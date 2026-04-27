گلخانهها پیشران کشاورزی پایدار هستند
دستور ویژه استاندار برای رفع فوری موانع تولید و زیرساختهای گلخانهای
استاندار اصفهان با تاکید بر نقش راهبردی گلخانهها در اقتصاد مقاومتی و مدیریت بحران آب، دستگاههای اجرایی استان را موظف کرد تا با تدوین برنامههای عملیاتی، چالشهای مالی و فنی بهرهبرداران این حوزه را در کوتاهترین زمان ممکن برطرف کنند.
مهدی جمالینژاد در نشست تخصصی بررسی چالشهای بخش گلخانهای شهرستان اصفهان، این صنعت را یکی از حیاتیترین ابزارهای مدیریت منابع آب برشمرد و اظهار داشت:با توجه به شرایط اقلیمی خاص استان و ضرورت افزایش بهرهوری، گلخانهها دیگر یک انتخاب نیستند، بلکه یک ضرورت راهبردی در اقتصاد کشاورزی ما محسوب میشوند و ما به هیچ عنوان اجازه نخواهیم داد بروکراسیهای اداری، کمبود نهادهها یا ضعف در زیرساختها، پتانسیل عظیم این بخش را تضعیف کند.تکلیف دستگاههای اجرایی برای حمایت همهجانبهاستاندار اصفهان با اشاره به لزوم حمایتهای اعتباری و فنی از تولیدکنندگان، تصریح کرد:تمامی دستگاههای اجرایی ذیربط موظف هستند بستههای حمایتی شامل تسهیلات مالی، تامین پایدار نهادهها و ارتقای خدمات فنی را بهصورت فوری تدوین و عملیاتی کنند و هدف ما این است که با رفع موانع، تولید پایدار محصولات کشاورزی را تضمین کرده و امنیت غذایی منطقه را ارتقا دهیم.
تحول در صادرات با تکیه بر فناوریهای نوین
استاندار اصفهان در بخش دیگری از سخنان خود، توسعه سامانههای آبیاری نوین و فناوریهای روز در محیطهای گلخانهای را موتور محرکه صادرات استان دانست و افزود:حمایت از بهرهبرداران این حوزه، علاوه بر شکوفایی اقتصاد محلی و ایجاد اشتغال پایدار، گامی بلند در جهت تحقق اهداف ملی و خودکفایی غذایی است. اصفهان باید به قطب صادرکننده محصولات باکیفیت گلخانهای تبدیل شود و این مهم تنها با همافزایی و پیگیری دقیق مصوبات تا حصول نتیجه نهایی میسر خواهد بود.
بررسی میدانی دغدغههای تولیدکنندگان
در این نشست که با حضور مدیران ارشد جهاد کشاورزی استان و نمایندگان تشکلهای صنفی برگزار شد، استاندار اصفهان پس از شنیدن گزارشهای تخصصی و دغدغههای گلخانهداران در حوزههایی نظیر؛تامین پایدار نهادههای تولید،توسعه زیرساختهای فنی و شبکه توزیع،تخصیص اعتبارات و تسهیلات بانکی کمبهره،دستورات لازم را جهت تشکیل کارگروههای ویژه برای حلوفصل این مسائل صادر کرد تا تحولی ملموس در بخش باغبانی و گلخانهای شهرستان و استان اصفهان ایجاد شود.