استاندار اصفهان:
شرایط حساس کنونی، نباید چرخ توسعه انرژیهای تجدیدپذیر را در استان متوقف کند
استاندار اصفهان با تاکید بر لزوم تسریع در اجرای پروژههای نیروگاهی، تاکید کرد که هیچ مانعی، حتی شرایط حساس کنونی، نباید چرخ توسعه انرژیهای تجدیدپذیر را در استان متوقف کند.
مهدی جمالینژاد، در جلسه ای با اعضای فعال حوزه انرژی با نگاهی راهبردی به کالبدشکافی وضعیت ناترازی برق بر ضرورت تغییر پارادایم انرژی در استان اشاره و به ضرورت آمادگی در برابر هرگونه بحران، بر مدیریت جهادی برای تحقق اهداف زیستمحیطی و زیرساختی تاکید کرد.
خورشید، سپر دفاعی اصفهان در برابر بحران
وی با نگاهی به پدافند غیرعامل، اهمیت انرژی خورشیدی را فراتر از یک انتخاب زیست محیطی دانست و گفت:باید به این باور برسیم که اگر نیروگاههای بزرگ ما هدف قرار میگرفتند، خانوارها چارهای جز تامین برق از طریق پنلهای خورشیدی نداشتند و سایر راهکارها نه تنها زمانبر، بلکه بسیار پرهزینهتر هستند؛ لذا طرح "شهر خورشیدی" که مسئولیت دبیرخانه آن بر عهده شهرداری است، باید با تمام توان و بدون فوت وقت عملیاتی شود.
تکلیف دستگاههای اجرایی بهرهبرداری قبل از پیک مصرف
جمالینژاد با انتقاد از کندی احتمالی در برخی بخشها، ضربالاجل جدیدی تعیین کرد و افزود:شرکت شهرکها موظف است تعهدات خود در احداث نیروگاههای خورشیدی اداری را به سرعت پیش ببرد.
وی بیان کرد:همچنین سازمان مدیریت و برنامهریزی مکلف به تامین منابع مالی این پروژهها در کمترین زمان ممکن است و تمامی این پروژهها باید پیش از آغاز پیک مصرف تابستانی به بهرهبرداری کامل برسند.
توسعه در سایه جنگ؛ سستی ممنوع است
استاندار اصفهان با اشاره به شرایط استراتژیک منطقه تاکید کرد که نباید اجازه داد حواشی بر متن غلبه کند و درست است که کشور درگیر شرایط خاص و جنگ شده، اما این موضوع به هیچ وجه نباید بهانهای برای سستی در کار یا تعویق جلسات باشد. جمالینژاد تاکید کرد: اصفهان در حوزه انرژیهای نو رتبه نخست کشور را دارد و حفظ این جایگاه برای ما حیاتی است و جلسات شورای انرژی باید به صورت منظم و با خروجیهای ملموس برگزار گردد.
از چاههای کشاورزی تا نوسازی غولهای نیروگاهی
وی در بخش دیگری از سخنان خود، معاونت اقتصادی را مامور کرد تا با جدیت موضوع خورشیدی کردن چاههای کشاورزی و تخصیص منابع بانکی به پروژههای کوچکمقیاس را دنبال کند.
جمالینژاد همچنین بر نوسازی صنایع قدیمی تاکید کرد و گفت: بهینهسازی نیروگاه های بزرگی همچون شهید منتظری و جنوب اصفهان یک ضرورت گریزناپذیر است و نباید حتی برای یک لحظه از دستور کار خارج شود.