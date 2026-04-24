مهدی جمالی‌نژاد در برنامه رادیویی "دروازه دولت" با اشاره به اقدامات پدافند غیرعامل و افزایش تاب‌آوری زیرساخت‌های نانوایی‌ها اظهار کرد: بیش از ۴۰ درصد نانوایی‌های استان به موتور برق یا ژنراتور مجهز شدند و سوخت مورد نیاز آن‌ها نیز تأمین شد. همچنین ۳۰ درصد نانوایی‌ها به سیلندر گاز مجهز شدند و برای شرایط اضطرار، چند هزار کپسول گاز مایع و حتی هیزم مورد نیاز مناطق خاص پیش‌بینی و ذخیره شد.

وی با بیان اینکه تداوم فعالیت نانوایی‌ها در تمام نقاط استان در اولویت قرار داشت، خاطرنشان کرد: نانوایی‌های محلی شهری و روستایی، حتی در دورترین نقاط استان، شناسایی و فعال شدند و در برخی شهرستان‌ها، پخت نان خارج از شیفت و تا ساعت ۳ نیمه‌شب ادامه یافت. ظرفیت‌های محله‌محور نیز برای استمرار خدمت‌رسانی به مردم به‌کار گرفته شد.

جمالی‌نژاد همچنین از تخصیص‌های ویژه آرد در مناطق مختلف خبر داد و گفت: در برخی نقاط روستایی و شهرستان‌های مسافرپذیر، آردی معادل ۲ تا ۳ برابر جمعیت واقعی تأمین شد. علاوه بر این، دو مرحله آرد فوق‌العاده بیش از سهمیه متعارف اختصاص یافت و سهمیه‌های ترمیمی نیز به‌صورت متناوب و بر اساس اعلام فرمانداری‌ها در اختیار شهرستان‌ها قرار گرفت.

وی در پایان با اشاره به آمادگی استان برای تولید اضطراری نان تصریح کرد: هماهنگی لازم با واحدهای صنعتی توانمند استان برای تولید عمده نان انجام شد و در مراکزی مانند کمشچه نیز تولید و توزیع نان برای شرایط اضطرار پیش‌بینی شد. همچنین تولید نان خشک و نان فانتزی توسط واحدهای بزرگ و نیز استفاده از سردخانه برای ذخیره و توزیع نان در مواقع بحرانی از دیگر تمهیدات استان بود.