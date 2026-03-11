شروع بازسازی مناطق آسیب دیده اصفهان در پی تجاوز دشمن
استاندار اصفهان از آغاز آواربرداری و بازسازی مناطق آسیب دیده در جنگ بر اساس اصول پدافندی و ملاحظات ایمنی خبر داد.
مهدی جمالی نژاد در حاشیه بازدید میدانی از برخی مناطق مسکونی، تجاری، صنعتی و اماکن عمومی آسیبدیده اصفهان در حملات اخیر اظهار داشت: فرایند جبران خسارتها، اسکان آسیبدیدگان و آغاز روند آواربرداری و بازسازی این مناطق شتاب می گیرد.
استاندار اصفهان در این بازدیدها با ارزیابی اولیه میزان خسارات و اقدامات اولیه برای رسیدگی به آسیبدیدگان، افزود: به کار گیری ظرفیت همه نهادهای اجرایی استان برای این موضوع ضروریست تا بازسازی بی وقفه و به سرعت استمرار یابد.
وی استفاده از ظرفیت شهرداریها و سایر دستگاههای خدماترسان را برای آواربرداری و آغاز روند بازسازی اماکن آسیبدیده ضروری دانست.
جمالی نژاد افزود: تدابیر حفاظتی برای صیانت از زیرساختهای حیاتی استان در برابر هر گونه تهدید باید به طور کارشناسی و عملیاتی تقویت شود.
شهر اصفهان در روز سهشنبه ۱۸ اسفند شاهد حملات متعددی بود. طی این حملات در تهاجم هوایی که حوالی ساعت ۱۴:۴۰ به میدان امام حسین (دروازه دولت) اصفهان صورت گرفت، ساختمان استانداری اصفهان مورد هدف قرار گرفت. هم چنین در همین حمله، مجتمع ادارات خیابان ۲۲ بهمن اصفهان مورد هدف قرار گرفت.
در لابلای همین حملات آسیب های گسترده ای به تعدادی از بناهای تاریخی شهر اصفهان گزارش شد و طی آن باغ موزه «چهلستون» اصفهان که در فهرست آثار یونسکو قرار دارد، بر اثر موج حملات و بمبارانها، دچار آسیبهای جدی شد. تزیینات آینهکاری ایوان ستوندار باغ موزه چهلستون اصفهان، اتاقهای نقاشی و همچنین درب و پنجرههای نفیس آلت و لغت بر اثر موج بمباران ۱۸ اسفند دچار آسیبهای جدی شدند.
در همین روز و در پی بمباران استانداری اصفهان، آسیبهای جدی به بافت تاریخی شهر و آثار ارزشمند میراث فرهنگی، به ویژه دولتخانه صفوی وارد کرد.
تالار تیموری، عمارت جبه خانه (موزه هنرهای معاصر)، عمارت رکیبخانه (موزه هنرهای تزئینی اصفهان)، تالار اشرف و کاخ موزه چهلستون از جمله آثار دولتخانه صفوی هستند که بر اثر موج انفجارها دچار آسیبهای جدی در ساختار و تزیینات وابسته به معماری شدند.