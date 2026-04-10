همت والا ضامن بازگشت پایداری به اقتصاد استان اصفهان است

استاندار اصفهان با تاکید بر لزوم تقویت زنجیره‌های ارزش فولاد و نساجی، از عزم جدی دولت برای حمایت از واحدهای صنعتی و حفظ اشتغال کارگران در سایه همدلی و اتحاد استانی خبر داد.

مهدی جمالی‌نژاد در برنامه رادیویی «دروازه دولت»، به تشریح وضعیت صنعتی استان و لزوم حمایت همه‌جانبه از تولیدکنندگان و کارگران پرداخت.

وی با اشاره به نقش حیاتی زنجیره‌های ارزش در اقتصاد اصفهان، به‌ویژه در دو بخش فولاد و نساجی، بر ضرورت ترمیم آسیب‌های وارده به این صنایع بزرگ و مادرزادی تأکید کرد.

حمایت دولتی؛ پشتوانه تشکل‌های صنفی و اتحادیه‌ها

جمالی‌نژاد با استقبال از حضور فعال انجمن‌های صنفی و اتحادیه‌ها در مدیریت بحران‌های صنعتی، اظهار داشت:حضور این نهادها موضوعی بسیار ارزشمند است، اما قطعاً برای رسیدن به پایداری، به حمایت مستقیم دولت‌مردان نیاز داریم.

استاندار اصفهان تصریح کرد: ما در سطح استان، در بحث صدور پروانه‌های بهره‌برداری، کارت‌های شناسایی و گواهی‌های فعالیت برای واحدهای کوچک، میانی و بزرگ، با تمام توان در کنار صنعتگران هستیم و هیچ فعالیتی را رها نکرده‌ایم.

همدلی بی‌نظیر میان کارگر و کارفرما