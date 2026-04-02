اطلاعیه فولاد مبارکه درباره وضعیت تولید در مجتمع صنعتی
فولاد مبارکه اصفهان در اطلاعیهای اعلام کرد: «با عنایت به ارزیابیهای صورت گرفته تا این لحظه از حجم سنگین حملات، خسارات وارده و تخریب اساسی به واحدهای مرتبط با فرایند تولید حکایت دارد که منجر به توقف کامل خطوط گردیده است.»
در اطلاعیه شماره ۵ مدیریت ارتباطات گروه فولاد مبارکه که ظر ۱۳ فروردین منتشر شد آمده است:
«به اطلاع میرساند دشمن آمریکایی، صهیونیستی برای دومین مرتبه در تاریخ ۱۴۰۵/۰۱/۱۱ مجتمع فولاد مبارکه را مورد حمله قرار داده است.
با عنایت به ارزیابیهای صورت گرفته تا این لحظه از حجم سنگین حملات، خسارات وارده و تخریب اساسی به واحدهای مرتبط با فرایند تولید حکایت دارد که منجر به توقف کامل خطوط گردیده است.
در این شرایط ادامه فعالیت امکانپذیر نمیباشد، بنابراین در جهت حفظ و صیانت از سرمایه انسانی بهعنوان مهمترین دارایی سازمان مورد توجه ویژه مدیریت است. به همین دلیل از کلیه همکاران درخواست میگردد تا اطلاع ثانوی از مراجعه به مجتمع فولاد مبارکه خودداری نمایید.»
به گزارش ایسنا، پیش از این دشمن صهیونی آمریکایی، بعد از ظهر ۷ فروردین نیز به بخشی از تأسیسات برق و بخشی از کارگاه ناحیه فولادسازی مجتمع فولادمبارکه اصفهان حمله کرد که در پی این حمله، یک نفر شهید و ۱۶ نفر مجروح شدند و بخشهایی از این مجموعه از جمله نیروگاههای برق ۹۱۴ و ۲۵۰ مگاواتی فولاد مبارکه اصفهان دچار خسارت شد.