با تولید ۶۲.۵ مگاوات برق
استان اصفهان؛ رتبه نخست نیروگاههای انشعابی کشور را دارد
مدیر دفتر مدیریت مصرف و انرژیهای نوین استان اصفهان گفت: هم اکنون ۶۲.۵ مگاوات برق در نیروگاههای انشعابی استان اصفهان تولید و وارد شبکه برق کشور میشود.
مجتبی باقی، مدیر دفتر مدیریت مصرف و انرژیهای نوین استان اصفهان در میز انرژی استان اصفهان که در شرکت توزیع برق منطقهای اصفهان برگزار شد، افزود: استان اصفهان با ۵۸۸۸ نیروگاه انشعابی رتبه نخست این نیروگاهها را در کشور دارد.
مدیر دفتر مدیریت مصرف و انرژیهای نوین گفت: این استان همچنین اولین نیروگاه تجمیعی کشور را در روستای پنداس کاشان به خود اختصاص داده است.
باقی با اشاره به فعالیت ۷۱ نیروگاه مگاواتی در استان اصفهان تاکید کرد: در این نوع نیروگاهها در مجموع ۱۲۲.۵ مگاوات برق تولید میشود.
وی از اجرای طرح تعدیل مصرف روشنایی معابر با تعویض چراغها خبر داد و گفت: با اجرای این طرح ۲۲ مگاوات برق تعدیل شده است.
مدیر دفتر مدیریت مصرف و انرژیهای نوین همچنین تعویض موتور کولرهای آبی به کممصرف BLDC را از دیگر برنامههای مدیریت مصرف توزیع استان اصفهان اعلام کرد.