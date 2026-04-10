استاندار اصفهان:
همت والا ضامن بازگشت پایداری به اقتصاد استان اصفهان است
استاندار اصفهان با تاکید بر لزوم تقویت زنجیرههای ارزش فولاد و نساجی، از عزم جدی دولت برای حمایت از واحدهای صنعتی و حفظ اشتغال کارگران در سایه همدلی و اتحاد استانی خبر داد.
مهدی جمالینژاد در برنامه رادیویی «دروازه دولت»، به تشریح وضعیت صنعتی استان و لزوم حمایت همهجانبه از تولیدکنندگان و کارگران پرداخت.
وی با اشاره به نقش حیاتی زنجیرههای ارزش در اقتصاد اصفهان، بهویژه در دو بخش فولاد و نساجی، بر ضرورت ترمیم آسیبهای وارده به این صنایع بزرگ و مادرزادی تأکید کرد.
حمایت دولتی؛ پشتوانه تشکلهای صنفی و اتحادیهها
جمالینژاد با استقبال از حضور فعال انجمنهای صنفی و اتحادیهها در مدیریت بحرانهای صنعتی، اظهار داشت:حضور این نهادها موضوعی بسیار ارزشمند است، اما قطعاً برای رسیدن به پایداری، به حمایت مستقیم دولتمردان نیاز داریم.
استاندار اصفهان تصریح کرد: ما در سطح استان، در بحث صدور پروانههای بهرهبرداری، کارتهای شناسایی و گواهیهای فعالیت برای واحدهای کوچک، میانی و بزرگ، با تمام توان در کنار صنعتگران هستیم و هیچ فعالیتی را رها نکردهایم.
همدلی بینظیر میان کارگر و کارفرما
وی با اشاره به پیامهای واصله از سوی جامعه کارگری و کارفرمایی، این حجم از نجابت و همدلی را ستودنی خواند و گفت:بسیار متأثرکننده و در عین حال غرورانگیز است که میبینیم کارگران به دلیل درک شرایط، از مطالبه گری ابا دارند و کارفرمایان نیز تمام دغدغهشان این است که شرمنده کارگران خود نباشند و این پیوند عاطفی و حرفهای، بزرگترین سرمایه ما برای عبور از چالشهای اقتصادی است.
احیای صنایع آسیبدیده با تکیه بر ارادههای پولادین
وی با ذکر مثالی از بازدید خود از واحدهای صنعتی آسیبدیده در منطقه دولتآباد، تصریح کرد: در بازدیدی که داشتم، شاهد خسارتی بالغ بر چندین همت به یکی از مجموعهها بودم؛ اما اراده و انگیزه مالک آن مجموعه برای بازسازی و راهاندازی مجدد در کوتاهترین زمان ممکن، تحسینبرانگیز بود و ما به عنوان مسئول، تنها همدرد نیستیم، بلکه صادقانه ایستادهایم تا در تأمین قطعات و نوسازی تجهیزات، همقدم و پشتیبان صنعتگران باشیم.
چشمانداز روشن برای صنعت اصفهان
جمالینژاد در پایان خاطرنشان کرد که هدف نهایی، بازگرداندن نشاط صنعتی به استان است.
وی افزود: زنجیرههای مکمل، متخصصان، صادرکنندگان و واردکنندگان، همگی حلقههای یک زنجیره هستند که باید با همافزایی دوباره احیا شوند تا نانآوری و رونق اقتصادی به سفرههای مردم و بدنه صنعت اصفهان بازگردد.