابقات قهرمانی کشور حضور پیدا کردند. این روند نشان میدهد رشتهای که فعالیت خود را از اصفهان آغاز کرد، در مدت کوتاهی توانسته دامنه فعالیت خود را در سطح کشور توسعه دهد. به گفته اکبری، گسترش اسکیت کراس در استانهای مختلف، نتیجه فعالیت ورزشکاران، مربیان و مجموعههای ورزشی است که در این مدت برای معرفی و توسعه این رشته تلاش کردهاند. این رشته در مدت کوتاه فعالیت رسمی خود، توانسته است بخشی از ظرفیت نسل جوان را به خود جذب کند؛ موضوعی که حضور تعداد بالای ورزشکاران در رقابتهای قهرمانی کشور نیز آن را نشان میدهد.
رقابت ۳۵۰ ورزشکار از ۱۵ استان
مسابقات قهرمانی کشور اسکیت کراس با حضور ۳۵۰ ورزشکار از ۱۵ استان کشور در دو بخش بانوان و آقایان برگزار شد. اکبری درباره این رقابتها گفت: در این دوره شاهد حضور گسترده ورزشکاران استانهای مختلف بودیم و رقابتهای خوبی در رشته اسکیت کراس برگزار شد. یکی از نکات قابل توجه مسابقات، گستردگی توزیع مدالها بود؛ بهگونهای که ورزشکاران ۱۱ استان کشور موفق به کسب مدال شدند. این موضوع نشان میدهد اسکیت کراس در مدت کوتاه فعالیت رسمی خود تنها در چند استان متمرکز نمانده و در نقاط مختلف کشور در حال توسعه است. در این میان، استان اصفهان با کسب ۳۴ مدال، بیشترین مجموع مدال مسابقات را به دست آورد و از نظر مجموع مدالها در جایگاه نخست قرار گرفت. البته این رقابتها ردهبندی تیمی رسمی نداشت و رتبهبندی استانها بر اساس مجموع مدالهای کسبشده انجام شد. پس از اصفهان نیز استانهای خراسان رضوی، خراسان شمالی و مازندران در جمع استانهای دارای بیشترین مجموع مدال قرار گرفتند.
رشتهای جوان با مسیر بینالمللی
اسکیت کراس از رشتههایی است که سرعت، مهارت، تمرکز و آمادگی جسمانی را همزمان طلب میکند و همین ویژگیها باعث شده است در میان ورزشکاران جوان مورد توجه قرار گیرد. اکبری با اشاره به ترکیب سنی شرکتکنندگان در مسابقات قهرمانی کشور گفت: میانگین سنی ورزشکاران حاضر در این رقابتها حدود ۱۸ سال بود و مسابقات در ردههای سنی مختلف، از نونهالان تا بزرگسالان، برگزار شد. حضور ورزشکاران ردههای پایه در کنار ورزشکاران بزرگسال، اهمیت استعدادیابی در این رشته را بیشتر نشان میدهد. ورزشکارانی که از سنین پایین وارد اسکیت کراس میشوند، میتوانند با آموزش اصولی، تمرین مستمر و حضور در مسابقات، مسیر پیشرفت خود را تا سطوح ملی و بینالمللی ادامه دهند. اسکیت کراس در سطح بینالمللی نیز ساختار مشخصی دارد و زیرمجموعه فدراسیون جهانی اسکیت است. برگزاری مسابقات قهرمانی جهان در این رشته، چشمانداز بینالمللی مشخصی را پیش روی ورزشکارانی قرار میدهد که بتوانند از مسیر رقابتهای داخلی و اردوهای ملی عبور کنند.
اصفهان؛ آغاز یک مسیر ملی
آنچه جایگاه اصفهان را در داستان شکلگیری اسکیت کراس در ایران متمایز میکند، تنها موفقیت ورزشکاران این استان در مسابقات قهرمانی کشور نیست؛ بلکه اصفهان نقطه آغاز فعالیت این رشته در ایران بوده است. راهاندازی اسکیت کراس در اصفهان و سپس توسعه آن به ۱۵ استان در فاصلهای حدود دو سال، مسیری را ترسیم کرده که در آن یک ظرفیت محلی به تدریج به یک فعالیت ورزشی در سطح ملی تبدیل شده است. امروز ورزشکارانی از استانهای مختلف در کنار یکدیگر رقابت میکنند و موفقیت ورزشکاران ۱۱ استان در کسب مدال، تصویری از گسترش جغرافیایی این رشته ارائه میدهد. از این منظر، مسابقات قهرمانی کشور تنها یک رقابت ورزشی نیست؛ بلکه فرصتی برای ارزیابی میزان توسعه رشتهای است که فعالیت رسمی آن در کشور هنوز سابقهای طولانی ندارد.
۳۴ مدال برای اصفهان
عملکرد ورزشکاران اصفهان در این دوره از مسابقات نیز بخش دیگری از این مسیر را نشان میدهد. استان اصفهان با کسب ۳۴ مدال، بیشترین مجموع مدالهای مسابقات را به خود اختصاص داد. این موفقیت در شرایطی به دست آمد که ورزشکاران ۱۵ استان در رقابتها حضور داشتند و ۱۱ استان موفق به کسب مدال شدند. قرار گرفتن اصفهان در صدر مجموع مدالها، در کنار سابقه این استان در راهاندازی اسکیت کراس، ظرفیت ورزشکاران و مجموعههای فعال آن را برجسته میکند. اکبری با اشاره به ظرفیتهای موجود در استان اصفهان، بر ضرورت تداوم حمایت از ورزشکاران و زیرساختهای این رشته تأکید کرد.
جوانان، موتور توسعه اسکیت کراس
اسکیت کراس به دلیل ماهیت رقابتی و هیجانانگیز خود توانسته است توجه نسل جوان را به خود جلب کند. میانگین سنی حدود ۱۸ سال شرکتکنندگان مسابقات قهرمانی کشور نیز مؤید حضور پررنگ جوانان در این رشته است. در عین حال، حضور نونهالان و نوجوانان اهمیت دیگری دارد؛ چراکه توسعه یک رشته ورزشی در بلندمدت، به شکلگیری ردههای پایه و استمرار فرآیند استعدادیابی وابسته است. اگر ورزشکاران از سنین پایین وارد مسیر آموزش و رقابت شوند، امکان تشکیل یک زنجیره منظم از ردههای پایه تا سطح قهرمانی فراهم خواهد شد؛ مسیری که در نهایت میتواند به حضور ورزشکاران مستعد در اردوهای تیم ملی و مسابقات بینالمللی منتهی شود. رئیس کمیته اسکیت کراس کشور نیز با اشاره به نفرات برتر مسابقات ابراز امیدواری کرد ورزشکاران برتر برای حضور در اردوهای تیم ملی و آمادهسازی جهت رقابتهای بینالمللی دعوت شوند.
زیرساخت؛ شرط ادامه مسیر
در کنار ورزشکار و مربی، زیرساخت یکی از مهمترین عوامل توسعه اسکیت کراس است. فعالیت مستمر ورزشکاران، برگزاری تمرینات، استعدادیابی و آمادهسازی برای مسابقات، همگی به فضاهای ورزشی مناسب و قابل دسترس نیاز دارد. اکبری با اشاره به ظرفیتهای موجود در اصفهان گفت: آکادمی اسکیت خراسان که در اختیار داریم، یکی از مراکز مهم فعالیت اسکیت محسوب میشود و ورزشکاران سازمانیافته زیادی در آن فعالیت دارند. وجود چنین مجموعههایی میتواند امکان فعالیت منظم ورزشکاران، پرورش استعدادهای جدید و آمادهسازی نفرات برای مسابقات را فراهم کند. به همین دلیل، حفظ زیرساختهای موجود برای ادامه مسیر اسکیت کراس اهمیت ویژهای دارد. محدود شدن فضاهای تمرینی یا از دست رفتن مجموعههای فعال میتواند مستقیماً بر روند آموزش، استعدادیابی و آمادهسازی ورزشکاران تأثیر بگذارد.
درخواست برای حفظ آکادمی اسکیت
رئیس هیئت اسکیت استان اصفهان در بخش دیگری از سخنان خود بر ضرورت حمایت مسئولان از زیرساختهای موجود تأکید کرد و گفت: درخواست ما از مسئولان این است که برای حفظ این سالن و تداوم فعالیت آن حمایت لازم را داشته باشند تا بتوانیم زمینه رشد و توسعه بیشتر این رشته جوان را فراهم کنیم. این درخواست در شرایطی مطرح میشود که اسکیت کراس در مدت کوتاه فعالیت رسمی خود توانسته از اصفهان به ۱۵ استان کشور گسترش پیدا کند. حفظ فضاهای تمرینی موجود، حمایت از مربیان و ورزشکاران، توسعه ردههای پایه و فراهم کردن امکان برگزاری مسابقات، مجموعه عواملی هستند که میتوانند مسیر توسعه این رشته را ادامهدار کنند.
میزبانی اصفهان از یک رویداد ملی
برگزاری مسابقات قهرمانی کشور در اصفهان، علاوه بر نمایش توانمندی ورزشکاران، فرصتی برای ارزیابی ظرفیت میزبانی این استان نیز بود. اکبری با قدردانی از حمایتهای انجامشده برای برگزاری مسابقات اظهار کرد: سازمان فرهنگی شهرداری اصفهان، استانداری اصفهان، اداره کل ورزش و جوانان و حامیان مالی در برگزاری این رقابتها حمایت کردند. او افزود: میهمانان و ورزشکاران از میزبانی استان اصفهان رضایت داشتند. میزبانی چنین رویدادهایی میتواند به افزایش تجربه اجرایی مجموعههای ورزشی استان، ارتباط میان مربیان و هیئتهای ورزشی و تبادل تجربه میان فعالان این رشته کمک کند.
از یک شروع محلی تا یک مسیر ملی
اسکیت کراس در ایران هنوز رشتهای جوان محسوب میشود؛ اما مسیر طیشده در همین دو سال، تصویری از سرعت توسعه آن ارائه میدهد. رشتهای که نخستین بار در اصفهان راهاندازی شد، امروز در ۱۵ استان کشور فعال است، ۳۵۰ ورزشکار را در یک دوره از مسابقات قهرمانی کشور گرد هم آورده و ورزشکاران ۱۱ استان آن موفق به کسب مدال شدهاند. در این میان، اصفهان با ۳۴ مدال، بیشترین مجموع مدال این رقابتها را به دست آورده است؛ موضوعی که در کنار نقش این استان در آغاز فعالیت اسکیت کراس در کشور، جایگاه اصفهان را در روند شکلگیری و توسعه این رشته برجسته میکند. با این حال، ادامه این مسیر به مجموعهای از عوامل وابسته است؛ از توسعه استعدادیابی و آموزش ردههای پایه گرفته تا حمایت از مربیان و ورزشکاران، حفظ زیرساختها و فراهم کردن امکان حضور در رقابتهای ملی و بینالمللی. اکنون اسکیت کراس از نقطهای که در اصفهان آغاز شد، به ۱۵ استان کشور رسیده است. مرحله بعدی این مسیر میتواند توسعه ساختار رقابتی، افزایش تعداد ورزشکاران سازمانیافته، شناسایی استعدادهای جدید و آمادهسازی نفرات برتر برای حضور در اردوهای ملی و رقابتهای جهانی باشد. داستان اسکیت کراس در ایران از اصفهان آغاز شد؛ اما امروز دیگر یک رشته محدود به یک استان نیست. حضور ۱۵ استان در مسابقات قهرمانی کشور نشان میدهد مسیری که از اصفهان شروع شد، در حال تبدیل شدن به یک جریان ملی در اسکیت ایران است.