مهدی جمالی‌نژاد در نشست تخصصی بررسی چالش‌های بخش گلخانه‌ای شهرستان اصفهان، این صنعت را یکی از حیاتی‌ترین ابزارهای مدیریت منابع آب برشمرد و اظهار داشت:با توجه به شرایط اقلیمی خاص استان و ضرورت افزایش بهره‌وری، گلخانه‌ها دیگر یک انتخاب نیستند، بلکه یک ضرورت راهبردی در اقتصاد کشاورزی ما محسوب می‌شوند و ما به هیچ عنوان اجازه نخواهیم داد بروکراسی‌های اداری، کمبود نهاده‌ها یا ضعف در زیرساخت‌ها، پتانسیل عظیم این بخش را تضعیف کند.تکلیف دستگاه‌های اجرایی برای حمایت همه‌جانبه​استاندار اصفهان با اشاره به لزوم حمایت‌های اعتباری و فنی از تولیدکنندگان، تصریح کرد:تمامی دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط موظف هستند بسته‌های حمایتی شامل تسهیلات مالی، تامین پایدار نهاده‌ها و ارتقای خدمات فنی را به‌صورت فوری تدوین و عملیاتی کنند و هدف ما این است که با رفع موانع، تولید پایدار محصولات کشاورزی را تضمین کرده و امنیت غذایی منطقه را ارتقا دهیم.

تحول در صادرات با تکیه بر فناوری‌های نوین استاندار اصفهان در بخش دیگری از سخنان خود، توسعه سامانه‌های آبیاری نوین و فناوری‌های روز در محیط‌های گلخانه‌ای را موتور محرکه صادرات استان دانست و افزود:حمایت از بهره‌برداران این حوزه، علاوه بر شکوفایی اقتصاد محلی و ایجاد اشتغال پایدار، گامی بلند در جهت تحقق اهداف ملی و خودکفایی غذایی است. اصفهان باید به قطب صادرکننده محصولات باکیفیت گلخانه‌ای تبدیل شود و این مهم تنها با هم‌افزایی و پیگیری دقیق مصوبات تا حصول نتیجه نهایی میسر خواهد بود.

بررسی میدانی دغدغه‌های تولیدکنندگان​

در این نشست که با حضور مدیران ارشد جهاد کشاورزی استان و نمایندگان تشکل‌های صنفی برگزار شد، استاندار اصفهان پس از شنیدن گزارش‌های تخصصی و دغدغه‌های گلخانه‌داران در حوزه‌هایی نظیر؛​تامین پایدار نهاده‌های تولید،​توسعه زیرساخت‌های فنی و شبکه توزیع،​تخصیص اعتبارات و تسهیلات بانکی کم‌بهره،​دستورات لازم را جهت تشکیل کارگروه‌های ویژه برای حل‌وفصل این مسائل صادر کرد تا تحولی ملموس در بخش باغبانی و گلخانه‌ای شهرستان و استان اصفهان ایجاد شود.