مهدی جمالی‌نژاد در جمع فعالان اقتصادی با اشاره به شرایط حساس و محدودیت‌های ناشی از فشارهای خارجی و فضای نبرد اقتصادی، اظهار داشت:آنچه امروز در پهنه صنعتی اصفهان شاهد هستیم، نماد واقعی ایثار و وطن‌پرستی است و در دورانی که دشمنان به دنبال توقف چرخ‌های تولید و ایجاد ناامیدی بودند، ریاست اتاق بازرگانی و فعالان اقتصادی استان با رویکردی جهادی، نه تنها اجازه تعطیلی برنامه‌ها را ندادند، بلکه با استمرار فعالیت‌ها، پیام قدرت و آرامش را به جامعه مخابره کردند.

وی با اشاره به مدیریت بحران و حفظ آرامش از درایت اتاق بازرگانی اصفهان در برقراری تعامل سازنده میان دولت و بخش خصوصی که منجر به حفظ آرامش در بدنه صنایع شد،تقدیر کرد.

استاندار اصفهان همچنین به تداوم برنامه‌های توسعه‌ای اشاره و تصریح کرد: در این مدت اجرای طرح‌های توسعه و عدم توقف پروژه‌های زیرساختی صنعت اصفهان در دوران دشوار اخیر استمرار داشته است.

وی به همراهی همه‌جانبه با مدیریت استان پرداخت و گفت: نقش‌آفرینی مثبت اتاق بازرگانی به عنوان بازوی مشورتی و اجرایی در کنار استانداری برای رفع موانع تولید بسیار موثر بوده است.

جمالی‌نژاد در ادامه به فعال نگه داشتن چرخه اشتغال پرداخت و از مدیران شرکت‌ها و صنایع که با وجود فشارهای موجود، صیانت از اشتغال کارگران را در اولویت قرار داده‌اند،تقدیر کرد.

​وی با اشاره به بازدیدهای اخیر خود از واحدهای تولیدی، خاطرنشان کرد که مشاهده روحیه نشاط و تحرک در کارخانجات اصفهان، نشان‌دهنده شکست سیاست‌های تحریمی و جنگ اقتصادی است.

استاندار اصفهان تأکید کرد که مدیریت استان با تمام توان پشت پشتیبان فعالان اقتصادی خواهد بود تا مسیر "استمرار تولید" هموارتر از گذشته طی شود.