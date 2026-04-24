تمهیدات ویژه برای پایداری فعالیت نانوایی‌های سراسر استان انجام گرفت

تأمین آرد روستاها با سهمیه‌های چندبرابری در اصفهان

استاندار اصفهان از پیش‌بینی تمهیدات ویژه برای تأمین آرد در مناطق روستایی خبر داد و گفت: در برخی روستاها و مناطق مسافرپذیر، آردی تا دو تا سه برابر جمعیت واقعی تخصیص یافته و علاوه بر سهمیه معمول، چند مرحله آرد فوق‌العاده و ترمیمی نیز برای جلوگیری از کمبود نان در نظر گرفته شده است.

مهدی جمالی‌نژاد در برنامه رادیویی "دروازه دولت" با اشاره به اقدامات پدافند غیرعامل و افزایش تاب‌آوری زیرساخت‌های نانوایی‌ها اظهار کرد: بیش از ۴۰ درصد نانوایی‌های استان به موتور برق یا ژنراتور مجهز شدند و سوخت مورد نیاز آن‌ها نیز تأمین شد. همچنین ۳۰ درصد نانوایی‌ها به سیلندر گاز مجهز شدند و برای شرایط اضطرار، چند هزار کپسول گاز مایع و حتی هیزم مورد نیاز مناطق خاص پیش‌بینی و ذخیره شد.
وی با بیان اینکه تداوم فعالیت نانوایی‌ها در تمام نقاط استان در اولویت قرار داشت، خاطرنشان کرد: نانوایی‌های محلی شهری و روستایی، حتی در دورترین نقاط استان، شناسایی و فعال شدند و در برخی شهرستان‌ها، پخت نان خارج از شیفت و تا ساعت ۳ نیمه‌شب ادامه یافت. ظرفیت‌های محله‌محور نیز برای استمرار خدمت‌رسانی به مردم به‌کار گرفته شد.
جمالی‌نژاد همچنین از تخصیص‌های ویژه آرد در مناطق مختلف خبر داد و گفت: در برخی نقاط روستایی و شهرستان‌های مسافرپذیر، آردی معادل ۲ تا ۳ برابر جمعیت واقعی تأمین شد. علاوه بر این، دو مرحله آرد فوق‌العاده بیش از سهمیه متعارف اختصاص یافت و سهمیه‌های ترمیمی نیز به‌صورت متناوب و بر اساس اعلام فرمانداری‌ها در اختیار شهرستان‌ها قرار گرفت.
وی در پایان با اشاره به آمادگی استان برای تولید اضطراری نان تصریح کرد: هماهنگی لازم با واحدهای صنعتی توانمند استان برای تولید عمده نان انجام شد و در مراکزی مانند کمشچه نیز تولید و توزیع نان برای شرایط اضطرار پیش‌بینی شد. همچنین تولید نان خشک و نان فانتزی توسط واحدهای بزرگ و نیز استفاده از سردخانه برای ذخیره و توزیع نان در مواقع بحرانی از دیگر تمهیدات استان بود.

 

