اضافه شدن میوه و ترهبار به اقلام کالابرگ در مرحله هشتم
️️کالابرگ خود را براساس رقم انتهایی کد ملی دریافت کنید
با توجه به حذف دهکبندی، سرپرست خانوارها میتوانند براساس رقم انتهایی کد ملی به فروشگاهها مراجعه و خرید کالابرگی اسفندماه خود را انجام دهند.
معاون وزیر رفاه با توجه به وضعیت کشور آخرین تغییرات بهبود مدیریت در ارائه کالابرگ الکترونیک را اعلام کرد. این تغییرات در زمان بندی ارائه کالبرگ بر اساس شماره کد ملی و افزایش اقلام کالابرگ است.
در جدول زیر تاریخ ارائه کالابرگ بر اساس ارقام انتهای کد ملی آمده است:
|رقم انتهای
کد ملی
|تاریخ ارائه
اسفند
|0-1-2
|از 15
|3-4-5-6
|از 20
|7-8-9
|از 25
مهمترین تغییر مرحله هشتم اضافه شدن میوه و ترهبار به اقلام کالابرگ است. از این پس فروشگاههای عرضهکننده این محصولات نیز میتوانند به شبکۀ فروشگاههای طرف قرارداد طرح کالابرگ بپیوندند و محصولات خود را در قالب این طرح عرضه کنند.