مشارکت فولاد مبارکه در رینگ چهارم ترافیکی اصفهان

مدیرعامل سازمان عمران شهرداری اصفهان از اجرای گسترده آسفالت‌کاری در شهر اصفهان با استفاده از سرباره فولاد مبارکه خبر داد و گفت: این اقدام علاوه بر افزایش مقاومت آسفالت در برابر سایش، موجب حفاظت از محیط زیست و کاهش برداشت از منابع طبیعی خواهد شد.

امیرعباس رحمتی، مدیرعامل سازمان عمران شهرداری اصفهان در گفت‌وگو با خبرنگار فولاد اظهار کرد: آسفالت‌ریزی پروژه رینگ چهارم ترافیکی شهر اصفهان با استفاده از سرباره‌های حاصل از فرایند تولید فولاد مبارکه در حال اجراست و انتخاب این ماده به دلیل مقاومت بالا در برابر سایش و شرایط مناسب برای اجرای آسفالت بوده است.

مدیرعامل سازمان عمران شهرداری اصفهان در ادامه افزود: از طرفی، مصالح مورد استفاده جزو ضایعات موجود فولاد مبارکه بوده که با این کار می‌توان برداشت از منابع طبیعی را کاهش داد و اقتصاد چرخشی را محقق ساخت.

وی خاطرنشان کرد: موضوع اقتصاد چرخشی در سازمان عمران شهرداری اصفهان از حدود یک تا 2 سال گذشته به‌صورت منسجم و پروژه‌ای آغاز شده تا بتوان این مصالح را به صورت انبوه مورد استفاده قرار داد که خوشبختانه با پیگیری مجموعه سازمان عمران و همکاری خوب فولاد مبارکه، هماهنگی‌هایی انجام شد تا امکان بهره‌گیری گسترده از این ظرفیت فراهم شود.

به گفته رحمتی، تاکنون حدود ۸۰ هزار تن آسفالت با استفاده از این روش تولید شده و پس از اجرای پایلوت کامل در خیابان شهید بهشتی، بخش عمده‌ای از رینگ چهارم ترافیکی شهر اصفهان با این نوع آسفالت پوشش داده شد؛ این محصول به لحاظ مقاومت در برابر سایش بسیار مناسب است و علاوه بر داشتن کیفیت بهتر، به طبیعت و محیط زیست کمک می‌کند.

تهیه آسفالت تولیدشده از سرباره مذاب، مشروط بر تداوم همکاری فولاد مبارکه

مدیرعامل سازمان عمران شهرداری اصفهان تأکید کرد: ادامه این پروژه نیز با استفاده از سرباره فولاد مبارکه در دستور کار است و در صورتی که این مجموعه همکاری منسجم و جدی داشته باشد، تولید به صورت پیوسته انجام خواهد شد؛ حجم قابل توجهی از طرح باید به‌طور پیوسته به شهرداری اصفهان ارسال شود، چراکه در غیر این صورت، شهرداری نمی‌تواند تنها در مدت یکی دو روز به صورت مقطعی از یک نوع آسفالت استفاده کند.

وی در پایان اذعان داشت: امیدوارم با تلاش و حمایت مسئولان، ازجمله مدیرعامل گروه فولاد مبارکه، شهرداری اصفهان بتواند اقتصاد چرخشی را پویا کرده و به صورت انبوه از این آسفالت بهره ببرد و این امر به شرط آن است ‌که همکاری منسجم و پیوسته فولاد مبارکه با شهرداری اصفهان ادامه‌دار باشد.