معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان گفت: استان اصفهان با هدف کاهش مصرف سوخت، بهبود ترافیک و ایجاد منافع اقتصادی برای شهروندان، اجرای برنامه «هم‌پیمایی» را آغاز کرده که در راستای طرح اشتغال عمومی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی قرار داشته و اصفهان پایلوت آن خواهد بود.

کوروش خسروی در نشست وبیناری با وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی که با حضور معاون وزیر، فرمانداران و شهرداران استان برگزار شد، اظهار کرد: از نیمه دوم سال گذشته و از مهرماه، استان اصفهان اجرای طرحی با عنوان «کارپولینگ یا هم‌پیمایی» را در دستور کار قرار داده است.

وی توضیح داد: ایده اصلی طرح این است که افرادی که روزانه بین اصفهان و شهرهایی مانند بهارستان تردد می‌کنند، به‌جای استفاده از خودروهای شخصی متعدد، سفرهای خود را در یک بستر استارت‌آپی به اشتراک بگذارند. فرد اعلام می‌کند که چه زمانی از مبدأ به مقصد می‌رود و دیگران می‌توانند همان سفر را با او همراه شوند. به این ترتیب، به‌جای تردد دو یا سه خودرو، تنها یک خودرو حرکت می‌کند و این امر تأثیر بسیار مهمی در کاهش مصرف بنزین، کاهش آلودگی و مدیریت ترافیک خواهد داشت.

خسروی افزود: زیرساخت نرم‌افزاری این استارت‌آپ آماده است و طرح به‌صورت آزمایشی بین فرمانداری اصفهان و شهر بهارستان اجرا شده و نتایج مطلوبی داشته است. در روزهای آینده نیز روند عملیاتی‌کردن و اجرای عمومی این طرح در سطح کل استان پیگیری می‌شود.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان با اشاره به تجربه موفق شهر تودشک در این زمینه در شرق اصفهان عنوان کرد: چند سال است که مردم تودشک بدون استفاده از هیچ نرم‌افزار یا مشوقی، به‌صورت خودجوش اعلام می‌کنند که چه زمانی قصد سفر به شهرهایی مانند اصفهان، نائین یا یزد را دارند و خودروهای آن‌ها معمولاً با سه تا پنج سرنشین حرکت می‌کند. این تجربه مردمی ارزشمند نشان می‌دهد که ظرفیت فرهنگی و اجتماعی برای اجرای سراسری طرح هم‌پیمایی در استان وجود دارد.

وی ادامه داد: این طرح کاملاً منطبق با برنامه‌های بهره‌وری استان در قالب برنامه‌ جامع قاب اقتصادی است و از مهرماه سال گذشته مطالعات آن با همکاری استارت‌آپ‌ها، فرمانداری اصفهان، پلیس راهور و راهداری آغاز شده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که حجم زیادی از خودروهای تک‌سرنشین در مسیرهای پرتردد استان در حرکت هستند و اجرای این طرح می‌تواند به‌طور چشمگیر بار ترافیک و مصرف سوخت را کاهش دهد.

خسروی تأکید کرد: مردم باید از اجرای این طرح نفع مستقیم ببرند و در کنار آثار اقتصادی و زیست‌محیطی، مشوق‌های لازم نیز برای آنان دیده شود. این طرح در راستای طرح جامع وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با عنوان "اشتغال عمومی و صرفه‌جویی انرژی" قرار دارد که به صورت پایلوت در استان اصفهان اجرا خواهد شد.