۱۸۵ هزار تن کالا صادرات و واردات در جنگ تحمیلی از مبادی اصفهان انجام گرفت

مدیرکل گمرکات اصفهان از تشریفات صادرات و واردات ۱۸۵ هزار تن کالا به ارزش ۱۶۱ میلیون دلار در جنگ تحمیلی اخیر آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران از گمرکات این استان خبر داد.

رسول کوهستانی پزوه در جمع خبرنگاران با ارائه گزارشی از عملکرد گمرکات استان اصفهان در جنگ تحمیلی اخیر آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران، اظهار داشت: به طور متوسط هر روز تشریفات ۲۳۱ کامیون صادراتی و وارداتی در گمرکات استان انجام پذیرفته است.

وی ادامه داد: در این مدت تشریفات صادرات یک هزار و ۸۴۷ فقره اظهارنامه صادراتی به ارزش ۹۵ میلیون دلار و به وزن ۱۷۱ هزار تن در گمرکات استان اصفهان انجام و ۳۸۱ فقره اظهارنامه وارداتی به ارزش ۶۵ میلیون دلار و به وزن ۱۴ هزار تن نیز طی ۴۰ روز جنگ در گمرکات استان اصفهان ترخیص شد.

مدیرکل گمرکات اصفهان با اشاره به درآمد وصولی ۲۳ هزار میلیارد ریال در این مدت، اضافه کرد: کارکنان گمرکات استان اصفهان با حضور مستمر و به صورت شیفت‌بندی بدون حتی یک روز تعطیلی در تمامی این ایام حتی تعطیلات نوروز؛ ضمن ارائه خدمت در چهار مبادی گمرکات استان و ۶۵ انبار اختصاصی کالاهای وارداتی واحدهای تولیدی ارزیابی‌های لازم را انجام دادند.

کوهستانی پزوه خاطر نشان کرد: کسب تجارب ارزشمند جنگ ۱۲ روزه موجب شد خدمت رسانی به فعالان اقتصادی و واحدهای تولیدی و تجار در جنگ تحمیلی اخیر هم بدون وقفه با حداکثر تسهیلات ممکن انجام پذیرد هر چند که در این مدت خطرات فراوانی برای همکاران گمرکات استان اصفهان وجود داشت.