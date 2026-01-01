سیدرضا صالحی‌امیری، وزیر میراث فرهنگی، در سفر به خور و بیابانک از تخصیص ۵۰ میلیارد تومان تسهیلات کم‌بهره برای توسعه بوم‌گردی و صنایع‌دستی خبر داد. وی با اعلام قرارگیری روستای مصر در جمع ۵ روستای برتر جهان، بر لزوم حفظ بافت تاریخی جندق و احیای قنوات تأکید کرد و وعده حضور رایگان هنرمندان منطقه در نمایشگاه بین‌المللی تهران را داد.

سیدرضا صالحی‌امیری، وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، در ادامه سفر استانی خود به اصفهان، روز پنجشنبه را به بازدید میدانی از ظرفیت‌های پنهان و آشکار شهرستان کویری خور و بیابانک اختصاص داد. این سفر که با هدف بررسی زیرساخت‌های گردشگری و موانع توسعه اقتصادی در شرقی‌ترین نقطه استان اصفهان انجام شد، حاوی خبرهای امیدوارکننده‌ای برای فعالان حوزه میراث و اقتصاد بومی بود. وزیر کابینه دولت چهاردهم در جریان این بازدیدها، ضمن تأکید بر تغییر نگاه مدیریتی از «حفاظت صرف» به «حفاظت توأم با توسعه پایدار»، بسته‌های حمایتی مالی مشخصی را برای خروج این منطقه از بن‌بست‌های اقتصادی تعریف کرد و از دیپلماسی فعال فرهنگی برای ثبت جهانی داشته‌های کویر مرکزی ایران سخن گفت. تأکید بر نقش محوری جوامع محلی در پاسداشت میراث تمدنی و لزوم تزریق نقدینگی برای احیای هنرهای سنتی، شاه‌بیت سخنان مقام عالی وزارت در جمع مدیران و مردم این دیار بود.

تزریق خون تازه به رگ‌های اقتصاد کویر؛ تخصیص اعتبار ۵۰ میلیاردی

یکی از مهم‌ترین دستاوردهای سفر وزیر میراث فرهنگی به خور و بیابانک، تصویب و ابلاغ فوری بسته‌های تسهیلاتی برای تحریک اقتصاد بومی منطقه بود. صالحی‌امیری در نشست شورای اداری شهرستان، با آسیب‌شناسی وضعیت فعلی سرمایه‌گذاری در مناطق کمتر برخوردار، از تخصیص خط اعتباری ویژه خبر داد. بر اساس دستور وی، در گام نخست مبلغ ۵۰ میلیارد تومان تسهیلات کم‌بهره به صورت اختصاصی برای سرمایه‌گذاری در حوزه‌های صنایع‌دستی و اقامتگاه‌های بوم‌گردی این شهرستان در نظر گرفته شده است. این اعتبار قرار است در چارچوب برنامه‌های مصوب و با نظارت دقیق به متقاضیان واجد شرایط پرداخت شود تا چرخ‌دنده‌های اقتصاد گردشگری در این منطقه با سرعت بیشتری به حرکت درآید.

وزیر میراث فرهنگی با تشریح استراتژی «هر روستا یک واحد بوم‌گردی و هر فرد یک بازارچه صنایع‌دستی»، هدف نهایی این طرح را توانمندسازی خانوارها و کاهش وابستگی صرف به منابع دولتی عنوان کرد. وی تصریح کرد که حمایت مؤثر از ساکنان بافت‌های تاریخی و صاحبان مشاغل بومی، تنها یک ژست فرهنگی نیست، بلکه یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر اقتصادی و راهبردی هوشمندانه برای تحقق توسعه پایدار در پهنه‌های تاریخی کشور محسوب می‌شود. صالحی‌امیری همچنین آمادگی وزارتخانه متبوع خود را برای حمایت از سرمایه‌گذارانی که قصد ورود جدی به زیرساخت‌های گردشگری منطقه را دارند، اعلام کرد.

جندق و روستای مصر؛ در مسیر ثبت و شهرت جهانی

بخش قابل‌توجهی از برنامه سفر وزیر به بازدید از بافت‌های تاریخی و طبیعی منحصر‌به‌فرد منطقه اختصاص داشت. بازدید از «قلعه تاریخی جندق» و بررسی وضعیت استحکام‌بخشی و کاربری آن، یکی از محورهای این سفر بود. صالحی‌امیری در حاشیه این بازدید، بر بهره‌گیری هوشمندانه از معماری کویری و «زیست‌فرهنگ» محلی تأکید کرد و یادآور شد که صیانت از این سرمایه‌ها باید همگام با تسهیل فعالیت‌های اقتصادی مشروع برای ساکنان انجام شود تا مردم خود حافظان اصلی میراث باشند.

اما شاید جذاب‌ترین بخش سخنان وزیر برای فعالان گردشگری، اشاره او به جایگاه بین‌المللی «روستای مصر» بود. وی با اشاره به ظرفیت‌های ممتاز این روستای کویری، اعلام کرد که روستای مصر هم‌اکنون در رنکینگ‌های تخصصی در جمع پنج روستای برتر جهان قرار گرفته است. صالحی‌امیری خبر داد که پرونده ثبت جهانی این روستا در سازمان جهانی گردشگری (UN Tourism) تدوین شده و امیدوار است طی ماه‌های آینده، بررسی‌های کارشناسی به نتایج درخشانی منتهی شود که نام خور و بیابانک را در تراز جهانی مطرح کند. بازدید از مجتمع گردشگری در حال احداث «قنبر سمیعی» در جندق نیز نشان از توجه ویژه دولت به پروژه‌های بخش خصوصی در این حوزه داشت.

احیای زیرساخت‌های تمدنی؛ از قنات‌ها تا مساجد تاریخی

وزیر میراث فرهنگی در ادامه برنامه‌های خود، نگاهی جامع به تمامی ارکان میراثی منطقه داشت. وی با حضور بر مزار استاد «حبیب یغمایی»، شاعر و پژوهشگر نامدار معاصر، ادای احترام به مفاخر ادبی را بخشی از هویت‌سازی فرهنگی دانست و بر لزوم معرفی این چهره‌ها به نسل جوان تأکید کرد. صالحی‌امیری همچنین در بازدید از «مسجد جامع فرخی»، دستوراتی را برای ساماندهی و مرمت اضطراری این بنای مذهبی-تاریخی صادر کرد.

یکی دیگر از مصوبات مهم این سفر، تمرکز بر احیای «قنات‌ها» به عنوان شریان‌های حیاتی تمدن کاریزی در کویر بود. وزیر با اشاره به دانش بومی مدیریت آب در این منطقه، از تصمیم وزارتخانه برای مشارکت در بازسازی و لایروبی قنوات خبر داد. علاوه بر این، موضوع توسعه بازارچه‌های صنایع‌دستی و احیای هنرهای سنتی نظیر «کرباس‌بافی» مورد بحث قرار گرفت. صالحی‌امیری اعلام کرد که زیرساخت‌های لازم برای ایجاد بازارچه‌های دائمی در شهرها و روستاها فراهم خواهد شد تا زنجیره تولید تا فروش صنایع‌دستی تکمیل شود.

دیپلماسی گردشگری و حمایت از حضور در مجامع بین‌المللی

در بخش دیگری از این سفر، سیدرضا صالحی‌امیری با اشاره به برگزاری هفدهمین نمایشگاه بین‌المللی گردشگری و صنایع‌دستی تهران در تاریخ ۲۳ تا ۲۵ بهمن‌ماه، یک فرصت ویژه را در اختیار فعالان این شهرستان قرار داد. وی اعلام کرد که فعالان گردشگری و هنرمندان صنایع‌دستی خور و بیابانک به صورت افتخاری و با تقبل هزینه‌ها از سوی وزارتخانه، به این رویداد بزرگ دعوت شده‌اند. این اقدام با هدف بازاریابی، برندسازی و معرفی ظرفیت‌های ناشناخته «سرزمین نخل و آفتاب» به سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی صورت می‌گیرد.

راهبرد دولت در شرایط تحریم و تقدیر از مقاومت مردم

وزیر میراث فرهنگی در پایان نشست شورای اداری، گریزی نیز به مسائل کلان سیاسی و اقتصادی کشور زد. وی با بیان اینکه دولت از دشواری‌های معیشتی ناشی از تحریم‌های ظالمانه و فشارهای اقتصادی آگاه است، راهبرد دولت چهاردهم را ترکیبی از «مقاومت هوشمندانه» و «تعامل راهبردی» توصیف کرد. صالحی‌امیری با تقدیر از تقدیم ۱۱۹ شهید سرافراز توسط مردم این دیار، آنان را سرمایه‌های معنوی واقعی ایران دانست و تأکید کرد که با انسجام ملی و کارآمدی مدیریتی، عبور از این مقطع حساس ممکن خواهد بود و آینده‌ای روشن‌تر در انتظار مردم صبور مناطق کویری است.