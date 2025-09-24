کلینیک مشاوره کسبوکار در اتحادیه کاشی و چینی اصفهان راهاندازی شد
حمایت از کسبوکارهای خرد در بازار رقابتی
آیین افتتاحیه کلینیک مشاوره کسبوکار اتحادیه کاشی، لوله و لوازم بهداشتی ساختمان و با گردهمایی متخصصان این صنف برگزار شد. اتحادیه کاشی، چینی، لوله و لوازم بهداشتی اصفهان با هدف توانمندسازی کسبه و ارتقای اقتصاد صنف، «کلینیک مشاوره کسبوکار» را راهاندازی کرد. این کلینیک با ارائه مشاورههای مالی، حقوقی، بازاریابی و مدیریتی تلاش میکند تا چراغ بازار در شرایط رکود و کاهش قدرت خرید مردم روشن بماند.
آیین افتتاحیه کلینیک مشاوره کسبوکار اتحادیه کاشی، لوله و لوازم بهداشتی ساختمان و با گردهمایی متخصصان این صنف برگزار شد. اتحادیه کاشی، چینی، لوله و لوازم بهداشتی اصفهان با هدف توانمندسازی کسبه و ارتقای اقتصاد صنف، «کلینیک مشاوره کسبوکار» را راهاندازی کرد. این کلینیک با ارائه مشاورههای مالی، حقوقی، بازاریابی و مدیریتی تلاش میکند تا چراغ بازار در شرایط رکود و کاهش قدرت خرید مردم روشن بماند.
رضا چلونگر، رئیس اتحادیه کاشی، چینی، لوله و لوازم بهداشتی اصفهان در مراسم رونمایی از این طرح گفت: در سالهای اخیر کسبه با فشارهای زیادی روبهرو بودهاند؛ از اجارههای سنگین و هزینههای بالای کسبوکار گرفته تا کاهش قدرت خرید مردم. با این حال کاسب همچنان با وجدان کاری و صداقت چراغ بازار را روشن نگه داشته است. او تاکید کرد: هدف اتحادیه این است که کسبه تنها نباشند و اتحادیه به عنوان پشتیبان عملی در کنار آنها قرار گیرد.
رونمایی از کلینیک کسبوکار اصفهان
چلونگر با اشاره به اهمیت این اقدام گفت: کلینیک کسبوکار محلی است برای مشاوره تخصصی در زمینههای مالی، حقوقی، مدیریتی، بازاریابی و فروش. این خدمات به صورت رایگان و با حضور اساتید برجسته شهر ارائه میشود تا فعالان صنف بتوانند مسیر کاری خود را با اطمینان بیشتری طی کنند.
او همچنین از کسبه خواست تا مشارکت بیشتری در دورهها و کلاسهای آموزشی اتحادیه داشته باشند و افزود: این برنامهها برای حل دغدغههای شما طراحی شدهاند و هرچه استقبال بیشتری شود، نتایج بهتری برای صنف خواهد داشت.
حمایت از تولید داخل و اقتصاد محلی
رئیس اتحادیه کاشی، چینی، لوله و لوازم بهداشتی اصفهان خاطرنشان کرد: رونق صنف بدون تقویت تولید داخل ممکن نیست. اتحادیه تلاش میکند از ظرفیت تولیدکنندگان شهر اصفهان به عنوان اسپانسر برنامههای آینده استفاده کند تا هم این تولیدکنندگان معرفی شوند و هم رویدادها با پشتوانه مالی قویتری برگزار شود.
نخستین نشست تخصصی همزمان با نمایشگاه صنعت ساختمان
به گفته چلونگر، نخستین نشست تخصصی این کلینیک همزمان با نمایشگاه بینالمللی صنعت ساختمان اصفهان از 10 تا 13 مهرماه برگزار خواهد شد. او افزود: این نشست فرصتی است تا مشکلات و معضلات کسبه بررسی شود و اتحادیه بتواند پیگیریهای لازم را برای حل آنها انجام دهد.
ضرورت تغییر رویکرد در فروش و بازاریابی
رئیس اتحادیه کاشی، چینی، لوله و لوازم بهداشتی اصفهان با اشاره به تغییر رفتار مشتریان و ظهور فروشگاههای زنجیرهای و اینترنتی گفت: بازار دیگر مثل گذشته نیست؛ زمانی مشتری به سراغ فروشنده میآمد، اما امروز باید فروشنده به سراغ مشتری برود. ما باید به سمت بازاریابی نوین، فروش اینترنتی و مدلهای جدید جذب مشتری حرکت کنیم تا کسبوکارهای خرد بتوانند در این رقابت باقی بمانند.
نقش کلینیک در بقای فروشگاههای خرد
رئیس اتحادیه با اشاره به اینکه کلینیک رایگان کسبوکار میتواند به بقای کسبوکارهای خرد کمک کند و رقابت با فروشگاههای بزرگ را به نفع کسبه برگرداند،گفت: هدف ما تقویت اقتصاد صنف و فراهم کردن مسیر رشد و توسعه برای همه اعضاست.
چلونگر در پایان گفت: امیدوارم افتتاح این کلینیک آغازگر حرکتی تازه و پربرکت برای صنف ما باشد.