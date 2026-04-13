​استاندار اصفهان با انتقاد از انفعال برخی دستگاه‌ها و لزوم ورود جدی‌تر بخش خصوصی به میدان مطالبه‌گری، تأکید کرد.

مهدی جمالی‌نژاد،، در نشستی با فعالان اقتصادی با اشاره به وضعیت بحرانی برخی واحدهای صنعتی اظهار داشت: حقیقت این است که ما در بخش اقتصاد، آن عزم فوق‌العاده‌ای که انتظار می‌رود را نمی‌بینیم و در برخی حوزه‌ها نیاز است که مطالبه‌گری قوی صورت گیرد.

وی با تاکید بر لزوم خروج از انفعال و مطالبه‌گری صریح گفت:بخش خصوصی نباید اجازه دهد که مدیران در میدان تنها بمانند؛ همه باید وسط میدان باشند.

خوش‌خدمتی در حوزه ملی نباید به قیمت تضعیف استان تمام شود

​استاندار اصفهان با گلایه از رویکرد برخی مدیران و دستگاه‌های اجرایی تصریح کرد:​متأسفانه شاهد هستیم که برخی در حوزه ملی به دنبال کسب رضایت و خوش‌خدمتی هستند و برخلاف مصالح استان‌ها عمل می‌کنند.

جمالی‌نژاد گفت:اتاق بازرگانی و بخش خصوصی نباید بسته عمل کنند و نمایندگان مجلس و دستگاه‌های اجرایی باید با تمام توان وسط میدان باشند تا گره از مشکلات باز شود.

​حمایت‌های امنیتی و حاکمیتی از تولید

​وی با اشاره به نقش دستگاه‌های انتظامی و امنیتی در حمایت از صنعت افزود: روزی نبوده که دستگاه‌های نظامی و انتظامی مسائل و مشکلات صنعتی را گزارش نکنند و با وجود این گزارش‌ها، حل نهایی مشکلات نیازمند دلسوزی بیشتر برای استان است و اگر مصوبه‌ای در شورای امنیت کشور برای حل معضلات داشته باشیم، کار سخت نخواهد بود و می‌توانیم گره‌های بزرگی را باز کنیم.

ضرورت تحقیق و پیگیری در تراز بین‌المللی