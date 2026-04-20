سیدمحمد اتابک شامگاه یکشنبه در حاشیه بازدید از مجتمع فولاد مبارکه اصفهان در جمع خبرنگاران افزود: بر این اساس با توجه به میزان تولیدی که مربوط به ورق‌های گرم است و در کشور، کسری داریم و نیز به خاطر اتفاقاتی که برای فولاد مبارکه در جنگ اخیر افتاده است و امکان تولید آن وجود ندارد به این مجتمع مجوز لازم داده می شود که این ورق ها را وارد کند.

وی اظهار داشت: با این تدابیر می توان صنایعی را که نیاز به این ورق‌ها دارند تامین کرد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: بر این اساس

تامین ورق‌ها طبق همان لیستی که در گذشته به تولیدکنندگانی که وابسته به فولاد مبارکه بودند صورت می گیرد.

وی یادآور شد: همچنین برای تامین کسری ورقی که از طریق فولاد مبارکه تولید می شد، برنامه ریزی شده است تا مقداری از تختال‌هایی که در مجموعه نیاز است از مجموعه های مختلف با افزایش ظرفیتی که در سایر کارخانجات ایجاد می شود این تختالها را تهیه کنیم و در اختیار صنایعی که ورق تولید می کنند بگذاریم.

اتابک با اشاره به حمله های اخیر به صنایع فولادی، اطمینان داد که در زمان حاضر مشکلی برای تامین میلگرد و شمش در کشور وجود ندارد.

وی خاطر نشان‌کرد: در مجموع برای جبران کسری اسلب و ورق، برنامه‌ریزی برای افزایش ظرفیت تولید در صنایع موجود و همچنین صدور مجوز واردات ورق گرم به فولاد مبارکه در دستور کار قرار دارد تا نیاز بیش از یکهزار و ۳۸۰ واحد صنعتی و ۲ هزار و ۴۰۰ واحد ثانویه تامین شود.

وزیر صنعت، معدن و تجارت در نشستی با مدیران فولاد مبارکه، ضمن بازدید از این مجموعه، بر لزوم تامین پایدار مواد اولیه صنایع تاکید کرد.

به گزارش ایرنا، در پی حمله جنگنده های آمریکا و رژیم صهیونیستی به کارخانه فولاد مبارکه اصفهان در روز هفتم فروردین جاری، یکی از کارکنان این مجموعه شهید و ۲ نفر دیگر از کارکنان این مجموعه مجروح شدند.

دشمن متجاوز در روز ۱۱ فروردین بار دیگر و این بار با شدت بیشتری این کارخانه را مورد حمله قرار داد.

شرکت فولاد مبارکه اصفهان بزرگترین شرکت تولیدکننده فولاد و آهن‌آلات در ایران است و محصولات متنوعی چون مصالح فلزی ساختمانی، قطعات خودرو، ظروف گالوانیزه، تجهیزات کشاورزی، مصالح کشتی‌سازی و از این دست در این شرکت تولید می‌شود.

‌این شرکت در زمینی به مساحت ۳۵ کیلومتر مربع در نزدیکی شهر مبارکه و در ۷۵ کیلومتری جنوب غربی شهر اصفهان واقع است.