مدیر شعب بانک مسکن استان اصفهان تشریح کرد؛
پرداخت بیش از ۵ همت تسهیلات در چهار ماه نخست سال و تأمین مالی ۲۶ هزار و ۵۰۰ واحد نهضت ملی مسکن
غلامرضا سرشاری، مدیر شعب بانک مسکن استان اصفهان، با تشریح عملکرد این مدیریت در چهار ماه نخست سال جاری، از پرداخت بیش از ۵۰ هزار میلیارد ریال تسهیلات، صدور ۶۳۰ فقره ضمانتنامه و پرداخت تسهیلات به ۲۶ هزار و ۵۰۰ واحد در قالب طرح نهضت ملی مسکن خبر داد.
به گزارش روابط عمومی مدیریت شعب بانک مسکن استان اصفهان، غلامرضا سرشاری با اشاره به ظرفیت شبکه شعب بانک مسکن در استان اظهار کرد: مدیریت شعب بانک مسکن استان اصفهان در حال حاضر با ۷۶ شعبه و دو حوزه عملیاتی فعالیت میکند که حوزه شمال به مرکزیت کاشان دارای ۱۲ شعبه و حوزه غرب به مرکزیت شاهینشهر دارای ۱۴ شعبه است و سایر شعب نیز مستقیماً تحت نظارت مدیریت استان فعالیت میکنند.
پرداخت بیش از ۵ همت تسهیلات در چهار ماه
سرشاری با اشاره به عملکرد تسهیلاتی مدیریت استان در سال جاری گفت: «در چهار ماه نخست سال جاری، بیش از ۵۰ هزار میلیارد ریال معادل ۵ همت تسهیلات در استان اصفهان پرداخت شده که این تسهیلات در قالب ۱۲ هزار و ۶۰۶ فقره به متقاضیان پرداخت شده است.»
وی افزود: «این تسهیلات در بخشهای مختلف از جمله مشارکت مدنی، خرید مسکن و ساختمان، مرابحه، قرضالحسنه، خرید دین و سایر تسهیلات پرداخت شده و تلاش ما این بوده است که در کنار مأموریت اصلی بانک در حوزه مسکن، پاسخگوی نیازهای متنوع مشتریان و فعالان اقتصادی استان نیز باشیم.»
مدیر شعب بانک مسکن استان اصفهان ادامه داد: «در این مدت، ۹۴ فقره تسهیلات مشارکت مدنی، 822 فقره تسهیلات خرید مسکن و ساختمان پرداخت شده است. همچنین در بخشهای مختلف، 1917 فقره سهم الشرکه ناشی از تسهیلات مشارکت مدنی تقسیط شده ، 3435 فقره تسهیلات قرضالحسنه ، 1079 فقره تسهیلات جعاله تعمیرات مسکن و ۵۲۵۱ فقره تسهیلات مرابحه پرداخت شده است.»
حمایت از ازدواج و فرزندآوری
سرشاری با اشاره به اقدامات بانک مسکن در حوزه مسئولیتهای اجتماعی اظهار کرد: «حمایت از تشکیل خانواده و فرزندآوری نیز از موضوعات مورد توجه بانک بوده است. در چهار ماه نخست سال جاری ۲۴۴ فقره تسهیلات قرضالحسنه ازدواج به مبلغ ۸۲۶ میلیارد ریال و ۵۲ فقره تسهیلات فرزندآوری به مبلغ ۴۵ میلیارد ریال توسط شعب استان پرداخت شده است.»
پرداخت ۱۲۸۸ میلیارد ریال تسهیلات به آسیبدیدگان جنگ رمضان
وی یکی از اقدامات ویژه بانک مسکن استان در سال جاری را حمایت از خانوادههای آسیبدیده عنوان کرد و گفت: «در پی آسیبهای واردشده به منازل برخی از هموطنان در جریان جنگ رمضان، بانک مسکن در راستای ایفای مسئولیت اجتماعی خود، تسهیلات قرضالحسنه ودیعه مسکن را برای تأمین اسکان موقت این خانوادهها اختصاص داد.»
سرشاری افزود: «در این زمینه ۲۴۵ فقره تسهیلات قرضالحسنه ودیعه مسکن به مبلغ ۱۲۸۸ میلیارد ریال پرداخت شد تا خانوادههای آسیبدیده بتوانند در کوتاهترین زمان ممکن نسبت به تأمین محل اسکان موقت خود اقدام کنند.»
صدور ۶۳۰ فقره ضمانتنامه
مدیر شعب بانک مسکن استان اصفهان همچنین با اشاره به خدمات بانک در حوزه فعالیتهای اقتصادی گفت: «در چهار ماه نخست سال جاری ۶۳۰ فقره ضمانتنامه توسط شعب استان صادر شده است که این امر نیز در راستای حمایت از سازندگان، پیمانکاران، شرکتها و فعالان اقتصادی انجام شده و نقش بانک را در تأمین مالی و پشتیبانی از فعالیتهای اقتصادی استان تقویت میکند.»
تأمین مالی ۲۶ هزار و ۵۰۰ واحد نهضت ملی مسکن
سرشاری در ادامه با اشاره به نقش بانک مسکن در اجرای طرح نهضت ملی مسکن اظهار کرد: «بانک مسکن استان اصفهان از ابتدای اجرای طرح نهضت ملی مسکن، حضور جدی در تأمین مالی پروژههای این طرح داشته است. تاکنون برای ۲۶ هزار و ۵۰۰ واحد مسکونی در قالب ۲ هزار و ۹۵۰ پروژه، تسهیلات احداث در قالب مشارکت مدنی پرداخت شده است.»
وی افزود: «مبلغ قراردادهای منعقدشده برای این پروژهها بالغ بر ۱۳۰ هزار میلیارد ریال معادل ۱۳ همت است و تاکنون نیز بیش از ۱۰۶ هزار میلیارد ریال معادل 10.6 همت سهمالشرکه به پروژهها پرداخت شده که این رقم، بیش از ۸۰ درصد مبلغ قراردادها را شامل میشود.»
مدیر شعب بانک مسکن استان اصفهان با اشاره به روند واگذاری واحدهای تکمیلشده گفت: «تاکنون بیش از ۸ هزار و ۳۵ واحد برای متقاضیان فروش اقساطی شده و این روند با سرعت ادامه دارد. انتظار داریم تا پایان سال جاری، بخش عمده واحدهای تکمیلشده در این طرح برای متقاضیان فروش اقساطی شود.»
افزایش سقف تسهیلات ساخت؛ حمایت از سازندگان حرفهای و فناوریهای نوین
سرشاری در بخش دیگری از سخنان خود به سیاستهای جدید بانک مسکن برای تقویت ساختوساز اشاره کرد و گفت: «در سال جاری سقف تسهیلات ساخت واحدهای مسکونی افزایش یافته و تلاش شده است سازندگان حرفهای و پروژههایی که از فناوریهای نوین و روشهای کاهش مصرف انرژی استفاده میکنند، از حمایت بیشتری برخوردار شوند.»
وی توضیح داد: «برای انبوهسازان حرفهای و سازندگانی که از فناوریهای نوین با هدف کاهش اتلاف انرژی استفاده میکنند، سقف تسهیلات مشارکت مدنی در مراکز استانها ۱۵ میلیارد ریال به ازای هر واحد و در سایر شهرها ۱۲ میلیارد ریال است.»
به گفته سرشاری، «برای سایر سازندگان و واحدهایی که از فناوری نوین استفاده نمیکنند نیز سقف تسهیلات مشارکت مدنی در مراکز استانها ۱۲ میلیارد ریال و در سایر شهرها ۹ میلیارد ریال به ازای هر واحد تعیین شده است.»
حمایت ویژه از صنعتیسازی ساختمان
مدیر شعب بانک مسکن استان اصفهان در ادامه با اشاره به مشوقهای بانک برای توسعه صنعتیسازی ساختمان اظهار کرد: «برای پروژههایی که به روش صنعتی ساخته میشوند، سقف مشخصی برای پرداخت تسهیلات در نظر گرفته نشده است و تسهیلات میتواند تا ۸۰ درصد هزینه کل اجرای پروژه و حداکثر تا میزان هزینه باقیمانده اجرای طرح پرداخت شود.»
وی افزود: «بانک مسکن برای توسعه صنعتیسازی علاوه بر افزایش ظرفیت تأمین مالی، مشوقهای دیگری نیز در نظر گرفته است که از جمله آنها میتوان به تخفیف یک درصدی در پایان دوران ساخت، امکان تقسیط تسهیلات تا دو سال بیشتر از پروژههای غیرصنعتی و امکان انعقاد قرارداد و پرداخت تسهیلات پس از اتمام فونداسیون اشاره کرد.»
سرشاری تأکید کرد: «توسعه صنعتیسازی میتواند به کاهش زمان ساخت، افزایش کیفیت، کنترل هزینهها و همچنین کاهش مصرف انرژی در ساختمانها کمک کند و بانک مسکن نیز تلاش میکند با ابزارهای تأمین مالی مناسب، از این رویکرد حمایت کند.»
تأمین مالی مسکن محور اصلی فعالیت بانک مسکن در استان اصفهان
مدیر شعب بانک مسکن استان اصفهان در پایان با تأکید بر رویکرد این مدیریت در ادامه مسیر گفت: «هدف ما این است که ظرفیت شبکه شعب استان را در خدمت تأمین مالی مسکن، حمایت از سازندگان، تسریع در اجرای پروژههای نهضت ملی مسکن و ارائه خدمات مطلوب به مردم قرار دهیم.»
سرشاری خاطرنشان کرد: «عملکرد چهار ماه نخست سالجاری و همچنین اقدامات انجامشده از ابتدای طرح نهضت ملی مسکن، نشان میدهد بانک مسکن استان اصفهان در کنار انجام مأموریت تخصصی خود در حوزه مسکن، در حوزههای اجتماعی و اقتصادی نیز حضور فعالی دارد و تلاش میکنیم این روند تا پایان سال با جدیت بیشتری ادامه پیدا کند.»
قدردانی از تلاشها و زحمات همکاران
مدیر شعب استان اصفهان در پایان ضمن قدردانی از کارکنان بانک مسکن استان اصفهان اظهار داشت ؛ لازم می دانم از همه همکاران عزیزم در 76 شعبه استان ، دو حوزه شمال و غرب و تمامی واحدهای ستادی و پشتیبان که با تلاش و تعهد خود در تحقق اهداف بانک نقش داشته اند ، صمیمانه تشکر کنم .عملکرد ثبت شده در چهار ماه نخست سال 1405 ، نتیجه زحمات تک تک همکاران است و امیدوارم با استمرار این روحیه همکاری و مسئولیت پذیری ، در ادامه سال نیز شاهد ارتقای شاخص های عملکردی استان در همه حوزه ها باشیم