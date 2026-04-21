معاون اقتصادی استاندار اصفهان از تشکیل ۲کمیته تخصصی برای پایش، مدیریت و تنظیم بازار محصولات وابسته به صنایع فولاد و پتروشیمی خبر داد و گفت: ذخایر مواد اولیه در وضعیت مطمئن قرار دارد.

کوروش خسروی پیش از ظهر دوشنبه در جلسه روزانه تنظیم بازار استان که با محوریت بررسی وضعیت محصولات پتروشیمی برگزار شد، از راه‌اندازی دو کمیته ویژه برای رصد و راهبری کالاها و محصولات مرتبط با حوزه‌های فولاد و پتروشیمی در استان اصفهان خبر داد.

وی با تشریح شرایط فعلی بازار فولاد و پتروشیمی اظهار داشت: این دو کمیته تخصصی با حضور نمایندگان انجمن‌ها، تشکل‌ها، صنوف و واحدهای تولیدی مرتبط تشکیل شده و به صورت مستمر و روزانه وظیفه پایش، مدیریت نیازهای واحدهای تولیدی و نیز تنظیم‌گری بازار را بر عهده دارند.

معاون اقتصادی استاندار اصفهان با اشاره به وضعیت موجودی مواد اولیه در استان تصریح کرد: ذخایر مواد اولیه، چه در انبارهای تولیدکنندگان عمده و چه در انبارهای واحدهای تولیدی، برای دوره پیش‌رو کاملاً قابل اطمینان است و هیچ کمبودی وجود ندارد.

وی افزود: با هماهنگی ستادهای ملی، برنامه‌ریزی لازم برای تأمین مستمر مواد اولیه در دوره‌های آتی انجام شده و واحدهای تولیدی نباید نگرانی نسبت به تأمین آینده داشته باشند.

خسروی با تأکید بر ظرفیت‌های قابل‌توجه استان در دو حوزه فولاد و پتروشیمی و تاب‌آوری مطلوب این بخش‌ها، خاطرنشان کرد: رصد مداوم ذخایر و موجودی واحدهای عمده تولیدکننده مواد اولیه، انبارهای سطح استان، روند عرضه محصول در بازار و مهم‌تر از همه کنترل قیمت‌ها، در اولویت فعالیت‌های این دو کمیته قرار دارد و این اقدامات با همراهی تشکل‌ها دنبال می‌شود.

وی ادامه داد: نظارت بر سامانه‌های فروش و انبار در استان، از جمله سامانه جامع انبارها و سامانه جامع تجارت، و تطبیق عملکرد واقعی واحدها و انبارها با داده‌های ثبت‌شده، به‌طور مستمر در دستور کار تیم‌های نظارتی این کمیته‌ها قرار دارد.

معاون اقتصادی استاندار اصفهان با اشاره به ثبات نسبی در بازار ورق، فولاد و محصولات پتروشیمی و نیز موجودی قابل اتکای مواد اولیه در این دوره، افزود: با اخذ نظرات تشکل‌های تخصصی، مجموعه‌ای از پیشنهادات جمع‌بندی شده و اقدامات مؤثری در راستای تأمین بازار و رفع دغدغه واحدهای تولیدی صورت گرفته است؛ از جمله افزایش ظرفیت تولید کارخانجات در حوزه ورق در استان و کشور و نیز استفاده از ظرفیت واردات.

خسروی تأکید کرد: با برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده در سطح ملی و استانی، پایداری قابل قبولی در دو حوزه فولاد و پتروشیمی پیش‌بینی می‌شود.