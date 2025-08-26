تقسیم اعتبار مالیاتی ۵ همتی فولاد مبارکه با محوریت دانشگاه اصفهان

اصفهان امروز: سعید زرندی، مدیرعامل گروه فولاد مبارکه روز دوشنبه ۳ شهریورماه ۱۴۰۴ در شصت و یکمین اجلاس معاونان پژوهش و فناوری دانشگاه‌ها، مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی که با حضور استاندار اصفهان و معاون پژوهشی وزیر علوم در دانشگاه اصفهان برگزار شد، ضمن تبریک هفته دولت و ایام ماه ربیع‌الاول اظهار کرد: گروه فولاد مبارکه به‌صورت جدی در حوزه‌های پژوهشی و حوزه‌های نوآوری وارد شده و اقدامات زیادی انجام داده است.

کاهش مصرف آب فولاد مبارکه یکی از نتایج همکاری با مراکز علمی و دانشگاهی است

وی افزود: مطالعات و اقدامات تحقیقاتی فولاد مبارکه در زمینه بهینه‌سازی مصرف آب و تولید فولاد سبز مؤثر بوده، به‌طوری‌که فولاد مبارکه توانسته میزان مصرف آب خود به‌ازای تولید هر کیلوگرم فولاد را به ۲.۵ لیتر برساند؛ این در حالی است که میزان متوسط مصرف آب به‌ازای تولید هر کیلوگرم فولاد در جهان حدود ۴ تا ۴.۵ لیتر است.

مدیرعامل گروه فولاد مبارکه با بیان این که کاهش مصرف آب یکی از نتایج همکاری فولاد مبارکه و مراکز علمی و دانشگاهی است، خاطرنشان کرد: برای تولید یک کیلوگرم هندوانه ۳۰۰ لیتر آب مصرف می‌شود و برای تولید برخی محصولات کشاورزی این میزان مصرف چند برابر بیشتر است؛ بنابراین فولاد مبارکه نشان داده که از طریق اقدامات پژوهش‌محور می‌تواند در حوزه بهره‌وری تولید در منطقه‌ای کم‌آب موفقیت حاصل کند.

بررسی هزار طرح پژوهشی CVC و سرمایه‌گذاری در ۴۰ طرح نوآورانه

زرندی با تأکید بر اهمیت نوآوری باز برای گروه فولاد مبارکه گفت: اقدامات متعددی در این زمینه در حال انجام است، به‌طوری که CVC فولاد مبارکه یکی بزرگ‌ترین و پیشروترین مجموعه‌های سرمایه‌گذاری خطرپذیر در حوزه‌های نوآوری است. به‌عنوان مثال سامانه‌ پژوهشی را راه‌اندازی کرده و تاکنون قراردادهای زیادی با دانشگاه‌ها و مراکز علمی و پژوهشی تعریف کرده‌ایم.

وی عنوان کرد: در حوزه CVC با بررسی بیش از هزار طرح پژوهشی، در ۴۰ طرح نوآورانه سرمایه‌گذاری کرده‌ایم. در حوزه پایان‌نامه‌های دانشگاهی نیز با ۲۰ دانشگاه برتر کشور قرارداد منعقد کرده‌ایم که ۲۴۲۱ طرح واصل شد و ۱۱۵۵ طرح مورد پذیرش قرار گرفته است.

حمایت از ۳۰ طرح پژوهشی در پارک‌های علمی و فناوری کشور

مدیرعامل گروه فولاد مبارکه ابراز داشت: فولاد مبارکه گرنت‌های بنیاد ملی نخبگان را حمایت کرده، ۳۴ تیم را پشتیبانی و ۵۰ میلیارد تومان حمایت مالی انجام داده است؛ همچنین به ۳۰ طرح پژوهشی در پارک‌های علمی و فناوری حدود ۵۰ میلیارد تومان اختصاص داده‌ایم.

افزایش بهره‌وری و کاهش هزینه‌ها در گرو پژوهش و نوآوری

زرندی تصریح کرد: اقدامات فولاد مبارکه در راستای گسترش مراکز پژوهش و نوآوری بسیار گسترده است اما کافی نیست. به‌طورقطع اقداماتی که فولاد مبارکه در زمینه پژوهش و نوآوری انجام داده منجر به افزایش بهره‌وری، کاهش هزینه‌ها و افزایش درآمدها شده است؛ گروه فولاد مبارکه بزرگ‌ترین مجموعه فولادی ایران است و بیش از یک‌سوم فولاد کشور را تأمین می‌کند.

موفقیت فولاد مبارکه برای دریافت گواهینامه بین‌المللی مدیریت انتشار گازهای گلخانه‌ای

وی اضافه کرد: از سال ۲۰۳۰، در صورت اتخاذ نکردن تدابیر اساسی در حوزه صنعت سبز، حتی در صادرات فولاد با چالش مواجه خواهیم شد. امروز نیز فولاد مبارکه موفق به دریافت گواهینامه بین‌المللی مدیریت انتشار گازهای گلخانه‌ای و رد پای کربن شد.

حرکت به سمت مدل چندسطحی نوآوری و ایجاد اکوسیستم پویا

مدیرعامل گروه فولاد مبارکه حوزه‌های دیجیتال‌سازی و هوش مصنوعی را یکی از کلیدی‌ترین محورهای تحول در صنعت فولاد معرفی کرد و گفت: کارخانه‌های بزرگ فولادسازی جهان تمام فرایندها و طراحی‌های خود را با کمک هوش مصنوعی انجام می‌دهند. تغییر زنجیره تأمین جهانی و ناکارآمدی مدل‌های سنتی تحقیق‌وتوسعه باعث شده حرکت به سمت مدل چندسطحی نوآوری و ایجاد اکوسیستم پویا بتواند ما را در رقابت‌ها حفظ کند.

فولاد مبارکه پیشرو در اجرای قانون جهش تولید دانش‌بنیان

وی در تشریح یکی از پروژه‌های مهم همکاری صنعت و دانشگاه خاطرنشان کرد: فولاد مبارکه با همراهی وزارت علوم، معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری و هلدینگ پتروشیمی خلیج‌فارس، تفاهمی برای پیشبرد فضای تحقیق‌وتوسعه کشور امضا کرد و براساس قانون جهش تولید دانش‌بنیان، مقرر شد ۵ هزار میلیارد تومان در صورت همراهی وزارت علوم و معاونت علمی سرمایه‌گذاری شود.

تقسیم اعتبار مالیاتی ۵ همتی با محوریت دانشگاه اصفهان

مدیرعامل گروه فولاد مبارکه ادامه داد: طراحی اولیه این پروژه به دانشگاه اصفهان سپرده شده تا به‌عنوان محور هماهنگ‌کننده از توان تمام دانشگاه‌ها استفاده کند. با تقسیم کار انجام‌شده، ۳ تا ۴ موضوع زمین‌مانده در حوزه فناوری بررسی می‌شود و اساتید دانشگاه‌ها روی این محورها فعالیت خواهند داشت.

وی در پایان تأکید کرد: اجرای این تفاهم‌نامه در سال جاری آغاز خواهد شد تا هم از اعتبار مالیاتی بهره‌مند شویم و هم نمونه‌ای عملی از پیوند صنعت و دانشگاه رقم بخورد؛ این فرصت بزرگی برای فولاد مبارکه است تا جایگاه خود را در عرصه نوآوری و فناوری صنعتی ارتقا دهد.