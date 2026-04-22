پول و سرمایه

مدیر دفتر مدیریت مصرف و انرژی‌های نوین استان اصفهان گفت: هم اکنون ۶۲.۵ مگاوات برق در نیروگاه‌های انشعابی استان اصفهان تولید و وارد شبکه برق کشور می‌شود.

مجتبی باقی، مدیر دفتر مدیریت مصرف و انرژی‌های نوین استان اصفهان در میز انرژی استان اصفهان که در شرکت توزیع برق منطقه‌ای اصفهان برگزار شد، افزود: استان اصفهان با ۵۸۸۸ نیروگاه انشعابی رتبه نخست این نیروگاه‌ها را در کشور دارد.

وی افزود: هم اکنون ۶۲.۵ مگاوات برق در این نیروگاه‌ها در استان اصفهان تولید و وارد شبکه برق کشور می‌شود.

مدیر دفتر مدیریت مصرف و انرژی‌های نوین گفت: این استان همچنین اولین نیروگاه تجمیعی کشور را در روستای پنداس کاشان به خود اختصاص داده است.

باقی با اشاره به فعالیت ۷۱ نیروگاه مگاواتی در استان اصفهان تاکید کرد: در این نوع نیروگاه‌ها در مجموع ۱۲۲.۵ مگاوات برق تولید می‌شود.

وی از اجرای طرح تعدیل مصرف روشنایی معابر با تعویض چراغ‌ها خبر داد و گفت: با اجرای این طرح ۲۲ مگاوات برق تعدیل شده است.

مدیر دفتر مدیریت مصرف و انرژی‌های نوین همچنین تعویض موتور کولرهای آبی به کم‌مصرف BLDC را از دیگر برنامه‌های مدیریت مصرف توزیع استان اصفهان اعلام کرد.