مدیر عامل فولاد مبارکه در حاشیه اجتماع مردمی میدان تجریش تهران
تأمین نیاز صنایع، نوسازی و امنیت شغلی کارکنان از اولویتهای فولاد مبارکه است
مدیرعامل گروه فولاد مبارکه از تداوم عرضه به بازار از محل ذخایر موجود و مدیریت هوشمندانه شرایط فعلی بدون تعدیل شاغلین فعلی خبر داد.
سعید زرندی با تشریح وضعیت بخشی از خطوط تولید این مجموعه اظهار کرد: برنامهریزیهای دقیقی صورت گرفته تا با هماهنگی حداکثری، آن بخش از خطوط تولید که آسیب کمتری دیدهاند بتوانند به نحوی به چرخه فعالیت بازگردند. وی ابراز امیدواری کرد که با افزایش عرضه محصول از بروز هرگونه التهاب در بازار جلوگیری شود.
تأمین نیاز صنایع پاییندستی؛ اولویت اصلی
زرندی با تأکید بر مسئولیت راهبردی فولاد مبارکه در قبال بازار و مصرفکنندگان افزود: تمام تلاش ما بر مدیریت صحیح عرضه و ایجاد همدلی میان تولیدکنندگان و مصرفکنندگان متمرکز است تا ثبات بازار حفظ شود. در همین راستا، بخشی از نیاز صنایع پاییندستی از طریق واردات برنامهریزیشده تأمین میشود تا هیچ خللی در زنجیره تولید کشور ایجاد نشود.
مدیرعامل فولاد مبارکه همچنین به بهرهگیری از ذخایر استراتژیک این مجموعه اشاره کرد و گفت: خوشبختانه ذخایر مناسبی در اختیار داریم که به تدریج وارد بازار خواهد شد؛ این اقدام ضامن آرامش بازار است و اطمینان میدهیم که اجازه آشفتگی در قیمتها را نخواهیم داد.
نوسازی و بازآفرینی؛ رویکرد جدید «صنعتِ صنعتساز»
وی با بازخوانی جایگاه فولاد مبارکه به عنوان «صنعتِ صنعتساز» تصریح کرد: ما شرایط پیشآمده را صرفاً یک چالش نمیبینیم، بلکه آن را فرصتی طلایی برای بازنگری، نوسازی و طراحیهای نوین در زیرساختهای مجموعه تلقی میکنیم. فولاد مبارکه در مسیر بازسازی، از این مقطع برای ارتقای توان تولیدی و تقویت زیرساختهای خود بهره خواهد برد.
امنیت شغلی کارکنان از اولویت های مدیریت فولاد مبارکه است
زرندی با قدردانی از تلاش و همراهی کارکنان و پیمانکاران مجموعه در سطوح مختلف سازمانی، خاطرنشان کرد: از ابتدای مسئولیت، باور قلبی ما این بوده که برکت کار در فولاد مبارکه از حمایت و دعای کارگران حاصل میشود؛ لذا تمام توان خود را به کار بستهایم تا این دوران گذار را تا حد امکان با حفظ شرایط موجود مدیریت کنیم و امیدوار هستیم با حمایت ها و نگاه مثبت دولت بتوانیم چالش های موجود را در راستای حفظ منافع ذینفعان پرشمار این مجموعه بزرگ به پیش ببریم.
مدیرعامل گروه فولاد مبارکه در پایان تأکید کرد: اگرچه شرایط امروز با گذشته متفاوت است، اما با همدلی، درک متقابل ذینفعان و همراهی کارکنان، این مقطع را نیز با موفقیت پشت سر خواهیم گذاشت و فولاد مبارکه مقتدرتر از همیشه به مسیر خود ادامه میدهد.