مدیر شعب بانک مسکن استان اصفهان از پرداخت بیش از ۱۸ هزار و ۵۶۷ میلیارد ریال تسهیلات قرض‌الحسنه در سال ۱۴۰۴ و سه‌ماهه نخست سال ۱۴۰۵ خبر داد و گفت: حمایت از خانواده‌ها، جوانان و اقشار آسیب‌پذیر از مهم‌ترین اولویت‌های این بانک در حوزه مسئولیت‌های اجتماعی است.

مدیر شعب بانک مسکن استان اصفهان از پرداخت بیش از ۱۸ هزار و ۵۶۷ میلیارد ریال تسهیلات قرض‌الحسنه در سال ۱۴۰۴ و سه‌ماهه نخست سال ۱۴۰۵ خبر داد و گفت: حمایت از خانواده‌ها، جوانان و اقشار آسیب‌پذیر از مهم‌ترین اولویت‌های این بانک در حوزه مسئولیت‌های اجتماعی است.

به گزارش اصفهان امروز، مدیر شعب بانک مسکن استان اصفهان در نشست خبری با اصحاب رسانه، با تشریح عملکرد این بانک در حوزه تسهیلات قرض‌الحسنه اظهار کرد: در سال ۱۴۰۴ تعداد ۶ هزار و ۷۵۰ فقره تسهیلات قرض‌الحسنه به ارزش ۱۲ هزار و ۴۵۰ میلیارد ریال به متقاضیان پرداخت شد.

وی افزود: روند پرداخت این تسهیلات در سال ۱۴۰۵ نیز ادامه داشته و در سه‌ماهه نخست امسال، ۲ هزار و ۴۹۴ فقره تسهیلات قرض‌الحسنه به مبلغ ۶ هزار و ۱۱۷ میلیارد ریال در استان اصفهان پرداخت شده است.

پرداخت تسهیلات ازدواج و فرزندآوری

مدیر شعب بانک مسکن استان اصفهان با اشاره به حمایت‌های این بانک در حوزه ازدواج و فرزندآوری بیان کرد: در سال ۱۴۰۴، تعداد ۴۳۰ فقره تسهیلات ازدواج به ارزش یک‌هزار و ۴۲۷ میلیارد ریال و ۴۲۸ فقره تسهیلات فرزندآوری به مبلغ ۳۷۲ میلیارد ریال پرداخت شد.

وی ادامه داد: در سه‌ماهه نخست سال ۱۴۰۵ نیز ۱۲۷ فقره تسهیلات ازدواج به مبلغ ۴۱۸ میلیارد ریال و ۳۰ فقره تسهیلات فرزندآوری به ارزش ۲۸ میلیارد ریال به متقاضیان اختصاص یافته است.

حمایت از خانواده‌های آسیب‌دیده جنگ رمضان

وی همچنین از پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن به خانواده‌های آسیب‌دیده ناشی از جنگ رمضان خبر داد و گفت: تاکنون ۲۴۴ فقره تسهیلات قرض‌الحسنه ودیعه مسکن به مبلغ یک‌هزار و ۲۸۲ میلیارد ریال به این خانواده‌ها پرداخت شده است.

مدیر شعب بانک مسکن استان اصفهان افزود: این اقدام با هدف کمک به تأمین سرپناه و کاهش بخشی از مشکلات و دغدغه‌های خانواده‌های آسیب‌دیده انجام شده است.

قرض‌الحسنه، جلوه‌ای از مشارکت اجتماعی

وی با تأکید بر نقش منابع قرض‌الحسنه در گره‌گشایی از مشکلات مردم اظهار کرد: قرض‌الحسنه تنها یک خدمت بانکی نیست، بلکه جلوه‌ای از مشارکت اجتماعی و نیت خیر مردم به شمار می‌رود.

به گفته وی، منابعی که مردم در حساب‌های قرض‌الحسنه سپرده‌گذاری می‌کنند، می‌تواند در قالب تسهیلات، زمینه آغاز یک زندگی مشترک، حمایت از فرزندآوری، کمک به خانواده‌های نیازمند و تأمین مسکن خانواده‌های آسیب‌دیده را فراهم کند.

مدیر شعب بانک مسکن استان اصفهان از مردم و خیران استان دعوت کرد با افتتاح حساب‌های قرض‌الحسنه و سپرده‌گذاری منابع خود در این بانک، در حمایت از خانواده‌های نیازمند مشارکت کنند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: هر سپرده قرض‌الحسنه می‌تواند آغازگر یک زندگی مشترک، زمینه‌ساز ایجاد امید و پناهی برای یک خانواده نیازمند باشد؛ چراکه قرض‌الحسنه با نیت خیر آغاز می‌شود و در زندگی مردم به امید، گشایش و آرامش تبدیل خواهد شد.