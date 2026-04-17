قدردانی استاندار اصفهان از پیشگامان اقتصادی
چرخ صنعت با هوشمندی بخش خصوصی میچرخد
استاندار اصفهان با اشاره به نقش پیشگامان جبهه اقتصادی گفت:چرخ صنعت با هوشمندی بخش خصوصی میچرخد.
مهدی جمالینژاد در جمع فعالان اقتصادی با اشاره به شرایط حساس و محدودیتهای ناشی از فشارهای خارجی و فضای نبرد اقتصادی، اظهار داشت:آنچه امروز در پهنه صنعتی اصفهان شاهد هستیم، نماد واقعی ایثار و وطنپرستی است و در دورانی که دشمنان به دنبال توقف چرخهای تولید و ایجاد ناامیدی بودند، ریاست اتاق بازرگانی و فعالان اقتصادی استان با رویکردی جهادی، نه تنها اجازه تعطیلی برنامهها را ندادند، بلکه با استمرار فعالیتها، پیام قدرت و آرامش را به جامعه مخابره کردند.
وی با اشاره به مدیریت بحران و حفظ آرامش از درایت اتاق بازرگانی اصفهان در برقراری تعامل سازنده میان دولت و بخش خصوصی که منجر به حفظ آرامش در بدنه صنایع شد،تقدیر کرد.
استاندار اصفهان همچنین به تداوم برنامههای توسعهای اشاره و تصریح کرد: در این مدت اجرای طرحهای توسعه و عدم توقف پروژههای زیرساختی صنعت اصفهان در دوران دشوار اخیر استمرار داشته است.
وی به همراهی همهجانبه با مدیریت استان پرداخت و گفت: نقشآفرینی مثبت اتاق بازرگانی به عنوان بازوی مشورتی و اجرایی در کنار استانداری برای رفع موانع تولید بسیار موثر بوده است.
جمالینژاد در ادامه به فعال نگه داشتن چرخه اشتغال پرداخت و از مدیران شرکتها و صنایع که با وجود فشارهای موجود، صیانت از اشتغال کارگران را در اولویت قرار دادهاند،تقدیر کرد.
وی با اشاره به بازدیدهای اخیر خود از واحدهای تولیدی، خاطرنشان کرد که مشاهده روحیه نشاط و تحرک در کارخانجات اصفهان، نشاندهنده شکست سیاستهای تحریمی و جنگ اقتصادی است.
استاندار اصفهان تأکید کرد که مدیریت استان با تمام توان پشت پشتیبان فعالان اقتصادی خواهد بود تا مسیر "استمرار تولید" هموارتر از گذشته طی شود.