معاون سیاسی و اجتماعی استانداری اصفهان با تاکید بر ضرورت مدیریت تبعات روانی و اجتماعی ناشی از حملات دشمن، از تشکیل کمیته‌های ویژه برای ارتقای تاب‌آوری جامعه و پیشگیری از تورم آسیب‌های اجتماعی در دوران پسابحران و لزوم مقابله با «آسیب‌های خاموش» جنگ خبر داد.

ایوب درویشی در جلسه شورای اجتماعی استان ، به تحلیل ابعاد دفاع ملی در برابر جنگ تحمیلی و نابرابر اخیر پرداخت و اظهار داشت: دشمن با زیر پا گذاشتن تمامی قوانین بین‌المللی و اصول اخلاقی، اماکنی همچون مدارس و بیمارستان‌ها را که باید در جنگ‌ها مصون بمانند، هدف قرار داد؛ اما این جنایات نه تنها خللی در اراده ما ایجاد نکرد، بلکه باعث انسجام و قوت ملی دوچندان شد.

وی با اشاره به اظهارات گستاخانه برخی مقامات غربی از جمله ترامپ مبنی بر نابودی تمدن ایران، تصریح کرد:اعلام جنگ به تمدن‌ها، در واقع اعلام جنگ به تمام بشریت است و تمدن‌ها با حملات نظامی از بین نمی‌روند و ادعای نابودی یک‌شبه تمدن دیرینه ایران، نشان‌دهنده جهل و نگاه کودکانه‌ای است که از درک هویت تاریخی این سرزمین عاجز مانده است.

معاون سیاسی و اجتماعی استاندار اصفهان با تمجید از نقش بی بدیل مردم در شکل‌گیری دفاع ملی، خاطرنشان کرد: در کنار قدرت موشکی و جانفشانی‌های سپاه پاسداران، حضور مقتدرانه مردم در میدان، اصلی‌ترین ضلع پیروزی ما بود و استان اصفهان پس از تهران، بیشترین فشار جنگ و حملات دشمن به اماکن نظامی و غیرنظامی را تحمل کرد که آمار شهدا و اصابت‌ها گواه این ایستادگی است.

هشدار نسبت به «زخم‌های روان» و تورم آسیب‌ها

درویشی در ادامه به تشریح آسیب‌های ثانویه جنگ پرداخت و گفت:جنگ‌ها علاوه بر خسارات فیزیکی، آسیب‌های روانی و اجتماعی عمیقی بر جای می‌گذارند و آسیب روانی، یک "آسیب خاموش" است که اگر به درستی مدیریت نشود، در درازمدت به حرکت اجتماعی جامعه ضربه می‌زند و التیام زخم‌های روان زمان‌بر است و ما نباید اجازه دهیم زنجیره این آسیب‌ها به "تورم آسیب‌های اجتماعی" منجر شود.

مدیریت موج بیکاری و بازسازی زیرساخت‌های صنعتی

وی با اشاره به هدف قرار گرفتن برخی مراکز تولیدی و صنعتی در استان اصفهان، بر لزوم آمادگی برای مقابله با پیامدهای اقتصادی تاکید کرد و افزود: تخریب مراکز تولیدی ممکن است موجی از بیکاری ایجاد کند که خود زمینه‌ساز آسیب‌های دیگر است. لذا کمیته‌های اجرایی موظفند با قوت و ساماندهی جدی‌تر، رصد مستمر وضعیت را در دستور کار قرار دهند تا از عمیق‌تر شدن این چالش‌ها جلوگیری کنند.

معاون استاندار اصفهان با قدردانی از تلاش‌های شبانه‌روزی دستگاه‌های متولی و به‌ویژه پیگیری‌های مدیرکل اجتماعی در هماهنگی میان‌بخشی، بر لزوم استمرار آموزش‌های تخصصی تاکید کرد و اظهار داشت: باید برای گروه‌های مختلف، متناسب با شرایط "حین بحران" و "پس از بحران"، آموزش‌های متفاوتی طراحی شود. دردیشی گفت:اولویت ما در شورای اجتماعی، افزایش تاب‌آوری جامعه و حمایت مستقیم از خانواده‌هایی است که در جریان این حملات دچار آسیب شده‌اند.

لزوم انسجام در کمک‌رسانی به مناطق آسیب‌دیده

معاون سیاسی و اجتماعی استاندار اصفهان با تأکید بر ضرورت پرهیز از موازی‌کاری در جذب و توزیع کمک‌های مردمی، خواستار ساماندهی تشکل‌های خودجوش در کانال‌های رسمی جهت تقویت اعتماد عمومی و بازسازی خرابی‌های ناشی از جنگ شد.

درویشی گفت: با توجه به شکل‌گیری گروه‌های مختلف مردمی و تشکل‌های داوطلب برای کمک به آسیب‌دیدگان، ضروری است و تمامی این فعالیت‌ها با هم‌افزایی و هماهنگی کامل صورت گیرد تا از اتلاف منابع و موازی‌کاری جلوگیری شده و کمک‌ها به شکلی شایسته و عادلانه توزیع شود.

وی با اشاره به نقش حیاتی ستاد جنگ در هدایت کمک‌ها، افزود:جذب کمک‌های مردمی باید در کانال‌های مشخص و تحت نظارت باشد و این اقدام نه تنها باعث شفافیت در هزینه‌کرد و مصرف درست منابع می‌شود، بلکه اعتماد عمومی را برای تداوم مشارکت‌های اجتماعی افزایش می‌دهد.

تأکید بر تکریم نظام‌مند خانواده شهدا

معاون سیاسی و اجتماعی استاندار اصفهان در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع دیدار با خانواده شهدا اشاره کرد و گفت: تسلای خاطر و ارج‌گذاری به مقام شامخ خانواده شهدا وظیفه ماست، اما با توجه به تعداد زیاد و پراکندگی این عزیزان در سطح استان، تمامی دیدارها باید با هماهنگی کامل بنیاد شهید انجام شود.

وی تصریح کرد: نباید با اعزام گروه‌های متعدد و ناهماهنگ موجب خستگی یا مزاحمت برای این خانواده‌های بزرگوار شویم و هماهنگی با بنیاد شهید باعث می‌شود تا عدالت در دیدارها رعایت شده و هیچ خانواده‌ای از قلم نیفتد، به طوری که این اقدام ارزشی با رضایت خاطر کامل طرفین صورت گیرد.

درویشی با تمجید از عملکرد استاندار اصفهان، خاطرنشان کرد: اصفهان تنها استانی بود که استانداری آن مورد اصابت مستقیم قرار گرفت، اما با مدیریت جهادی و شبانه‌روزی استاندار، هیچ خللی در روند خدمات‌رسانی به مردم ایجاد نشد.

وی بیان کرد:اصابت به ساختمان‌ها و اماکن دولتی نتوانست روحیه خدمت‌رسانی مدیران را متزلزل کند و این نشان‌دهنده موقعیت‌شناسی و دلسوزی مسئولان استان است.

آمادگی برای دوران بازسازی پس از جنگ

وی با اشاره به پیروزی‌های دیپلماتیک و لزوم وحدت میان ارکان حاکمیت، بر آمادگی برای دوران پس از بحران تأکید کرد و گفت:امیدواریم با توقف جنگ، بلافاصله وارد فاز بازسازی خرابی‌ها و کاهش آسیب‌های ناشی از این دوران شویم و همه ما باید با همان روحیه مدیریت بحران، برای بازگرداندن شرایط به حالت عادی و جبران خسارات تحت مدیریت استانداری پای کار باشیم.