استاندار اصفهان:
حل مشکلات صنعت نیازمند مطالبهگری همگانی است
استاندار اصفهان با انتقاد از انفعال برخی دستگاهها و لزوم ورود جدیتر بخش خصوصی به میدان مطالبهگری، تأکید کرد.
مهدی جمالینژاد،، در نشستی با فعالان اقتصادی با اشاره به وضعیت بحرانی برخی واحدهای صنعتی اظهار داشت: حقیقت این است که ما در بخش اقتصاد، آن عزم فوقالعادهای که انتظار میرود را نمیبینیم و در برخی حوزهها نیاز است که مطالبهگری قوی صورت گیرد.
وی با تاکید بر لزوم خروج از انفعال و مطالبهگری صریح گفت:بخش خصوصی نباید اجازه دهد که مدیران در میدان تنها بمانند؛ همه باید وسط میدان باشند.
خوشخدمتی در حوزه ملی نباید به قیمت تضعیف استان تمام شود
استاندار اصفهان با گلایه از رویکرد برخی مدیران و دستگاههای اجرایی تصریح کرد:متأسفانه شاهد هستیم که برخی در حوزه ملی به دنبال کسب رضایت و خوشخدمتی هستند و برخلاف مصالح استانها عمل میکنند.
جمالینژاد گفت:اتاق بازرگانی و بخش خصوصی نباید بسته عمل کنند و نمایندگان مجلس و دستگاههای اجرایی باید با تمام توان وسط میدان باشند تا گره از مشکلات باز شود.
حمایتهای امنیتی و حاکمیتی از تولید
وی با اشاره به نقش دستگاههای انتظامی و امنیتی در حمایت از صنعت افزود: روزی نبوده که دستگاههای نظامی و انتظامی مسائل و مشکلات صنعتی را گزارش نکنند و با وجود این گزارشها، حل نهایی مشکلات نیازمند دلسوزی بیشتر برای استان است و اگر مصوبهای در شورای امنیت کشور برای حل معضلات داشته باشیم، کار سخت نخواهد بود و میتوانیم گرههای بزرگی را باز کنیم.
ضرورت تحقیق و پیگیری در تراز بینالمللی
وی در پایان با اشاره به آسیبدیدگی واحدهای تجاری و صنعتی، بر ضرورت پیگیریهای علمی و سیستمی تأکید کرد و گفت: بسیاری از مسائل ما ابعاد بینالمللی و کشوری دارد وباید تحقیق کنیم، بسترها را بشناسیم و پیگیری کنیم، اما پیش از هر چیزصنعت ما امروز نه فقط حرف و وعده بلکه به حمایت جدی و عملی نیاز دارد.