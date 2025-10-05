از سوی استاندار اصفهان مطرح شد: شهرداری نقش کلیدی در تسریع پروژه ملی فیبر نوری دارد

مهدی جمالی‌نژاد استاندار اصفهان در دیدار مسئولان مخابرات کشور و استان ضمن تأکید بر اهمیت همکاری شهرداری در اجرای پروژه فیبر‌نوری گفت: شهرداری اصفهان می‌تواند همانند همتاهای خود در سایر کلان‌شهرها، با صدور به‌موقع و یک‌جای مجوزهای حفاری، بستر لازم برای شتاب‌بخشی به این پروژه ملی را فراهم آورد.

به گزارش روابط عمومی مخابرات منطقه اصفهان، دکتر جمالی نژاد از آمادگی کامل مخابرات منطقه برای اجرای سریع این پروژه در تمامی مناطق شهر خبر داد و افزود: در صورت همکاری شهرداری و صدور مجوزهای لازم، این طرح مطابق با تعهدات وزارت ارتباطات، ظرف مدت یک سال به صورت فراگیر در سطح شهر اجرایی خواهد شد.

وی همچنین خواستار هماهنگی کامل دستگاه‌های اجرایی برای رفع موانع این طرح شد و اظهار کرد: با عزم جمعی، می‌توان اصفهان را به قطار توسعه دیجیتال کشور متصل کرد و مزایای این فناوری را در اسرع وقت به خانه‌های شهروندان رساند.

استاندار اصفهان با اشاره به فناوری FTTH به عنوان بستری برای تحقق عدالت دیجیتال، ارتقاء آموزش، رونق کسب‌وکارها و پیاده‌سازی هوش‌مصنوعی، اظهار داشت: این فناوری با سرعت‌های تا ۱۰۰۰ مگابیت بر ثانیه و پایداری بالا، می‌تواند تحولی بنیادین در کیفیت زندگی شهروندان ایجاد کند.

مهدی جمالی نژاد در پایان بر نظارت مستمر مدیریت استان بر روند پیشرفت پروژه و بهره‌مندی شهروندان از آن تأکید کرد و از اتصال کلان‌شهر اصفهان به فناوری فیبر نوری تا یک سال آینده خبر داد.

گفتنی است؛ در این دیدار حسن کریمی معاون شبکه، مسعود احمدپور معاون مشتریان خانگی شرکت مخابرات ایران و اصغر فارقلیطیان مدیر مخابرات منطقه اصفهان حضور داشتند و با استاندار اصفهان در رابطه با وضعیت فعلی پروژه فیبر نوری و دغدغه‌های پیش روی توسعه آن در سطح استان گفت‌وگو کردند.