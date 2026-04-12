نیاز میلگرد بازار اصفهان در دستور تأمین قرار گرفت

معاون اقتصادی استاندار اصفهان از برنامه‌های فوری برای تأمین میلگرد، واردات ورق فولادی و سامان‌دهی بازار فولاد خبر داد.

کوروش خسروی در حاشیه نشست با فعالان اقتصادی و کارشناسان حوزه فولاد و پتروشیمی اظهار کرد: امروز جلسه مهمی با حضور استاندار، مسئولان استانی، مدیران و مشاوران و همچنین جمعی از متخصصان صنعت فولاد برگزار شد و در این نشست وضعیت فولاد مبارکه و شرایط بازار فولاد استان به طور مفصل مورد بررسی قرار گرفت.

وی با اشاره به یکی از موضوعات مهم مطرح‌شده در این جلسه گفت: یکی از دغدغه‌های اصلی، کمبود میلگرد در بازار بود. با توجه به اینکه کشور از ظرفیت قابل توجهی در تولید میلگرد برخوردار است، مقرر شد معاونت اقتصادی استانداری از طریق بورس کالا و در صورت تعطیلی بورس از مسیرهای دیگر، موضوع تأمین میلگرد مورد نیاز استان را پیگیری کند تا این کمبود برطرف شود.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان ادامه داد: همچنین تصمیم گرفته شد با پیگیری‌های لازم، از طریق مجتمع فولاد مبارکه واردات برخی ورق‌های فولادی از کشورهای شمالی ایران انجام شود تا خلأیی که به دلیل توقف فعالیت این مجموعه در بازار ایجاد شده، تا حد امکان جبران شود.

خسروی با اشاره به یکی دیگر از مصوبات این نشست افزود: مقرر شد فولاد مبارکه فهرست مشتریان خود را در اختیار کارگروه تنظیم بازار استان قرار دهد تا دستگاه‌های نظارتی بتوانند موجودی ورق در انبارهای استان را بررسی کرده و از عرضه خارج از شبکه یا انحراف آن از مسیر تولید جلوگیری کنند.

وی در ادامه با تأکید بر لزوم توسعه محصولات با ارزش افزوده بالاتر در صنعت فولاد استان گفت: مطالعاتی که برای تولید ورق‌های پیشرفته مانند ورق‌های الکتریکی، ورق‌های رنگی و ورق‌های زنگ‌نزن در استان آغاز شده، باید با سرعت بیشتری دنبال شود؛ چراکه این محصولات از نظر فناوری پیچیده‌تر بوده و ارزش افزوده بالاتری نسبت به ورق‌های معمولی دارند.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان در بخش دیگری از سخنان خود به وضعیت رانندگان فعال در زنجیره حمل محصولات فولادی اشاره کرد و گفت: برای جلوگیری از ایجاد مشکل برای رانندگانی که پیش از این با فولاد مبارکه همکاری داشته‌اند، مقرر شد میزان عرضه بار در سامانه‌های مربوطه افزایش یابد تا این افراد بتوانند فعالیت خود را ادامه دهند و با مشکلات معیشتی مواجه نشوند.

خسروی همچنین از بازگشت برخی واحدهای فولادی به چرخه تولید خبر داد و گفت: فولاد صبا با تمام ظرفیت وارد مدار تولید شده و از امروز فعالیت خود را از سر گرفته است. همچنین فولاد هرمزگان نیز تولید اسلب را آغاز کرده تا این محصول در فرآیند فولادسازی مورد استفاده قرار گیرد.

وی در پایان با اشاره به مباحث مطرح‌شده درباره حوزه پتروشیمی افزود: در این نشست صرفاً وضعیت بازار پتروشیمی و میزان وابستگی بازار استان به این بخش مورد بحث و بررسی قرار گرفت و مقرر شد تصمیمات مربوط به این حوزه در جلسات آینده و با توجه به جمع‌بندی مباحث اتخاذ شود.