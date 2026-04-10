استاندار اصفهان:

همت والا ضامن بازگشت پایداری به اقتصاد استان اصفهان است

استاندار اصفهان با تاکید بر لزوم تقویت زنجیره‌های ارزش فولاد و نساجی، از عزم جدی دولت برای حمایت از واحدهای صنعتی و حفظ اشتغال کارگران در سایه همدلی و اتحاد استانی خبر داد.

مهدی جمالی‌نژاد در برنامه رادیویی «دروازه دولت»، به تشریح وضعیت صنعتی استان و لزوم حمایت همه‌جانبه از تولیدکنندگان و کارگران پرداخت.

وی با اشاره به نقش حیاتی زنجیره‌های ارزش در اقتصاد اصفهان، به‌ویژه در دو بخش فولاد و نساجی، بر ضرورت ترمیم آسیب‌های وارده به این صنایع بزرگ و مادرزادی تأکید کرد.

حمایت دولتی؛ پشتوانه تشکل‌های صنفی و اتحادیه‌ها

جمالی‌نژاد با استقبال از حضور فعال انجمن‌های صنفی و اتحادیه‌ها در مدیریت بحران‌های صنعتی، اظهار داشت:حضور این نهادها موضوعی بسیار ارزشمند است، اما قطعاً برای رسیدن به پایداری، به حمایت مستقیم دولت‌مردان نیاز داریم.

استاندار اصفهان تصریح کرد: ما در سطح استان، در بحث صدور پروانه‌های بهره‌برداری، کارت‌های شناسایی و گواهی‌های فعالیت برای واحدهای کوچک، میانی و بزرگ، با تمام توان در کنار صنعتگران هستیم و هیچ فعالیتی را رها نکرده‌ایم.

همدلی بی‌نظیر میان کارگر و کارفرما

​وی با اشاره به پیام‌های واصله از سوی جامعه کارگری و کارفرمایی، این حجم از نجابت و همدلی را ستودنی خواند و گفت:بسیار متأثرکننده و در عین حال غرورانگیز است که می‌بینیم کارگران به دلیل درک شرایط، از مطالبه گری ابا دارند و کارفرمایان نیز تمام دغدغه‌شان این است که شرمنده کارگران خود نباشند و این پیوند عاطفی و حرفه‌ای، بزرگترین سرمایه ما برای عبور از چالش‌های اقتصادی است.

احیای صنایع آسیب‌دیده با تکیه بر اراده‌های پولادین

​وی با ذکر مثالی از بازدید خود از واحدهای صنعتی آسیب‌دیده در منطقه دولت‌آباد، تصریح کرد: در بازدیدی که داشتم، شاهد خسارتی بالغ بر چندین همت به یکی از مجموعه‌ها بودم؛ اما اراده و انگیزه مالک آن مجموعه برای بازسازی و راه‌اندازی مجدد در کوتاه‌ترین زمان ممکن، تحسین‌برانگیز بود و ما به عنوان مسئول، تنها هم‌درد نیستیم، بلکه صادقانه ایستاده‌ایم تا در تأمین قطعات و نوسازی تجهیزات، هم‌قدم و پشتیبان صنعتگران باشیم.

چشم‌انداز روشن برای صنعت اصفهان

جمالی‌نژاد در پایان خاطرنشان کرد که هدف نهایی، بازگرداندن نشاط صنعتی به استان است.

وی افزود: زنجیره‌های مکمل، متخصصان، صادرکنندگان و واردکنندگان، همگی حلقه‌های یک زنجیره هستند که باید با هم‌افزایی دوباره احیا شوند تا نان‌آوری و رونق اقتصادی به سفره‌های مردم و بدنه صنعت اصفهان بازگردد.

 

تبلیغات متنی